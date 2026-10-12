تهديدات حوثية .. تأجيل مباراة النصر ونيفتيشي!

في وقت كان يستعد به الجميع لانطلاق مواجهة النصر السعودي ونيفتشي الأوزبكي، تسببت إنذارات مفاجئة في تعطيل الاستعدادت باستاد الأول بارك في العاصمة "الرياض".
تحديث: انتهى اللقاء بفوز النصر 3-1.
في وقت كان يستعد به الجميع لانطلاق مواجهة النصر السعودي ونيفتشي الأوزبكي، تسببت إنذارات مفاجئة في تعطيل الاستعدادت باستاد الأول بارك في العاصمة "الرياض".
تحديث: انتهى اللقاء بفوز النصر 3-1.
النصر يستضيف اليوم الإثنين، الفريق الأوزبكي، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
المباراة كان من المفترض أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة و15 دقيقة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – لكن حتى وقتنا هذا، لم ينزل اللاعبون إلى أرض الملعب بعد، كما هو حال طاقم التحكيم.
السبب وراء ذلك هو إطلاق صافرات الإنذار من المنصة الوطنية السعودية، لتحذير المواطنين من اقتراب مسيرات من مدينة الرياض، على خلفية الهجمات الحوثية على عدة مدن سعودية.
المذيع الداخلي باستاد الأول بارك بادر بطمأنة الجماهير على الفور، في ظل حالة الفزع التي أصابت البعض مع وصول الإنذارات إلى الهواتف الجوالة.
وأكد المذيع الداخلي على الحضور بعدم وجود ما يدعو للقلق، كما أنه ليس هناك حاجة لإخلاء المدرجات، مشددًا على أن اللقاء سيقام الليلة، وإن كانت الانطلاقة ستتأخر لبضع دقائق.
بعد التأكد من عدم وجود أي خطر قادم على ملعب الأول بارك، نزل لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب في تمام الساعة 21:57 دقيقة - بتوقيت مكة المكرمة - إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء.
وبالاتفاق مع طاقم التحكيم والفريقين، تقرر أن تنطلق مباراة النصر ونيفتشي في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً - بتوقيت مكة المكرمة - بشكل طبيعي، دون حاجة لإلغائها، ما يعني أنها تأجلت لمدة ساعة واحدة فقط عن الموعد المحدد مسبقًا.
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يدخل النصر المباراة محتلًا المركز الـ15 (قبل الأخير)، في جدول ترتيب دوري الغرب بالنخبة الآسيوية 2026-27، حيث تلقى الهزيمة أمام العين الإماراتي في الجولة الأولى.
أما نيفتشي، فيحل بالمركز السادس بثلاث نقاط، بعدما انتصر في الجولة الأولى أمام القوة الجوية العراقي.