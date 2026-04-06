عندما سُئل عن بطل المباراة في الفوز الصعب 3-2 على فريق فرايبورغ في عطلة نهاية الأسبوع بعد مطاردة مثيرة، حدثت لحظة مثيرة للاهتمام في المؤتمر الصحفي لنادي بايرن ميونيخ. فجأة، رفع كومباني إصبعه السبابة في اتجاه المتحدث الرسمي ديتر نيكلز.
تلميح من فينسنت كومباني! نجم بايرن ميونيخ يحظى بثناء خاص كبير — ويثير ذكريات مميزة لدى جوشوا كيميش
"الموضوع الأخير"، قال كومباني بعد إجابة مطولة حول ثنائية بيشوف، ثم أضاف: "تحدثنا كثيرًا في بداية الموسم عن صغر حجم التشكيلة. وهذا أمر مفهوم، خاصةً إذا لم نتمكن من تقييم بيشوف بشكل صحيح في بداية الموسم. أو إذا لم نتمكن من تقييم لينارت كارل بشكل صحيح في بداية الموسم. عندما يظهر الاثنان هذا المستوى، يصبح لديك فجأة تشكيلة تبدو أكبر. كل هذا حدث بشكل طبيعي، وقد ساعدنا ذلك كثيرًا."
للتذكير: في الصيف، نشأ بالفعل نقاش حول احتمال أن يكون لدى بايرن ميونيخ قوام فريق ضيق في حالات الطوارئ. لكن هذا لم يعد موضوعًا منذ فترة طويلة. وبالطبع لأن النتائج جيدة والأرقام القياسية تتساقط. ولكن أيضًا لأن كومباني منح ثقته للعديد من المواهب واللاعبين من منتجات الأكاديمية، الذين حدوا من مخاوف الإصابات المؤقتة وأقنعوا الجميع بأدائهم.
كومباني: "كنا محظوظين لأن الأمور سارت على ما يرام مع توم وليني"
قبل أن يشير بإصبعه مباشرة، كان كومباني قد أشاد بالفعل ببيشوف وكارل. في البداية، سلط مدرب بايرن ميونيخ الضوء على العمل الجيد الذي قام به المدير الرياضي ماكس إيبرل وكريستوف فرويند، اللذان تعاقدا مع بيشوف في الصيف من نادي TSG 1899 هوفنهايم دون دفع أي رسوم انتقال، ومنحا ثقتهما لكارل، الذي نجح أخيرًا في الصعود من أكاديمية بايرن ميونيخ إلى صفوف المحترفين في الموسم الحالي. "الأمر ليس سهلاً، لأنه يتطلب موهبة كبيرة. لا يجب أن تمتلك الموهبة فحسب، بل يجب أن تمتلك أيضاً الصبر والذكاء لفهم الدور وكيفية التطور من خلاله"، أوضح كومباني: "كنا محظوظين لأن كل شيء كان مناسباً مع توم وليني. ليس فقط من حيث الجودة، بل أيضاً من حيث العقلية."
فيما يتعلق ببيشوف، فإن كومباني مقتنع بأنه سيثبت قيمته للنادي في "الأشهر والسنوات" القادمة "وسيكتب تاريخه أيضًا". وفي الوقت نفسه، أقر قائلاً: "في الوقت الحالي، ما زلت هادئًا، لكنني أعتبر ذلك قصة إيجابية لفريقنا".
الأسقف يذكر كيميش ببداياته مع نادي بايرن ميونيخ
قبل ذلك بدقائق قليلة، كان جوشوا كيميش، الذي كان حاضراً هو الآخر على منصة المؤتمر الصحفي في البرنابيو، قد أشاد ببيفوش. قال قائد المنتخب الألماني، الذي انتقل في عام 2015 من نادي شتوتغارت إلى بايرن ميونيخ، بعد أن اكتسب خبرة في الدوريين الثالث والثاني فقط مع نادي رب لايبزيغ الذي لعب له على سبيل الإعارة: "بشكل عام، تذكرني حالة توم قليلاً بحالتي قبل أحد عشر عاماً". "من الناحية العاطفية، لم يثق أحد قبل بداية الموسم بأنك قد تكون مهمًا لفريق مثل بايرن ميونيخ. أما بالنسبة لتوم، فقد لاحظنا مبكرًا أنه يتمتع بعقلية جيدة وروح قوية. وأنه مستعد للتعلم والتطور. وهذا ما نلاحظه فيه كل يوم في التدريبات."
