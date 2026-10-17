Getty Images
ترجمه
تنمر على أحد المؤثرين بسبب وزنه.. فيرديناند يواجه غضب جماهير مانشستر يونايتد!
الجدل المحتدم يشتعل عبر الإنترنت
وبحسب صحيفة ديلي إكسبريس، فقد بدأ الخلاف عندما نشر فيرديناند صورة له إلى جانب مايكل كاريك، مقتبسًا كلام مدرب مانشستر يونايتد عن عظمة النادي. وردّ سعيد بمطالبة فيرديناند بانتقاد ملّاك النادي، قائلًا: «توقف عن الكلام الفارغ وانتقد الملّاك!» فردّ فيرديناند بتعليق مثير للجدل بشدة صدم الكثير من المشجعين.
فقد استهدف بشكل مباشر المظهر الجسدي لصانع المحتوى، حيث كتب: «توقف عن الكلام الفارغ وارفع أثقالك، لقد بات نفسك يلهث وأنت تكتب!» وأثار هذا الرد القاسي على الفور جدلًا حادًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط انقسام عميق بين الجماهير.
سعيد يرد بقوة على المحلل
وردّ سعيد في البداية: "شخص غريب تمامًا. يلجأ إلى الإهانات الشخصية لأنه تم فضحك بشكل واضح! هذا يقول الكثير عنك كرجل!" ثم تناول الأمر لاحقًا في مقطع فيديو مفصّل، منتقدًا بشدة سلوك فيرديناند كشخصية عامة بارزة. وقال سعيد: "أنت رجل ناضج وهذا هو الردّ الذي تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك أطفال يشاهدونك. أنت قدوة لكثيرين في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك هذه هي الطريقة التي تتصرف بها أمام العالم. إنه أمر محرج تمامًا."
الصمود بحزم في مواجهة الإساءات عبر الإنترنت
وواصل سعيد التعبير عن استيائه في الفيديو، متشككًا في مدى الاحترام الذي يحمله الجمهور للمدافع السابق، حيث قال: "لديك أشخاص من حولك يحترمونك. ما الذي يستدعي الاحترام عندما تتحدث بهذه الطريقة على وسائل التواصل الاجتماعي؟"
كما أكد على قدرته على الصمود، مضيفًا: "هذا لا يؤثر فيّ لأنني مررت بالكثير على وسائل التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك أنني تعرضت لإساءات عنصرية، لذا فإنني أتحلى بجلد سميك. أن أحاسبك وأنت تلجأ إلى ذلك... هذا يقول كل شيء عنك."
- Getty Images Sport
ينتقل التركيز مجددًا إلى أرض الملعب
وفي خضم هذا الجدل الإلكتروني، يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليدز يونايتد غدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بعد أن حصد ست نقاط فقط من مبارياته الست الأولى بفوز واحد وثلاثة تعادلات وخسارتين. وفي الوقت نفسه، سيتابع الجمهور باهتمام ما إذا كان فيرديناند سيقدم اعتذارًا علنيًا بشأن تصريحاته المثيرة للجدل في الأيام المقبلة.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا