على درب بابي جوي .. نجم الجزائر يسجل "حالة تمرد" جديدة في كأس العالم بعد ثنائية سويسرا!

ووقع المنتخب الجزائري في مجموعة نارية في نهائيات كأس العالم 2026، حيث استهل مشواره بهزيمة ثقيلة أمام الأرجنتين، حامل اللقب، بثلاثية نظيفة حملت توقيع ليونيل ميسي.
وتمكن محاربو الصحراء من استعادة المسار في مونديال 2026، بعد الفوز في لقاء الأردن، بنتيجة (2-1)، بعدما قلب تأخره من هدف نزار الرشدان، لثنائية نذير بن بوعلي، وأمين جويري، فيما قدم ملحمة دراماتيكية أمام النمسا، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في ليلة شهدت تألق نجم الأهلي، رياض محرز، الذي سجل هدفين، كما وقع رفيق بلغالي على هدف.
هذا التعادل كان كفيلًا بإبعاد الجزائر عن مسار صعب في كأس العالم، حيث ترك النمسا في مواجهة إسبانيا، وتأهل رفاق محرز لملاقاة سويسرا في دور الـ32، إلا أن قرارات بيتكوفيتش الفنية، صنعت حالة من الجدل، بعدما خسر محاربو الصحراء، فرصة العبور إلى ثمن النهائي.