بينما اكتسب بيشوف بالفعل خبرة في الدوري الألماني في سينسهايم قبل انتقاله إلى بايرن، هناك تشابه بشكل خاص في توزيع الأدوار مع كيميش بعد وصوله: فقد تم استخدام اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في ذلك الوقت تحت قيادة بيب جوارديولا بشكل أساسي كظهير أيمن، ولم ينتقل إلى خط الوسط إلا لاحقًا. في حين يتعين على بيشوف في كثير من الأحيان المساعدة في الجانب الأيسر الخلفي، كما حدث ضد فرايبورغ.
وأشاد كيميش به قائلاً: "إنه جاهز للعب في أي مركز. وهذا أمر مهم جداً. قد يقول لاعب آخر: 'يا إلهي، أنا في الأصل لاعب رقم 6. أريد أن ألعب في خط الوسط'. لكن توم يقبل مركز الظهير الأيسر ويحاول أن يظهر نقاط قوته هناك أيضاً."
كيميش يشيد ببيشوف: "أفضل تسديدة إلى جانب كين"
وبعد تسجيله لهدفين من مسافة بعيدة يوم السبت، كشف بيشوف أن كيميش قد حثه على التسديد نحو المرمى رغم دوره في الملعب. "قال لي جو: 'هل يمكنك أن تسدد على المرمى الآن من فضلك؟'. لأنني أفعل ذلك دائمًا في التدريبات - لكن في المباراة لا أجد الفرصة المناسبة، أو لا أستطيع الدخول في الموقف، أو أفوت اللحظة المناسبة. واليوم قمت بذلك ببساطة. كان شعورًا رائعًا، وبالطبع كان من الجيد أيضًا مساعدة الفريق على الفوز."
أكد كيميش هذه المحادثة وأشاد به مرة أخرى. "مع هاري (كين؛ ملاحظة المحرر)، يمتلك توم بالتأكيد أفضل تسديدة في الفريق. سواء من اليسار أو اليمين - ولم ينجح حتى الآن في تسجيل هدف معنا. لذلك كان الموضوع الذي قلت له: 'يجب أن تثق أيضًا في أننا سنضعك في الموضع المناسب أو أن تضع نفسك في الموضع المناسب لتسدد على المرمى'."
كما سلط كيميش الضوء على أهمية الفوز الذي ربما لا يكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة لنتيجة البطولة. "لقد ساعدنا كثيرًا أنه فعل ذلك مرتين. لأن هذا بالطبع يغير الزخم. ربما لم يكن ليحدث الكثير الآن لو خسرنا 0-2. عندها كان الجميع سيقول: 'إنهم بأفكارهم في مدريد بالفعل.' ربما لم يكن ليتغير الكثير في طريقة التعامل مع مباراة الغد. لكن مع ذلك، هذا يظهر لنا كفريق: حتى لو خضنا مباراة لا تسير على ما يرام، فإننا نمتلك دائمًا العقلية اللازمة للفوز بمثل هذه المباريات"، أكد، مضيفًا: "لا يقتصر الأمر على هاري كين أو مايكل (أوليس) أو لوتشو. بل لدينا أيضًا لاعبون آخرون قادرون على حسم المباراة - وفي هذه الحالة كان توم هو من حسمها. هذا مهم جدًا لنا من أجل الإيمان بقوتنا".
ومع ذلك، من المتوقع أن يجلس بيشوف على مقاعد البدلاء في البداية ضد ريال مدريد. ومن المرجح أن يواجه كونراد لايمر كظهير أيسر كيليان مبابي وفينيكوس جونيور وزملائهم. وفي خط الوسط، سيبدأ ليون جوريتزكا أو ألكسندر بافلوفيتش بجانب كيميش. ومع ذلك، لا يمكن لبيشوف أن يشكو من وقت لعبه في موسمه الأول مع بايرن. لقد لعب 33 مباراة هذا الموسم وساهم بثلاث تمريرات حاسمة بالإضافة إلى ثنائيته التهديفية. وقد لعب 17 مباراة منها كظهير أيسر.
نادي بايرن ميونيخ: نظرة عامة على المباريات القادمة
التاريخ الوقت المباراة الثلاثاء، 7 أبريل 21:00 ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا) السبت، 11 أبريل الساعة 18:30 ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الأربعاء، 15 أبريل 21:00 بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)