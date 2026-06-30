Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Messi VozinhaGetty Images
علي رفعت

تكريم رئاسي لليونيل.. رئيس كاب فيردي يخطط لمنح ميسي قميص منتخب بلاده في قمة ميامي!

الأرجنتين ضد كاب فيردي
الأرجنتين
كاب فيردي
كأس العالم
ليونيل ميسي

رئيس كاب فيردي يقرر تكريم ميسي بقميص بلاده قبل موقعة الجمعة.

أعلن رئيس جمهورية كاب فيردي، خوسيه ماريا نيفيس، عن رغبته في تقديم تكريم خاص للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر إهدائه قميص منتخب بلاده الوطني، وذلك قبيل المواجهة التاريخية والمرتقبة التي تجمع المنتخبين يوم الجمعة المقبل في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026.

ونقلت صحيفة جلوبو البرازيلية تصريحات رئيس الدولة الأفريقية التي أدلى بها لإذاعة أرجنتينية، حيث أعرب عن فخره الشديد بمواجهة الأسطورة الأرجنتيني، واصفًا إياه بأنه يمثل الكمال والامتياز في عالم الساحرة المستديرة.


  • رئيس كاب فيردي يمتدح ميسي ويعلن عن هدية خاصة


    أكد الرئيس خوسيه ماريا نيفيس، في حديثه الإذاعي، أنه سيبذل كل جهوده لضمان قيام بعثة منتخبه الوطني بتقديم قميص كاب فيردي يحمل الرقم 10 إلى ميسي تكريمًا له كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

    وأوضح نيفيس أن ميسي يحظى بشعبية طاغية واحترام هائل داخل كاب فيردي، حيث يراه الكثير من مواطنيه الرمز الأبرز للتميز والكمال الكروي، وأشار إلى أن هذه المباراة لا تمثل مجرد تحد رياضي لبلاده، بل تعد فرصة تاريخية للاحتفاء بواحد من أعظم من لمس كرة القدم عبر التاريخ.


    • إعلان

  • ميسي يكتب التاريخ ويقود التانجو بصدارة مطلقة


    يدخل المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، هذه المواجهة بعد أن فرض هيمنته المطلقة على منافسات المجموعة العاشرة، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية اعتلى بها الصدارة برصيد تسع نقاط، حيث استهل مشواره بالفوز على الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، ثم تفوق على النمسا بهدفين دون رد، واختتم مرحلة المجموعات بالفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وهي المباراة التي شهدت إراحة التشكيل الأساسي ودخول ميسي بديلًا في الشوط الثاني ليسجل الهدف الثالث.

    ونجح البرغوث الأرجنتيني في التسجيل خلال المباريات الثلاث، ليتصدر قائمة هدافي النسخة الحالية برصيد ستة أهداف، وينفرد بلقب الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم برصيد 19 هدفًا.


  • مفاجأة كبرى وطموح أفريقي يتحدى البطل


    على الجانب الآخر، يعد منتخب كاب فيردي الحصان الأسود وأكبر مفاجآت المونديال الحالي حتى الآن، إذ نجح في التأهل إلى الدور الثاني في مشاركته المونديالية الأولى عبر التاريخ.

    وجاء صعود الفريق الإعجازي بعد أن فرض التعادل السلبي دون أهداف على منتخب إسبانيا في الجولة الافتتاحية، ثم تعادل في المواجهة الثانية أمام الأوروجواي بهدفين لمثلهما، قبل أن يختتم مشواره في المجموعات بتعادل سلبي آخر دون أهداف أمام المملكة العربية السعودية، ليتأهل برصيد ثلاث نقاط كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث بفضل الاستبسال الدفاعي وتألق حارس المرمى فوزينيا.


  • مفاجآت مدوية تشعل صراع الأدوار الإقصائية


    تأتي ترتيبات هذه المواجهة الواعدة في الوقت الذي يشهد فيه المونديال تقلبات درامية ومفاجآت مدوية أطاحت بقوى كروية كبرى من الدور ذاته، حيث نجح منتخب المغرب في تحقيق تأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي بعدما أقصى نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاث ركلات مقابل ركلتين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

    كما فجرت باراجواي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء منتخب ألمانيا بركلات الترجيح بنتيجة أربع ركلات مقابل ثلاث ركلات بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


كأس العالم
الأرجنتين crest
الأرجنتين
الأرجنتين
كاب فيردي crest
كاب فيردي
كاب فيردي