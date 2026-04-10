"أعتقد أنه من الواقعي للغاية أن نرى إدين دزيكو يعود إلى الملعب مرة أخرى هذا الموسم"، قال اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا قبل المباراة المهمة يوم الأحد (الساعة 1:30 ظهرًا) ضد نادي إلفرسبيرغ: "كان إدين متفائلًا للغاية، ونحن كذلك أيضًا، دون أن نضغط على أنفسنا الآن بوضع إطار زمني محدد".
تنفس الصعداء في نادي شالكه 04: عودة سريعة لإدين دزيو تجعل مهمة الصعود إلى الدوري الألماني "واقعية للغاية"
كان دزيكو قد تعرض لإصابة في الكتف في أواخر مارس خلال فوز البوسنة والهرسك على إيطاليا في تصفيات كأس العالم، ولم يحدد شالكه حتى الآن مدة غيابه. ولم يستبعد المهاجم نفسه قبل الفوز الأخير 1-0 على كارلسروه عودته قبل نهاية الموسم.
شالكه 04 يستعد لمباراة قمة ضد إلفرسبيرغ
لكن في مباراة إلفرسبيرغ، التي تحتل المركز الثالث في الترتيب، سيغيب عن الفريق، إلى جانب دزيكو، مواطنه المصاب نيكولا كاتيتش، وكذلك القائد كينان كارامان الذي حصل على بطاقة صفراء خامسة في مباراة كولونيا. وقال موسلتش: "على الرغم من الغيابات العديدة، لا يزال لدينا خياران أو ثلاثة خيارات جيدة جدًا"، مضيفًا: "لقد جعلنا ذلك أقوياء بشكل لا يصدق خلال الأسابيع والأشهر الماضية، حيث يمكننا تعويض العديد والعديد من الغيابات".
وأشاد موسليتش بالخصم قبل "المباراة المثيرة" بأعلى درجات الثناء. وقال مدرب شالكه إن فريقه سيواجه "فريقاً من الطراز الرفيع"، مضيفاً: "ما يقدمه إلفرسبيرغ هذا الموسم هو أمر رائع."