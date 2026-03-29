تلقى ريس جيمس رسالة «لا تصدق» من منافسه في المنتخب الإنجليزي تينو ليفرامينتو في خضم المنافسة على مركز الظهير الأيمن

ازدادت حدة المنافسة داخل معسكر المنتخب الوطني بشكل طبيعي، حيث يتنافس اللاعبون على حجز مقعدهم في البطولة الصيفية. وإدراكًا لهذه الأجواء المشحونة، أشار المدافع إلى أن الجميع يتوقون بشدة إلى ضمان مكانهم في التشكيلة. أوضح ليفرامينتو قائلاً: "إلى حد ما، تتسم مباريات هذا الشهر بمزيد من الحماس، لأن الجميع يريد المشاركة في كأس العالم". "من الرائع أن يتم استدعائك للمنتخب، لكن الأروع من ذلك هو أن تكون على أرض الملعب. لقد اضطررت إلى الانتظار مرات عديدة في الماضي للحصول على فرصتي. كل ما أركز عليه هو تلك الفرصة لإثبات نفسي".