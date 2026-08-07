تسريبات أمنية من كأس العالم .. تهديدات بتفجير ميسي ومطاردة رونالدو في المصعد ورسائل مصرية تتوعد بقتل فرانسوا ليتكسير!

وفي هذا السياق، كان ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني وصيف البطولة، هو الأكثر تعرضًا للتهديد، وهذا ما كشفت عنه تقارير المركز الدولي للتعاون الشرطي، بمشاركة مفتشة من الشرطة الوطنية الإسبانية وملازم من الحرس المدني.

وكان التهديد الأخطر لنجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة السابق، عندما قام أحد الأشخاص بالاتصال بمطار دالاس الواقع في ولاية تكساس، للتأكيد على أنه سيتوجه إلى الملعب المستضيف لمباراة الأرجنتين والأردن في دور المجموعات برفقة شخصين آخرين، ولديهم قنابل بدائية الصنع وبندقية من طراز "AR - 15" وهو سلاح "نصف آلي".

وأكد أن المجموعة تخطط للاعتداء على رجال الشرطة ولاعبي المنتخبين، وبالتحديد ليونيل ميسي باعتباره الهدف الأول بالنسبة لهم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ظهرت تهديدات أخرى خلال مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16، والتي أقيمت في 7 يوليو الماضي وانتهت بفوز منتخب التانجو بنتيجة 3/2.

وقام الشرطة بالتحقيق في منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، والذي قال خلاله:"في طريقي للدخول إلى ملعب أتلانتا لتفجير ميسي بأربع قنابل مثبتة على جسدي".

وبدورها، توجهت مجموعة من خبراء المتفجرات ووحدات الكلاب البوليسية إلى الملعب من أجل تفتيشه، بعد تلقي إخطارًا من الشخص المذكور، بأنه ترك ثلاث قنابل في 3 سلال قمامة مختلفة داخل الملعب.