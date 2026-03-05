Getty
تم تأكيد تغيير قواعد البطولة الرئيسية رسميًا في خطوة من شأنها تعزيز آمال وريكسهام في دوري الدرجة الأولى إذا فشلت محاولة الصعود في موسم 2025-2026
دفعة قوية لفريق ريكسهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
بالنسبة لفريق ريكسهام ومالكيه من هوليوود، ريان رينولدز وروب ماك، فإن تغيير القاعدة هذا يمنح دفعة قوية لطموحاتهم طويلة الأمد في الدوري الممتاز. في حين أن فريق "التنين الأحمر" يحلق حالياً عالياً في الدرجة الثانية، فإن هذا التوسع يضمن أنه حتى في حالة التراجع عن المراكز الستة الأولى في الحملات المستقبلية، فإن ذلك قد يؤدي إلى رحلة إلى ويمبلي وفرصة للعب في الدوري الممتاز.
رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يشيد بالتغيير التاريخي في نظام المباريات الفاصلة
يعتقد تريفور بيرش، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL)، أن هذا التعديل سيزيد من إثارة الدوري الذي يعتبر بالفعل أحد أكثر الدوريات التي يصعب التنبؤ بنتائجها في عالم كرة القدم. وفي معرض حديثه عن هذا القرار، قال بيرش: "منذ بدء تطبيقه في موسم 1986-1987، أصبح نظام المباريات الفاصلة أحد أبرز أحداث روزنامة كرة القدم المحلية، حيث يجسد الإثارة والتشويق والمخاطرة التي تجعل من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) دوريًا مميزًا للغاية. بعد عدة أشهر من المناقشات مع الأندية والجهات المعنية الأخرى، نحن على ثقة من أن هذا التغيير سيعزز من مكانة بطولة الدوري الإنجليزي كمسابقة ويمنح المزيد من الأندية ومشجعيها فرصة حقيقية للترقية".
حصل الاقتراح على الأغلبية اللازمة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ومن أعضاء الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد مشاورات مكثفة. كما أقر مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الطلب رسمياً، مما يمهد الطريق لبدء تطبيق النظام الجديد في موسم 2026-27.
شرح نظام التصفيات الجديد
بموجب الهيكل المعدل، ستدخل الفرق التي أنهت الموسم في المركزين السابع والثامن في المنافسة لمواجهة الفرق التي احتلت المركزين الخامس والسادس في مباريات إقصائية عالية المخاطر. وسيتأهل الفائزون في هذه المباريات إلى نصف النهائي الذي سيقام على مرحلتين ضد الفرق التي احتلت المركزين الثالث والرابع في الترتيب النهائي للدوري. وستتألف مباريات التصفيات الموسعة للبطولة من سبع مباريات في المجموع، وستتوج بالمباراة النهائية التقليدية في استاد ويمبلي.
يعكس هذا الشكل النظام الذي تم استخدامه بنجاح في الدوري الوطني، الذي انتقل إلى هيكل تصفيات من ستة فرق خلال موسم 2017-2018. من خلال تطبيق هذا النموذج على البطولة، تأمل EFL في القضاء على "المنطقة الميتة" في منتصف الجدول، مما يضمن بقاء المزيد من الأندية في السباق على الدوري الممتاز حتى اليوم الأخير من الموسم العادي.
الترقية لا تزال متاحة هذا الموسم
في حين أن التغييرات من شأنها أن تحدث ثورة في موسم 2026-27، إلا أنها لن تؤثر على معركة الصعود الحالية. لا تزال أندية مثل ريكسهام تعمل بموجب قواعد المباريات الفاصلة بين أربعة فرق هذا الموسم، حيث تسعى إلى الحفاظ على زخمها المذهل. أعرب فيل باركنسون، مدرب فريق ريد دراغونز، مؤخرًا عن حماسه إزاء إمكانية فريقه في صنع التاريخ، لا سيما أنه يوازن بين السعي للصعود ومباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي هذا السبت.
حامل لقب التصفيات الحالي هو سندرلاند، الذي ضمن عودته إلى الدوري الممتاز بعد فوزه على شيفيلد يونايتد الموسم الماضي. بالنسبة لريكسهام، لا يزال الهدف هو الصعود التلقائي، لكن معرفة أن المركز السابع أو الثامن سيكون كافياً في النهاية للحفاظ على الحلم حياً يوفر دفعة قوية لخطط النادي طويلة المدى، حيث يواصل صعوده الصاروخي عبر الدوريات الإنجليزية.
