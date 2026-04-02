تم الكشف عن مشروع «بلو كو»! لماذا كان تشيلسي أكبر الخاسرين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة التوقف الدولية

لم يكن فرنانديز النجم الوحيد في تشيلسي الذي أعرب عن نفس المشاعر تجاه ماريسكا واحتمال انتقاله إلى الدوري الإسباني، حيث انضم إليه لاعب آخر من كبار اللاعبين في الفريق، وهو مارك كوكوريلا.

"قال الظهير الأيسر لصحيفة "ذا أثليتيك": "مع وجود إنزو ماريسكا على رأس الفريق، كنا أكثر استقرارًا، لأننا عملنا معًا لمدة 18 شهرًا". "إذا نظرت إلى أول موسم تحضيري لنا معه، كانت هناك شكوك. تحتاج إلى عملية حتى يفهم كل لاعب ما يتعين علينا القيام به. في الأشهر الأخيرة معنا مع ماريسكا، لعبنا بشكل شبه تلقائي. إذا قمنا بتغيير النظام، كنا نعرف ما يتعين علينا القيام به. تحتاج إلى هذا الوقت.

"عندما يمنحك المدرب تلك الثقة ويوفر لك منصة للقتال من أجل الألقاب، فإنك مستعد للموت من أجله. لحظة رحيل ماريسكا، كان لذلك تأثير كبير علينا. هذه قرارات اتخذها النادي. لو سألتني، لما اتخذت هذا القرار.

"باختصار، عدم الاستقرار الذي يحيط بالنادي نابع من هذا. كان لدينا مدرب مؤقت (مدرب فريق تحت 21 عامًا السابق كالوم ماكفارلين) أولاً، ثم مدرب جديد، بأفكار جديدة وبدون وقت للعمل عليها. لإجراء تغيير كهذا، أفضل شيء هو الانتظار حتى نهاية الموسم. ستمنح الجميع، اللاعبين والمدرب الجديد، الوقت للاستعداد، ولإجراء فترة إعداد كاملة... انظر إلى أرسنال الآن، الذي يقاتل من أجل كل لقب. لقد ظلوا مع [ميكيل] أرتيتا لمدة سبع سنوات تقريبًا ولم يفوزوا بالكثير. لكن تلك الثقة في المشروع تؤتي ثمارها."

على الأقل عندما سُئل عن العودة إلى إسبانيا مع نادي طفولته برشلونة، قرر كوكوريلا تأجيل الإجابة والإصرار على أنه من المرجح أن يظل في تشيلسي حتى بعد هذا الصيف، على عكس فرنانديز.

وقال عن الانضمام إلى برشلونة مرة أخرى: "سيكون من الصعب رفض العرض. الأمر لا يتعلق بي فقط. عليّ التفكير في عائلتي. إذا حدث ذلك، فسيحدث، وسنرى ما هو القرار الذي سيتخذ. تفكر دائمًا في العودة. [لكن] أنا سعيد جدًا هناك [في إنجلترا]، وكذلك عائلتي. سأترك الأمر لبضع سنوات من الآن".

يمتد عقد فرنانديز مع تشيلسي حتى عام 2032، لذا يمتلك النادي كل أوراق الرابحة في المفاوضات في حال سعى اللاعب بنشاط للرحيل، لكن يُعتقد أن عقد كوكوريلا ينتهي في عام 2028، على الرغم من موافقته على زيادة كبيرة في الراتب، وسيكون من الأسهل عليه التخطيط للرحيل.