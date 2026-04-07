"تكتيكات اللعب": سون هيونغ-مين لا يسجل الأهداف - لكن إليكم كيف جعله فريق لوس أنجلوس إف سي (LAFC) أخطر صانع ألعاب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)

يعاني الفريق الكوري من صعوبة في تسجيل الأهداف، لكن نظام اللعب الأكثر انفتاحًا الذي اعتمده المدرب الجديد مارك دوس سانتوس أطلق العنان لقدرات نجمه الإبداعية

لم يكن سون هيونغ-مين بحاجة إلى النظر قبل تمرير الكرة. فقد كان يعلم تمامًا إلى أين يتجه دينيس بوانغا. إنها الحركة السريعة المميزة لجناح فريق لوس أنجلوس إف سي، وهي انطلاقة سريعة في الممر الأيسر بين الظهير الأيمن وقلب الدفاع. وفي المباراة ضد أورلاندو سيتي نهاية الأسبوع الماضي، لم يحتج سون سوى إلى نظرة خاطفة للتأكد من أن بوانغا ينفذ حركته المميزة.

وبالطبع فعل ذلك. في الدقيقة 20، استلم سون الكرة على خط المنتصف، وهو في منتصف خطوته. بعد أربع لمسات وست ثوانٍ، كانت الكرة في شباك المرمى. انطلق بوانغا بعيدًا احتفالاً بالهدف. استمتع سون بالمشهد، وهو يشاهد شريكه في الهجوم يسجل أول ثلاثة أهداف رائعة سيسجلها خلال الدقائق السبع التالية. كان لوس أنجلوس إف سي يسيطر تمامًا على المباراة في ذلك الوقت. بحلول الدقيقة 28 من المباراة، كان لوس أنجلوس إف سي متقدمًا 4-0. كان سون قد صنع ثلاث تمريرات حاسمة وأرسل العرضية التي أدت إلى هدف في مرماه للهدف الرابع.

كان هذا نوعاً مختلفاً من الهيمنة عما توقعه الكثيرون من قائد المنتخب الكوري. كان من المفترض أن يأتي سون إلى لوس أنجلوس ليكون المهاجم الحاد، الهداف الذي يضيف 20 هدفاً إلى 15 هدفاً سجلها بوانغا. بالطبع، ستكون التمريرات الحاسمة جزءاً من كل ذلك. لكن سون، كما قيل لنا، كان هدافاً، وليس صانع ألعاب.

ربما كان هذا الوصف ساذجًا بعض الشيء في المقام الأول - فتمريراته الحاسمة الـ 81 مع توتنهام تتحدث عن نفسها. لكن قلة هم الذين توقعوا أن سون سيحقق 10 تمريرات حاسمة وهدفًا واحدًا فقط خلال 10 مباريات في جميع المسابقات - دون أن يسجل أي هدف في دوري MLS. هناك، بالطبع، طريقتان للنظر إلى هذا الأمر.

الأول هو أن هذا الأمر مثير للقلق. أفضل هداف في فريق LAFC لا يسجل أهدافًا. هذا أمر منطقي. لكن التفسير الثاني، وربما الأكثر منطقية، هو أن أفضل هداف في فريق LAFC أصبح الآن أفضل صانع أهداف في الفريق أيضًا. لا يسجل سون أهدافًا في الغالب لأنه يقدم تمريرات حاسمة كثيرة. هذا لاعب يتم استخدامه في نظام مختلف، بطريقة جديدة، ويُطلب منه القيام بأشياء مختلفة، وهو يزدهر تمامًا.

    بداية متميزة لمسيرته مع لوس أنجلوس إف سي

    استقبلت صفقة التعاقد مع سون في أغسطس من العام الماضي بضجة نادرة في دوري MLS. ويمكن القول إن ديفيد بيكهام وليونيل ميسي هما الوحيدان اللذان حظيا بترقب أكبر وتسويق أكثر احترافية. ساد رأي مفاده أن ضم سون كان ببساطة الخيار المثالي لـ LAFC، سواء داخل الملعب أو خارجه. فمدينة لوس أنجلوس تضم جالية كورية كبيرة. وسون هو أكبر رياضي كوري في العالم - وبفارق كبير عن غيره.

