"لقد وقعت بعض الأحداث، وقد شاهدتم جميعًا التغطية الإعلامية لها. لكن هذه القضية تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه. ففي ريال مدريد، تثير أي مسألة ردود فعل هائلة. ومع ذلك، فقد نُشرت الكثير من الأقاويل التي لا أساس لها في الصحافة"، صرح تشواميني خلال مؤتمر صحفي عقده في معسكر تدريب المنتخب الفرنسي استعدادًا لكأس العالم.
"تم تداول الكثير من الأكاذيب".. نجم ريال مدريد ينتقد وسائل الإعلام بشدة بعد كارثة غرف ملابس الملكي!
في أوائل مايو، اندلع شجار حاد خلال تدريبات ريال مدريد بين تشواميني وزميله في خط الوسط فيدي فالفيردي. وتصاعدت حدة الموقف إلى درجة اضطرت إلى نقل فالفيردي إلى المستشفى إثر إصابة في الرأس – والتي، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن ريال مدريد، نتجت عن اصطدام رأس اللاعب الأوروجواياني بطريق الخطأ بطاولة.
نفى تشواميني لاحقًا التقارير التي تحدثت عن شجار في غرفة الملابس: "قرأت أنه كان هناك شجار وأنني ضربته. هذا ببساطة غير صحيح. لن أخوض في مزيد من التفاصيل".
مباشرة بعد الحادث، اعتذر تشواميني لمشجعي ريال مدريد في بيان عام. صرح فالفيردي لاحقًا أن زميله لم يضربه؛ وفرض النادي غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على كل من اللاعبين بسبب خلافهما.
تشواميني ينفي وجود خلافات داخل غرفة الملابس في ريال مدريد، قائلاً: "لا توجد أي مشاكل على الإطلاق".
وأوضح تشواميني قائلاً: "الأهم هو أن النادي على علم بما حدث. فهناك الكثير من الأمور التي تحدث في غرفة الملابس ولا تصل إلى علم وسائل الإعلام أبداً. والحياة تستمر".
كما شدد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على أنه لم يعد هناك أي خلاف بينه وبين فالفيردي، على الرغم من التقارير السابقة التي أفادت بأن العلاقة المتوترة بينهما قد تجبر أحدهما على مغادرة ريال مدريد في الصيف لحماية أجواء غرفة الملابس وسط الصدامات الحاليةز
"لديّ وفيدي هدف واحد واضح: الفوز بالألقاب مع ريال مدريد. لا توجد أي مشاكل على الإطلاق"، أوضح تشواميني الآن. واستشرافاً لمواجهة محتملة في كأس العالم مع أوروجواي بقيادة فالفيردي، أضاف: "بالطبع أريد الفوز مع فرنسا حينها. لكن شخصياً، لا توجد أي مشاكل مع فيدي".
يستهل تشواميني وفرنسا مشوارهم في كأس العالم يوم 16 يونيو بمواجهة السنغال، وتضم مجموعتهم أيضاً النرويج والعراق. أما أوروجواي بقيادة فالفيردي فستواجه السعودية والرأس الأخضر وإسبانيا في دور المجموعات.