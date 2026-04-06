تلميح من فينسنت كومباني! نجم بايرن ميونيخ يحظى بثناء خاص كبير — ويثير ذكريات مميزة لدى جوشوا كيميش

وبعد تسجيله لهدفين من مسافة بعيدة يوم السبت، كشف بيشوف أن كيميش قد حثه على التسديد نحو المرمى رغم دوره في الملعب. "قال لي جو: 'هل يمكنك أن تسدد على المرمى الآن من فضلك؟'. لأنني أفعل ذلك دائمًا في التدريبات - لكن في المباراة لا أجد الفرصة المناسبة، أو لا أستطيع الدخول في الموقف، أو أفوت اللحظة المناسبة. واليوم قمت بذلك ببساطة. كان شعورًا رائعًا، وبالطبع كان من الجيد أيضًا مساعدة الفريق على الفوز."

أكد كيميش هذه المحادثة وأشاد به مرة أخرى. "مع هاري (كين؛ ملاحظة المحرر)، يمتلك توم بالتأكيد أفضل تسديدة في الفريق. سواء من اليسار أو اليمين - ولم ينجح حتى الآن في تسجيل هدف معنا. لذلك كان الموضوع الذي قلت له: 'يجب أن تثق أيضًا في أننا سنضعك في الموضع المناسب أو أن تضع نفسك في الموضع المناسب لتسدد على المرمى'."

كما سلط كيميش الضوء على أهمية الفوز الذي ربما لا يكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة لنتيجة البطولة. "لقد ساعدنا كثيرًا أنه فعل ذلك مرتين. لأن هذا بالطبع يغير الزخم. ربما لم يكن ليحدث الكثير الآن لو خسرنا 0-2. عندها كان الجميع سيقول: 'إنهم بأفكارهم في مدريد بالفعل.' ربما لم يكن ليتغير الكثير في طريقة التعامل مع مباراة الغد. لكن مع ذلك، هذا يظهر لنا كفريق: حتى لو خضنا مباراة لا تسير على ما يرام، فإننا نمتلك دائمًا العقلية اللازمة للفوز بمثل هذه المباريات"، أكد، مضيفًا: "لا يقتصر الأمر على هاري كين أو مايكل (أوليس) أو لوتشو. بل لدينا أيضًا لاعبون آخرون قادرون على حسم المباراة - وفي هذه الحالة كان توم هو من حسمها. هذا مهم جدًا لنا من أجل الإيمان بقوتنا".

ومع ذلك، من المتوقع أن يجلس بيشوف على مقاعد البدلاء في البداية ضد ريال مدريد. ومن المرجح أن يواجه كونراد لايمر كظهير أيسر كيليان مبابي وفينيكوس جونيور وزملائهم. وفي خط الوسط، سيبدأ ليون جوريتزكا أو ألكسندر بافلوفيتش بجانب كيميش. ومع ذلك، لا يمكن لبيشوف أن يشكو من وقت لعبه في موسمه الأول مع بايرن. لقد لعب 33 مباراة هذا الموسم وساهم بثلاث تمريرات حاسمة بالإضافة إلى ثنائيته التهديفية. وقد لعب 17 مباراة منها كظهير أيسر.