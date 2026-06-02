"تم تداول الكثير من الأكاذيب".. نجم ريال مدريد ينتقد وسائل الإعلام بشدة بعد كارثة غرف ملابس الملكي!

في أوائل مايو، اندلع شجار حاد خلال تدريبات ريال مدريد بين تشواميني وزميله في خط الوسط فيدي فالفيردي. وتصاعدت حدة الموقف إلى درجة اضطرت إلى نقل فالفيردي إلى المستشفى إثر إصابة في الرأس – والتي، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن ريال مدريد، نتجت عن اصطدام رأس اللاعب الأوروجواياني بطريق الخطأ بطاولة.

نفى تشواميني لاحقًا التقارير التي تحدثت عن شجار في غرفة الملابس: "قرأت أنه كان هناك شجار وأنني ضربته. هذا ببساطة غير صحيح. لن أخوض في مزيد من التفاصيل".

مباشرة بعد الحادث، اعتذر تشواميني لمشجعي ريال مدريد في بيان عام. صرح فالفيردي لاحقًا أن زميله لم يضربه؛ وفرض النادي غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على كل من اللاعبين بسبب خلافهما.