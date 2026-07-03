Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

على درب بابي جوي .. نجم الجزائر يسجل "حالة تمرد" جديدة في كأس العالم بعد ثنائية سويسرا!

إبراهيم مازة
رياض محرز
سويسرا
الجزائر
كأس العالم

يبدو أننا نشهد حالة "تمرد" جديدة بين المنتخبات المودّعة لبطولة كأس العالم 2026، فبعد السنغال، جاء الدور على نجوم منتخب الجزائر.

المنتخب الجزائري ودّع مونديال أمريكا الشمالية، بعد الخسارة أمام سويسرا، من دور الـ32، بهدفين دون مقابل، حملا توقيع بريل إمبولو ودان ندوي.

  • mazaGetty Images

    نجم الجزائر يثور على بيتكوفيتش

    وذكر الصحفي ديان أمي، بأن إبراهيم مازا، نجم المنتخب الجزائري، استشاط غضبًا وأخبر زملاءه في غرفة خلع الملابس، بعد الخسارة أمام سويسرا، بأنه لن يلعب مع "محاربي الصحراء"، مجددًا إذا ما بقي المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، على رأس الجهاز الفني.

    وتمثل اعتراض إبراهيم مازا، على اعتماد بيتكوفيتش عليه في مركز المهاجم، في مباراة سويسرا، ما أدى إلى عدم تقديم مستواه المأمول، بسبب الدفع به في غير مركزه.


    • إعلان
  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    على درب نجم السنغال

    وتعد واقعة إبراهيم مازا، بمثابة "تكرار" لما شهدناه من قِبل بابي جوي، نجم المنتخب السنغالي، والذي أعلن في قصة عبر منصة (إنستجرام)، بأنه سيبتعد عن المنتخب طالما بقي هذا الجهاز الفني، في منصبه.

    وجاء إعلان لاعب فياريال، عقب قرار المدير الفني بابي ثياو، بتبديل اللاعب بابي جويي، في الدقيقة 64، الذي كان بمثابة "لحظة فارقة" في المباراة، ليشرك لامين كامارا بديلًا له، فضلًا عن تغييرات رودي جارسيا، التي ساهمت في صنع واحدة من أفضل التحولات بالنتائج في كأس العالم، بعد التأخر بثنائية، ليحقق منتخب بلجيكا فوزًا بنتيجة (3-2)، ويقصي السنغال من البطولة.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أزمة جزائرية وبيتكوفيتش يقترب من الرحيل

    الأزمة لم تتوقف عند واقعة إبراهيم مازا، بل إن الصحفي ديان أمي، ذكر بأن خلافًا حادًا نشب بين رياض محرز وفلاديمير بيتكوفيتش، بعد صافرة النهاية في غرفة الملابس، حيث تواجه المدرب لمصافحة ومعانقة بعض لاعبي المنتخب السويسري.

    هذا الأمر أثار غضب رياض محرز، ليبلغ الفريق بأن هذه مباراته الأخيرة مع الجزائر، فيما يتوقع أن تكون مواجهة سويسرا هي الأخيرة لبيتكوفيتش مع "محاربي الصحراء"، على أن يتم مناقشة التعويضات مع التوجه لإقالته.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP

    ماذا قدمت الجزائر في كأس العالم؟

    ووقع المنتخب الجزائري في مجموعة نارية في نهائيات كأس العالم 2026، حيث استهل مشواره بهزيمة ثقيلة أمام الأرجنتين، حامل اللقب، بثلاثية نظيفة حملت توقيع ليونيل ميسي.

    وتمكن محاربو الصحراء من استعادة المسار في مونديال 2026، بعد الفوز في لقاء الأردن، بنتيجة (2-1)، بعدما قلب تأخره من هدف نزار الرشدان، لثنائية نذير بن بوعلي، وأمين جويري، فيما قدم ملحمة دراماتيكية أمام النمسا، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في ليلة شهدت تألق نجم الأهلي، رياض محرز، الذي سجل هدفين، كما وقع رفيق بلغالي على هدف.

    هذا التعادل كان كفيلًا بإبعاد الجزائر عن مسار صعب في كأس العالم، حيث ترك النمسا في مواجهة إسبانيا، وتأهل رفاق محرز لملاقاة سويسرا في دور الـ32، إلا أن قرارات بيتكوفيتش الفنية، صنعت حالة من الجدل، بعدما خسر محاربو الصحراء، فرصة العبور إلى ثمن النهائي.

  • مصر والجزائر ينقذان الأفارقة

    وكانت منتخبات إفريقيا قد صنعت التاريخ، بتأهل 9 فرق من أصل عشرة إلى دور الـ32 من كأس العالم، إلا أن هذا الدور قد شهد خروجًا صادمًا لعدد كبير من ممثلي القارة السمراء.

    منتخب جنوب إفريقيا ودّع بالخسارة أمام كندا، بهدف نظيف، والنرويج تقلب الطاولة على كوت ديفوار بثنائية مقابل هدف، والسنغال تخسر بطريقة دراماتيكية للغاية أمام بلجيكا، بنتيجة (2-3)، والكونغو تفشل في تجاوز ريمونتادا إنجلترا، بهدفين لهدف.

    وقبل نهاية دور الـ32، فإن منتخبي المغرب ومصر، نجحا في إنقاذ صورة الأفارقة، بعد إنجازهما التاريخي بالعبور إلى ثمن النهائي، بعد التغلب على هولندا وأستراليا على التوالي.

كأس العالم
سويسرا crest
سويسرا
سويسرا
team-logo
يتم تحديده لاحقًا
يتم تحديده لاحقًا