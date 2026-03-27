تم تغيير موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى وقت غريب، كما تم تغيير موعد مباراة تشيلسي إلى فترة غير معتادة
ديربي الشمال الغربي يحظى بموعد نادر يوم الأحد
في خطوة فاجأت العديد من المشجعين الذين يحضرون المباريات، تم تغيير موعد المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول في أولد ترافورد لتقام يوم الأحد 3 مايو. ومع ذلك، بدلاً من الموعد المعتاد في أواخر فترة ما بعد الظهر، سيتواجه الفريقان الآن في موعد غير معتاد هو الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت لندن).
لا تزال هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات مشاهدة في عالم كرة القدم، وقد اختارت قناة سكاي سبورتس الاحتفاظ بحقوق بث هذه المواجهة. في حين أن انطلاق المباراة بعد ظهر يوم الأحد هو أمر معتاد، فإن موعد البدء المحدد في الساعة 3:30 مساءً يمثل خروجاً عن الموعد المعتاد لـ "سوبر صنداي" في الساعة 4:30 مساءً.
تشيلسي ومانشستر سيتي يستعدان لمباراة مثيرة يوم الاثنين
لا تقتصر غرابة جدول المباريات على مباراة مانشستر يونايتد فحسب. فقد تم تأجيل مباراة تشيلسي على أرضه ضد نوتنغهام فورست إلى يوم الاثنين 4 مايو، مع موعد غريب لبدء المباراة في الساعة 3 عصرًا (بتوقيت لندن). ويُعد بدء المباراة في منتصف بعد الظهر يوم الاثنين أمرًا نادرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المؤكد أنه سيشكل تحديًا لوجستيًا للمشجعين المتوجهين إلى ملعب ستامفورد بريدج في يوم العطلة الرسمية.
في وقت لاحق من نفس المساء، تستمر معركة مانشستر سيتي على اللقب برحلة إلى ميرسيسايد لمواجهة إيفرتون. تم تحديد موعد انطلاق تلك المباراة في الساعة 8 مساءً (بتوقيت لندن)، مما يجعل يوم الاثنين حافلاً بمباريات الدوري الممتاز. سيتم بث المباراتين على الهواء مباشرة على قناة سكاي سبورتس كجزء من برنامج مزدوج قد يكون حاسماً في طرفي جدول الترتيب.
لا يزال جدول مباريات فيلا غير مؤكد
قد يشهد فريق أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري تغييرات كبيرة في جدول مبارياته اعتمادًا على أدائه في البطولات الأوروبية. ومن المقرر حاليًا أن تقام مباراته مع توتنهام هوتسبير يوم السبت 2 مايو في الساعة 12:30 ظهرًا (بتوقيت لندن)، وستبث على قناة TNT Sports، لكن هذا الموعد قابل للتغيير.
وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "ستنتقل هذه المباراة إلى يوم الأحد 3 مايو، الساعة 19:00 بتوقيت لندن، إذا وصل أستون فيلا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي".
مع سعي أستون فيلا لتحقيق مركز متقدم في الدوري إلى جانب التزاماته الأوروبية، فإن الانتقال المحتمل إلى موعد مساء الأحد يضيف مزيدًا من التعقيد إلى جدول الجولة 35. وسيتابع مشجعو توتنهام عن كثب تقدم أستون فيلا في الدوري الأوروبي لتأكيد خطط سفرهم لزيارة فيلا بارك.
أرسنال ولييدز ضمن اختيارات البرامج التلفزيونية
ستنطلق فعاليات نهاية الأسبوع فعليًا مساء الجمعة تحت الأضواء الكاشفة، حيث يستضيف ليدز يونايتد فريق بيرنلي في الساعة 8 مساءً (بتوقيت بريطانيا الصيفي) في مباراة حاسمة قد تحدد مصير الفريقين في صراع الهبوط. وستكون هذه المباراة أول ما يُبث على قناة "سكاي سبورتس"، لتحدد نغمة نهاية أسبوع حافلة بالمباريات ذات الرهانات العالية. كما سيكون أرسنال في دائرة الضوء التلفزيوني عندما يستضيف فريق فولهام في ديربي لندن مساء السبت.
تم تغيير موعد مباراة "المدفعجية" في استاد الإمارات إلى الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت لندن) يوم السبت 2 مايو. وبينما يتعامل أرسنال ولييدز مع نوافذ بث أكثر تقليدية، يظل التركيز منصبًا على التغييرات الغريبة التي طالت مانشستر يونايتد وتشيلسي. وقد ذكّرت الرابطة المشجعين بأنه على الرغم من أن هذه هي الاختيارات الحالية، فإن الأسابيع الأخيرة من الموسم تظل دائمًا عرضة لمزيد من التعديلات بناءً على نتائج الكأس.