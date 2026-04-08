تم استبعاد لاعب ريال مدريد الشاب من الفريق الأول عقب خلاف مع ألفارو أربيلوا، حيث أجبر المدرب نجم أكاديمية النادي على الاعتذار لزملائه

على الرغم من عودته إلى التدريبات العادية، استمر استبعاد أسينسيو من التشكيلة، بما في ذلك مباراة ديربي مدريد ضد أتلتيكو في 22 مارس. ويرى المدرب أن الانضباط مسألة جماعية، وأصر على أن يعتذر المدافع أمام المجموعة بأكملها. وخلال اجتماع قصير قبل التدريب، أتاح المدرب الفرصة له، وسأله: «هل لدى أي أحد ما يقوله؟»

في البداية، أبقى أسينسيو رأسه منخفضاً وظل صامتاً، مما أدى إلى إطالة فترة استبعاده. ومع ذلك، من أجل تهدئة الشائعات المتزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احترافيته، خاطب المدافع - الذي خاض 30 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع هدفاً واحداً - زملاءه في النهاية واعتذر.