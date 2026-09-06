تنتظره أرقام ميسي وبدأ يكون ماكرًا مثله.. لامين يامال دخل مدرسة جديدة في الصيف!

تتجلى ثمار هذا التحول بالنظر إلى مسار تطوره التهديفي خلال المواسم الأخيرة، فبعدما أظهرت بيانات موقع "ستات ميوز معاناته من عجز واضح في موسم 2024-2025 حين سجل 9 أهداف فقط من أصل 10.36 أهداف متوقعة في بطولة الدوري، انقلبت الآية تمامًا في الموسم الماضي 2025-2026 بتسجيله 16 هدفًا من أصل 12.73 أهداف متوقعة، محققًا فائضًا بلغ أكثر من ثلاثة أهداف فوق المتوقع.

وها هو في مطلع الموسم الجاري يرفع نسق الفاعلية إلى ذروته بتسجيله أربعة أهداف كاملة في أول أربع جولات من إجمالي أهداف متوقعة لا يتجاوز 2.30 هدف، ليرتفع الفارق الإيجابي لصالحه إلى قرابة 1.70 هدف فوق المتوقع، ويثبت أن شراهته نحو الشباك أصبحت سلوكًا تصاعديًا لا يهدأ.

الدليل الدامغ على دخوله مدرسة جديدة في إنهاء الهجمات لا يكمن فقط في كمية الأهداف، بل في صعوبتها الاستثنائية التي تنسف نماذج الإحصاء الدفاعية، إذ تشير بيانات الأهداف الأربعة التي سجلها هذا الموسم إلى أن مجموع قيمتها المتوقعة مجتمعة بلغ 0.60 فقط، منها 0.45 للهدف الأخير، ومجموع 0.15 هدف متوقع للثلاثة الأولى، مما يعني أن لاعب كرة القدم المعتاد يحتاج لعشرات المحاولات من نفس تلك الوضعيات المعقدة ليسجل منها، بينما حولها الفتى الإسباني إلى أربعة أهداف حاسمة بنسبة نجاح مطلقة.



