تلقى بنفيكا عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بسبب السلوك العنصري لمشجعيه تجاه فينيسيوس جونيور خلال المباراة المثيرة للجدل في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد
عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وإغلاق الملاعب
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الثلاثاء أن نادي بنفيكا قد فُرضت عليه عقوبات صارمة عقب هزيمته بنتيجة 1-0 في 17 فبراير. وتأتي هذه العقوبات على خلفية الأحداث التي وقعت في ملعب «إستاديو دا لوز»، حيث تعرض مهاجم ريال مدريد فينيسيوس لمضايقات. وفي بيان صادر عن هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط، تم توجيه اللوم للنادي بسبب "السلوك العنصري و/أو التمييزي لمشجعيه". ونتيجة لذلك، صدر أمر بإغلاق 500 مقعد في القطاعين 10 و11 في المباراة الأوروبية القادمة التي سيخوضها الفريق على أرضه. ومع ذلك، تم تعليق هذا الإغلاق لفترة اختبار مدتها عام واحد. كما تم تغريم النادي بمبلغ 40 ألف يورو بسبب هذه الحوادث التمييزية.
غرامات مالية وإيقاف عن المشاركة في المباريات
وبالإضافة إلى قرار إغلاق الملعب المؤقت، يواجه النادي عبئًا ماليًا إضافيًا. فقد فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) غرامة قدرها 8000 يورو بسبب استخدام أقلام الليزر، و25000 يورو بسبب إلقاء أشياء على أرض الملعب. وامتدت الإجراءات التأديبية لتشمل الجهاز الفني أيضًا.
تم إيقاف مساعد المدرب بيدرو لويس فيريرا ماتشادو لمباراة واحدة في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وقررت الهيئة الإدارية أن تصرفاته خلال المباراة المثيرة للجدل تشكل سلوكاً غير رياضياً، مما يترك الفريق الفني في حالة نقص في عدد أفراده في المواجهة القارية التالية. وبلغ مجموع الغرامات المالية الناجمة عن هذه المباراة الواحدة 73,000 يورو.
اتخاذ إجراءات داخلية سريعة ضد المخالفين
على الرغم من العقوبات الأوروبية الصارمة، حظي النادي البرتغالي بالثناء على استجابته السريعة والفعالة. ووفقًا لصحيفة "أ بولا"، حدد النادي على الفور الأشخاص المسؤولين عن الإساءة وبدأ إجراءات تأديبية داخلية. وفي إطار سياسة عدم التسامح مطلقًا، اتخذ النادي بالفعل إجراءات لتعليق عضوية خمسة أشخاص على وجه التحديد بسبب أفعالهم غير المقبولة. ومن خلال إلغاء تذاكر الموسم الخاصة بهم، أرسلت الإدارة رسالة واضحة لا لبس فيها. وقد حظي هذا النهج التعاوني بتقدير كبير خلال العملية التأديبية، مما ساهم في النهاية في تعليق إغلاق الملعب بدلاً من تنفيذه على الفور.
ماذا ينتظر بنفيكا وريال مدريد بعد ذلك؟
بعد خسارته بنتيجة 1-0 و2-1 على أرضه وخارجها أمام ريال مدريد، خرج بنفيكا من تصفيات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. ولم يتبق أمام الفريق سوى سبع مباريات في الدوري البرتغالي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 65 نقطة، متأخراً بسبع نقاط عن المتصدر بورتو. وفي الوقت نفسه، يستعد ريال مدريد لمباريات حاسمة في أوروبا وإسبانيا. ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن برشلونة، وقد حقق مؤخراً فوزاً بنتيجة 3-2 على أتلتيكو مدريد. وسيواجه الفريق مايوركا وجيرونا محلياً، إلى جانب مباراة ذهاب وإياب حاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ في أبريل.