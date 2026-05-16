تكذيب واعتذار وتلويح بالقضاء: عبد الرحمن بن مساعد يرد على التشكيك في لقب الهلال .. "النصر فاز بالدوري مرتين"

وأثارت لقطة "إنذار" نجم ضمك، فالنتين فادا، في مباراة الفيحاء، حالة واسعة من الجدل، بشأن مدى استحقاق اللقطة للبطاقة الصفراء، والتي أكدت غياب الأرجنتيني عن مواجهة النصر، في الجولة الرابعة والثلاثين والختامية من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

غياب مؤثر أمام النصر، الذي يطمح لتحقيق الفوز من أجل التتويج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي، لتخرج بعض حملات التشكيك حول قرار الحكم محمد السلطان.

واستعان أحد المغرّدين عبر منصة (إكس)، تعليقًا تم حذفه من قِبل الأمير عبد الله بن مساعد، ورسالة من الإعلامي دباس الدوسري، بأن هناك أعضاء شرف سابقين، لم يعد لهم صفة رسمية في الأندية، ويكثرون الظهور الإعلامي، وهم أكثر الأشخاص الذين يزيدون الاحتقان، مضيفًا "للتذكير: كان وزيرًا للرياضة، وحقق الهلال الدوري بعد غياب 5 سنوات".