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أحمد فرهود

تناقض غريب: ميركاتو ريال مدريد عظيم.. لكن "فلورنتينو بيريز باع الوهم للجماهير"!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
يان ديوماندي
مايكل أوليسي
رودري
برشلونة
الدوري الإسباني

ماذا يحدث في ميركاتو ريال مدريد؟..

ميركاتو العملاق الإسباني ريال مدريد، في صيف العام الحالي 2026، حيّر العالم أجمع؛ فهو يجمع بين أمرين مُتناقضين للغاية، هما "الصفقات المدروسة وبيع الوهم للجماهير"!.

نعم.. ريال مدريد قام بصفقات مهمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك أملًا في تعويض خيبات "الموسم الصفري"، في 2025-2026.

والحقيقة أن ريال مدريد لم يحقق أي لقب كبير، منذ موسمين وليس في 2025-2026 فقط؛ لذا لا يحتمل رئيس النادي فلورنتينو بيريز، أي فشل آخر في العام الرياضي الجديد.

وبناء على ذلك.. شاهدنا بيريز نشطًا جدًا في الصيف الحالي؛ مع حسم أغلى صفقة في تاريخ "الميرينجي"، وهي التعاقد مع الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي من نادي لايبزيج الألماني.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف جمع ميركاتو ريال مدريد الصيفي، بين الصفقات المدروسة وبيع الوهم للجماهير..

  • Jose MourinhoGetty Images

    ميركاتو ريال مدريد الصيفي "مدروس".. وهذا الدليل!

    نجح العملاق الإسباني ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، في حل الكثير من "مشاكله" خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تدعيم الدفاع المُتهالك؛ بالتعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

    * ثانيًا: حل أزمة الظهيرين؛ بالتعاقد مع الإسباني مارك كوكوريلا والهولندي دينزل دومفريس.

    * ثالثًا: كسب خدمات لاعب خبرة متنوع الاستخدامات؛ بالتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا.

    * رابعًا: جلب جناح هجومي من بين الأمهر في العالم ويلعب على الجانبين؛ بالتعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي.

    * خامسًا: خطف مهاجم تقليدي يجيد التمركز وضربات الرأس؛ بالتعاقد مع الإسباني الشاب كارلوس إسبي.

    ومن حيث أنهينا، سنتحدث عن صفقة إسبي الآن؛ فإذا عُدنا إلى الوراء سنجد أن التعاقد مع "مهاجم تقليدي" كان مطلب جميع مدربي ريال مدريد السابقين، وهو ما نفذه بيريز أخيرًا في صيف العام الحالي.

    أما ديوماندي فهو الحل السحري لأزمة الجناح الأيمن، التي يُعاني منها "الميرينجي" منذ فترة طويلة؛ كما يستطيع النجم الإيفواري أيضًا، تعويض زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور على الطرف الأيسر - حال غيابه -.

    ومهارة النجم الإيفواري ستمنح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، حرية تنويع الهجمات على الطرفين، وعدم تركيز اللعب كله على الجانب الأيسر، مثل السابق.

    وبخصوص سيلفا؛ فهو سيضيف عنصر القيادة داخل غرفة الملابس، مع إمكانية استخدامه كوسط ميدان أو صانع ألعاب أو حتى كجناح في بعض الحالات.

    وبالطبع.. الأمور واضحة بالنسبة للظهيرين؛ فكوكوريلا من المتوقع أن ينهي فشل صفقات "الميرينجي" الأخيرة على الطرف الأيسر، بينما دومفريس سيعطي حلولًا بدنية أكبر من الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد في الجانب الأيمن .

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  • florentino perezGetty Imges

    هكذا باع فلورنتينو بيريز "الوهم" لجماهير ريال مدريد!

    لكن.. رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية، سنجد أن فلورنتينو بيريز، رئيس العملاق الإسباني ريال مدريد؛ باع "الوهم" إلى جماهير فريقه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    بيع بيريز "الوهم" للجماهير المدريدية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط السريعة، وهي:

    * أولًا: عدم التعاقد مع "بديل" للألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش.

    * ثانيًا: استبدال "الصفقة الحلم" الفرنسي مايكل أوليسي، بالتعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي.

    * ثالثًا: غياب المدافع "الثاني" الذي سيكمل الخط الخلفي، والاكتفاء بالفرنسي إبراهيما كوناتي فقط.

