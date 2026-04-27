تلميذ في مدرسة روسينيور.. لماذا يبدو مورينيو هاويًا أمام عبقرية منبوذ تشيلسي الجديد؟!

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي قبل أيام رسميًا إقالة مدربه ليام روسينيور من منصبه بعد فترة عمل لم تتجاوز أربعة أشهر شهدت انهيارًا فنيًا غير مسبوق في تاريخ النادي اللندني العريق حيث تذيل الفريق ترتيب النتائج في الأسابيع الأخيرة محققًا أرقامًا سلبية تعود بالذاكرة إلى ما قبل 114 عامًا.

لكن الحدث الذي زلزل أوساط الكرة العالمية لم يكن مجرد الإقالة بحد ذاتها بل كان الفاتورة المالية الصادمة التي اضطرت إدارة البلوز لدفعها لإنهاء الارتباط بالمدرب الشاب والتي قدرت بنحو 24 مليون جنيه إسترليني مما وضع روسينيور في مرتبة تاريخية تجعل أساطير التدريب يبدون بجواره كمجرد هواة في فن صياغة العقود.