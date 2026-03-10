"أطلقت الصافرة منذ ساعة" الديربي من كاميرا الحكم.. تفاصيل لحظات الجنون بين ميلان وإنتر!

مباراةميلانوإنتر تركت وراءها تقارب الروسونيري مع المركز الأول لغريمهم، ولكن أيضا بعض الأحداث المثيرة للجدل. كما كان متوقعًا، بالنظر إلى حساسية وأهمية ديربي في قمة الترتيب.

إذا كان الهدف الحاسم الذي سجله إستوبينان قد جاء في الشوط الأول، فإن الحوادث التي استدعت اللجوء إلى الفيديو حدثت في الدقائق الأخيرة من المباراة.

اثنان على وجه الخصوص: هدف لم يحتسب لكارلوس أوجوستو، ثم الحادثة الشهيرة التي لم يعتبرها الحكم دوفيري وتقنية مخالفة، وهي لمسة يد ريتشي في منطقة الجزاء.

في اليوم التالي لمباراة ميلان وإنتر، نشر الدوري الإيطالي الصور الرئيسية التي التقطتها كاميرا الحكم، وهي الكاميرا التي توفر رؤية الحكم، مع الحوارات مع اللاعبين. وكشفت ما قاله اللاعبون على أرض الملعب في الدقائق الأخيرة المثيرة من المباراة.

