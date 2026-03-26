تم الكشف عن أربعة أخطاء تحكيمية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز أثرت على مباراتي تشيلسي وأرسنال

ومن الأخطاء الأخرى التي تم تحديدها في الجولة الأخيرة من المباريات، الخطأ الذي تعرض له لاعب ليدز يونايتد غابرييل غودموندسون، الذي حصل خطأً على بطاقة صفراء ثانية خلال مباراة فريقه ضد كريستال بالاس. وبموجب القواعد الحالية للدوري الإنجليزي الممتاز، لا يمكن لنظام الفيديو المساعد (VAR) التدخل في حالات البطاقة الصفراء الثانية، مما ترك ليدز دون أي وسيلة للطعن خلال المباراة. ومع ذلك، من المقرر تغيير هذا البروتوكول اعتبارًا من الموسم المقبل لضمان تصحيح مثل هذه الأخطاء التي تغير مسار المباراة.

كما تم الإبلاغ عن عدم احتساب ركلة جزاء في مباراة برينتفورد ضد ولفرهامبتون واندررز، حيث تم إعاقة كيفن شادي من قبل أندريه لاعب ولفرهامبتون. مع استمرار اللجنة المستقلة المكونة من خمسة أعضاء في تقييم كل حادثة من كل جولة من المباريات، لا يزال الضغط يقع على PGMOL لترجمة أوقات المراجعة المحسنة إلى دقة أفضل، حيث ظلت الموثوقية على أرض الملعب ثابتة عند حوالي 86٪ منذ بداية الموسم السابق.