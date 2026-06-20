منذ انطلاق منافسات كأس العالم 2026، خطفت شخصية غير مألوفة الأضواء في العاصمة المكسيكية. يتعلق الأمر بالبطة "ميرلين"، التي أطلق عليها بمودة لقب "بطة المونديال"، والتي أصبحت ظاهرة دولية حقيقية.

وفقاً لشبكة "ge" الرياضية، فقد انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بهذا الحيوان بشكل واسع عبر الشبكات الاجتماعية بعد أن تم تصويره وهو يتجول في محيط ملعب أزتيكا الشهير، مرتدياً بفخر قميص المنتخب الوطني ومستخدماً جوارب صغيرة لحماية قدميه.

كان صدى هذا المشهد هائلاً لدرجة أن هذا الطائر اللطيف تحول إلى ما يشبه التميمة غير الرسمية للبطولة، مما أدى إلى انتشار عدد لا يحصى من النكات والصور الطريفة على الإنترنت، بل وحصل أيضاً على ملصق مخصص له في البطولة.