    والبعض قد يقول "يا صديقي.. لا يزال سوق الانتقالات الصيفية مستمر، وكل شيء وارد حتى اليوم الأخير"!.

    وهذا القول حقيقي بالطبع؛ لكننا نتحدث هُنا مثلًا عن ضياع صفقة كبيرة مثل الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    رودري كان متاحًا "بسهولة" أمام ريال مدريد؛ حيث كان سينهي الأزمة التي يصرُخ منها الجمهور منذ موسمين، وهي غياب لاعب الوسط الذي يتحكم في الكرة وينظم اللعب.

    الريال فقد هذه النوعية من اللاعبين، منذ اعتزال كروس في 2024، ورحيل مودريتش إلى نادي ميلان الإيطالي في 2025؛ ما أدى إلى خسارة الفريق الأبيض، البطولة تلو الأخرى.

    والأكثر مرارة بالنسبة للمشجع المدريدي؛ هو أن رودري بات على وشك الانضمام إلى الغريم التاريخي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

  • Michael Olise Florentino Perez GFXGetty/GOAL

    مغامرة "استبدال" مايكل أوليسي بصفقة يان ديوماندي!

    واستكمالًا لما طرحناه في السطور الماضية؛ دعونا نتطرق إلى "استبدال" الفرنسي مايكل أوليسي، بالتعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي.

    والأسئلة التي تطرح نفسها هُنا؛ هي: "هل ضم أوليسي كان ممكنًا؟.. وهل ديوماندي صفقة فاشلة؟".

    بالنسبة للسؤال الأول؛ فإن صفقة أوليسي كان محكوم عليها بالفشل منذ البداية، للأسباب التالية:

    * أولًا: القيمة الفنية الكبيرة لأوليسي مع فريقه الألماني العملاق بايرن ميونخ.

    * ثانيًا: بايرن ميونخ نادٍ غني لا يحتاج إلى بيع أبرز نجومه في الميركاتو.

    وعلى الرغم من ذلك، ظلت إدارة ريال مدريد تسرب للإعلام المقرب لها، بأن صفقة النجم الفرنسي ممكنة؛ بدرجة أن الجماهير بدأت تحتفل بضم واحد من أبرز نجوم العالم، في الوقت الحالي.

    وبعد فشل صفقة أوليسي في النهاية؛ ذهب "الميرينجي" إلى خيار ديوماندي، من نادي لايبزيج الألماني.

    خيار ديوماندي رائع جدًا بالطبع؛ لكن لابد أن نتوقف عند قيمة الصفقة الضخمة، بالمقارنة مع سنوات بروز اللاعب على الساحة العالمية.

    فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، دفع 125 مليون يورو - بالإضافة إلى 15 مليونًا متغيّرات -؛ لضم لاعب تألق في موسم رياضي واحد فقط، تقريبًا.

    هذه مغامرة كبيرة للغاية؛ حيث قد تُعرض اللاعب لضغوطات هائلة خاصة مع صغر سنة "19 عامًا"، بينما سيصبح مسمارًا جديدًا في نعش بيريز نفسه - حال فشله -.

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  • Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. التناقضات واضحة في ميركاتو الريال ولكن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ هو أننا شاهدنا تناقض كبير في ميركاتو العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال صيف العام الحالي.

    من ناحية، سنجد أن صفقات ريال مدريد التي تمت "مدروسة"، وستحل الكثير من مشاكل البيت الأبيض؛ لكن من جانب آخر.. نشعُر أنه كان بالإمكان أن يصبح الأمر، أفضل بكثير.

    وبالطبع.. الميركاتو لم ينتهِ بعد، وقد نجد ريال مدريد يحسم بعض الصفقات المهمة الأخرى؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ضم مدافع آخر.

    * ثانيًا: ضم لاعب وسط.

    لكن لا يجب أن تكون هذه الصفقات حال إتمامها، مجرد تكملة عدد فقط؛ فإذا تم جلب لاعب وسط جديد مثلًا، يجب أن يكون بمواصفات شبيهة للإسباني رودري هيرنانديز - الذي تم تضييعه في الساعات الماضية -.

    بمعنى.. لا يتم ضم لاعب وسط، ليُقال إن ريال مدريد جلب صفقة جديدة فقط؛ وفي النهاية نشاهد نفس المشكلة في المباريات، وهي عدم تنظيم اللعب وفقد الكرة بسهولة.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيحدث في الأيام القادمة من ميركاتو ريال مدريد الصيفي، لعام 2026.

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