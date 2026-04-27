تلميذ في مدرسة روسينيور.. لماذا يبدو مورينيو هاويًا أمام عبقرية منبوذ تشيلسي الجديد؟!

تشيلسي يغرق في التعويضات!

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي قبل أيام رسميًا إقالة مدربه ليام روسينيور من منصبه بعد فترة عمل لم تتجاوز أربعة أشهر شهدت انهيارًا فنيًا غير مسبوق في تاريخ النادي اللندني العريق حيث تذيل الفريق ترتيب النتائج في الأسابيع الأخيرة محققًا أرقامًا سلبية تعود بالذاكرة إلى ما قبل 114 عامًا.

لكن الحدث الذي زلزل أوساط الكرة العالمية لم يكن مجرد الإقالة بحد ذاتها بل كان الفاتورة المالية الصادمة التي اضطرت إدارة البلوز لدفعها لإنهاء الارتباط بالمدرب الشاب والتي قدرت بنحو 24 مليون جنيه إسترليني مما وضع روسينيور في مرتبة تاريخية تجعل أساطير التدريب يبدون بجواره كمجرد هواة في فن صياغة العقود.

  • عبقرية الفشل وكفاءة السبوبة


    عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو يطلق على نفسه لقب "السبيشال وان" كان يستند إلى جبل من البطولات المحلية والقارية التي حققها بذكاء تكتيكي وحروب نفسية طالت الجميع.

    لكن يبدو أن ليام روسينيور استطاع انتزاع هذا اللقب بجدارة ولكن في ميدان آخر تمامًا وهو ميدان الفشل المربح فبينما كان مورينيو يحتاج إلى سنوات من العمل وبناء الفرق وحصد الألقاب ليطالب بشرط جزائي كبير استطاع روسينيور أن يحقق ثروة طائلة في غضون 100 يوم فقط دون أن يقدم للمشجعين سوى الخيبات المتتالية مما يثبت أننا أمام عبقرية إدارية تفوقت على دهاء البرتغالي بمراحل.


    قائمة الذهب للرؤوس الطائرة في لندن


    لم تعد الإقالة في ملعب ستامفورد بريدج مجرد قرار فني لإنقاذ الموسم بل تحولت إلى تجارة قائمة بذاتها تستنزف ميزانية النادي بشكل مرعب.

    بالنظر إلى القائمة التاريخية للمدربين الذين تقاضوا تعويضات خرافية نجد أن روسينيور قفز إلى المركز الثاني مباشرة متخطيًا أسماء صنعت تاريخ البلوز وتأتي الأرقام لتعكس حجم الكارثة الإدارية.

    يتصدر أنطونيو كونتي القائمة بمبلغ 26.2 مليون جنيه إسترليني يليه روسينيور بمبلغ 24 مليون جنيه إسترليني ثم يأتي جراهام بوتر وتوماس توخيل في مرتبة متأخرة بمبلغ 13 مليون جنيه إسترليني لكل منهما بينما يقبع جوزيه مورينيو في المركز الخامس بمبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني فقط مما يجعل كل ما جناه مورينيو من إقالاته الشهيرة يبدو كفتات أمام ضربة روسينيور القاضية.


  • مورينيو الذي تحول إلى تلميذ مجتهد


    المتأمل في مسيرة مورينيو يجد أنه كان يقاتل في كل مؤتمر صحفي ويشعل الحرائق مع الحكام واللاعبين ليحمي مشروعه وفي النهاية يخرج بشيك تعويضي كبير لكن روسينيور قدم نموذجًا أكثر هدوءًا وأكثر فتكًا بالخزينة فهو لم يحتج إلى أي حروب نفسية أو بطولات إعجازية بل اكتفى بعقد ذكي وشروط جزائية محكمة جعلت من رحيله مكافأة كبرى تفوق أحلام أعظم مدربي القارة.

    مورينيو بكل تاريخه أصبح الآن مجرد تلميذ في مدرسة روسينيور التي تعلم المدربين كيفية الخروج من الباب الضيق بجيوب ممتلئة بالذهب دون تقديم أي منجز كروي يذكر.


    لعنة التاريخ وسقوط الأرقام القياسية


    لم يكتفِ روسينيور باستنزاف الخزينة بل ترك خلفه إرثًا من الحطام الرقمي لم يشهده تشيلسي منذ عقود فالفريق تحت قيادته عادل رقمًا قياسيًا سلبيًا صمد لـ 114 عامًا وهو الخسارة في خمس مباريات متتالية في الدوري دون تسجيل هدف واحد.

    هذا الانهيار الفني يوضح أن المبلغ الذي تقاضاه لم يكن مكافأة على عمل بل كان ضريبة على اختيار إداري خاطئ منذ البداية حيث تحول النادي من منافس دائم على دوري أبطال أوروبا إلى فريق يبحث عن هويته المفقودة في وسط الجدول بينما يقضي مدربه السابق عطلته الفاخرة مستمتعًا بملايين تشيلسي التي ذهبت أدراج الرياح.


    بيت القصيد


    لقد سقط القناع عن أسطورة السبيشال وان الذي يربح بالبطولات ليظهر الإمبراطور الجديد الذي يربح بالهزائم ليام روسينيور.

    لم يكن روسينيور مجرد مدرب عابر بل كان زلزالًا كشف عجز الكبار أمام ذكاء العقود المريبة ليبقى مورينيو مجرد ذكرى لزمن كان فيه المال يأتي مقابل المجد بينما في زمن روسينيور أصبح الفشل هو الطريق الأقصر لامتلاك ثروات الملوك دون عناء.



