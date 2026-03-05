تم تأكيد تغيير قواعد البطولة الرئيسية رسميًا في خطوة من شأنها تعزيز آمال وريكسهام في دوري الدرجة الأولى إذا فشلت محاولة الصعود في موسم 2025-2026

يعتقد تريفور بيرش، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL)، أن هذا التعديل سيزيد من إثارة الدوري الذي يعتبر بالفعل أحد أكثر الدوريات التي يصعب التنبؤ بنتائجها في عالم كرة القدم. وفي معرض حديثه عن هذا القرار، قال بيرش: "منذ بدء تطبيقه في موسم 1986-1987، أصبح نظام المباريات الفاصلة أحد أبرز أحداث روزنامة كرة القدم المحلية، حيث يجسد الإثارة والتشويق والمخاطرة التي تجعل من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) دوريًا مميزًا للغاية. بعد عدة أشهر من المناقشات مع الأندية والجهات المعنية الأخرى، نحن على ثقة من أن هذا التغيير سيعزز من مكانة بطولة الدوري الإنجليزي كمسابقة ويمنح المزيد من الأندية ومشجعيها فرصة حقيقية للترقية".

حصل الاقتراح على الأغلبية اللازمة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ومن أعضاء الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد مشاورات مكثفة. كما أقر مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الطلب رسمياً، مما يمهد الطريق لبدء تطبيق النظام الجديد في موسم 2026-27.