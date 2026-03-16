تلقى مانشستر يونايتد نصيحة بضرورة إعادة بناء خط الوسط، حيث يتوقع غاري نيفيل بيع مانويل أوغارتي إلى جانب رحيل كاسيميرو
يواجه أوغارتي مستقبلاً غامضاً بعد فترة صعبة
أشار نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، إلى أوغارتي باعتباره لاعباً من المرجح أن يغادر النادي هذا الصيف. اللاعب الدولي الأوروغواياني، الذي انضم من باريس سان جيرمان مقابل 50.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2024، عانى من صعوبة في ترسيخ مكانه كلاعب أساسي ثابت، وارتبط اسمه بانتقال على سبيل الإعارة إلى غالطة سراي في يناير. على الرغم من الاستثمار الضخم، فشل في المشاركة كأساسي في أي مباراة تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، مما أدى إلى تساؤلات حول مدى ملاءمته للفريق على المدى الطويل.
وفي حديثه في بودكاسته علىقناة سكاي سبورتس، أشار نيفيل إلى أن فترة أوغارتي في مانشستر تقترب من نهايتها. وقال نيفيل: "يحتاج مانشستر يونايتد إلى لاعبين في خط الوسط هذا الصيف". "أعتقد أن أوغارتي سيغادر، لذا يحتاجون إلى لاعبين جيدين حقًا في خط الوسط. ربما أحدهما يكون أكثر تركيزًا على الموقع، ربما من النوع الذي يمثله مايكل كاريك، والآخر يكون أكثر تدميرًا".
تأكيد رحيل كاسيميرو بعد تجاهل خيار تمديد العقد
وتزداد الحاجة إلى إعادة بناء الفريق حدةً بسبب رحيل كاسيميرو الوشيك. ورغم أن اللاعب البرازيلي المخضرم افتتح التسجيل في فوز الأحد 3-1 على أستون فيلا، مذكراً الجماهير بقدراته في المباريات الحاسمة، إلا أن فترة وجوده في أولد ترافورد تقترب من نهايتها. فقد قرر النادي عدم تفعيل بند التمديد لمدة عام واحد في عقده، مما يعني أنه سيغادر الفريق عند انتهاء الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.
وتطرق كاريك إلى الموقف عقب الفوز على فيلا، معترفاً بالاحترام المتبادل بين اللاعب وجماهير النادي. وقال المدرب المؤقت: "عندما يتم اتخاذ قرار ما، فإن حقيقة أن الأمر قد حُسم تجعل الأمور أسهل قليلاً، ويصبح الجميع على دراية حقيقية بالموقف". "أعتقد أن تأثيره كان رائعاً، خاصة منذ أن جئت إلى هنا وعملت معه، ونظراً لتأثيره على الفريق ودوره في اللحظات الحاسمة بتسجيل الأهداف. وأعتقد أنها كانت لحظة جميلة في النهاية مع المشجعين، ووجود تلك الصلة والاحترام. كانت تلك لحظة جميلة وأعتقد أنه سيستمتع بها".
نيفيل يحدد خط الوسط كمنطقة ذات أولوية
على الرغم من أن النادي أنفق مبالغ طائلة لتعزيز خياراته الهجومية الصيف الماضي - بضم لاعبين مثل بنجامين سيسكو وماتيوس كونها وبريان مبيومو - إلا أن نيفيل يصر على أن التركيز يجب أن يتحول الآن إلى خط الوسط. وأبرز أن خط الهجوم "بدأ في العمل بكفاءة"، إلا أن الافتقار إلى العمق والجودة في خط الوسط لا يزال يمثل مشكلة صارخة للفريق في المستقبل.
وأضاف نيفيل: "لم يسجل مانشستر يونايتد أهدافاً كافية الموسم الماضي، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق هنا، عليك أن تسجل الأهداف، لذا فقد صححوا ذلك. برونو فرنانديز يصنع الأهداف، وحتى ماسون ماونت سأضيفه إلى ذلك عندما يكون لائقاً بدنياً". "يبدو أن هناك خيارات جيدة في الهجوم، لكن وسط الملعب يمثل مشكلة. سيحتاجون إلى ثلاثة أو أربعة لاعبي وسط جيدين حقًا. في الوقت الحالي، لديهم [كوبي] ماينو الذي يمكنك الوثوق به، لكن لا يمكنك حقًا النظر إلى أي من اللاعبين الآخرين والتفكير في أن ذلك سيكون ناجحًا".
الأطراف المحتملة لملء الفراغ القيادي
لن تكون مهمة سد الفراغ الذي خلفه لاعب فائز بدوري أبطال أوروبا مثل كاسيميرو سهلة على الإطلاق. وقد ارتبط اسم مانشستر يونايتد بعدد من المواهب الشابة مثل إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست وكارلوس باليبا لاعب برايتون، رغم أن نيفيل حذر من أن الأمر قد يتطلب لاعبًا أكثر خبرة. ومن المتوقع أن يبحث النادي عن لاعبين قادرين على توفير الصلابة الدفاعية والسيطرة الفنية لتكملة أداء كوبي ماينو.
مع احتمال حدوث تغييرات دفاعية أيضًا، يمثل فترة الانتقالات القادمة لحظة محورية أخرى في مسار النادي. واختتم نيفيل قائلاً: "أعتقد أن الدفاع يحتاج إلى مراجعة، لكنني أعتقد أن خط الوسط سيكون محور الاهتمام الحقيقي في فترة الانتقالات الصيفية". مع دخول الموسم مراحله النهائية، سيكون الضغط على قسم التعاقدات لتحديد اللاعبين "المدمرين" و"المتمركزين" الذين يعتقد نيفيل أنهم ضروريون لإعادة بناء الفريق بنجاح.