    كما كان الفريق نفسه بحاجة إلى دفعة قوية داخل الملعب. كان هناك متسع لمهاجم آخر. في الحقيقة، كان أي لاعب قادر على تمرير الكرة وتسجيل أهداف بأرقام مزدوجة على مدار الموسم سيفي بالغرض تمامًا. ذهب نادي لوس أنجلوس إف سي واشترى نجمًا كبيرًا من الدوري الإنجليزي الممتاز - ولاعبًا لديه الكثير ليقدمه في كرة القدم. لم يكن هناك أي شيء يثير الاستياء في هذه الصفقة.

    رد سون على الضجة الإعلامية بسلسلة من الأداء الرائع. سجل في المتوسط أكثر من هدف واحد في كل مباراة في نهاية موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم، وأظهر لمحات من شراكة قاتلة مع بوانغا، زميله المثالي ذو اللياقة البدنية الفائقة في الجناح الأيسر. سجل كل أنواع الأهداف التي يمكن تخيلها - أهداف من مسافة قريبة، ركلات حرة، انطلاقات متعرجة تنتهي بلمسات قاتلة. لم يكن هناك سوى ليونيل ميسي أكثر فتكاً وفعالية في الهجوم مع اقتراب نهاية الموسم.

    بالطبع، انتهى الأمر بطريقة قاسية. كان أداء لوس أنجلوس إف سي مروعاً في الشوط الأول من مباراة نصف نهائي المؤتمر الغربي ضد فانكوفر، ثم كان لا هوادة فيه في الشوط الثاني، حيث سدد 34 تسديدة واصطدم بالعارضة ثلاث مرات. ومع ذلك، وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح. سون، الذي غالباً ما يكون حاسماً، اصطدم بالعارضة - وهي ضربة مفقودة لخصت ليلة اتسمت بالفوارق الدقيقة أكثر من أي لحظة أخرى.

    مدرب جديد (نوعًا ما)، أفكار مختلفة

    بدا الأمر وكأنه نوع من إعادة الضبط خلال فترة التوقف بين الموسمين. فقد كان معروفًا منذ فترة أن المدرب السابق ستيف شيروندولو سيغادر في نهاية الموسم ويعود إلى ألمانيا، البلد الذي اعتبره وطنه الثاني. وحظيت عملية البحث عن مدرب جديد لنادي لوس أنجلوس إف إيه (LAFC) بتغطية إعلامية واسعة. وتداولت الأوساط أسماءً عديدة، ومن بينها اسم أنجي بوستيكوغلو، المدرب السابق لسون.

    في النهاية، اتخذوا قرارًا مفاجئًا - وإن كان منطقيًا - بترقية مساعده، مارك دوس سانتوس. من الناحية النظرية، كان هذا منطقيًا. فقد شغل دوس سانتوس منصب المدرب الرئيسي من قبل. وكان اللاعبون يعرفونه. ولم يكن غريبًا على الغرور والشخصيات والتبجح في غرفة ملابس مليئة بالأسماء الكبيرة. لكن المدرب الجديد - على الرغم من وجوده منذ الأيام الخوالي - وعد بأن الفريق لن يكون كما كان.

    قال دوس سانتوس لـ GOAL إن LAFC سيكون أكثر تنوعاً بكثير في التعامل مع الكرة. وخارج الملعب، سيكون هذا فريقاً قابلاً للتغيير بشكل ملحوظ في الهجوم، مليئاً بالحيوية والإبداع، ومكتمل بلاعبين قادرين على التنقل عبر خط الهجوم. لن يكون سون نقطة محورية بقدر ما سيكون أفضل سكين سويسري يمكن أن تقدمه دوري كرة القدم الأمريكية.

    "لذا، إذا كان لدي هذا اللاعب رقم 9 الذي تتمثل أفضل صفاته في الثبات، فلن أحاول تغيير هذه الصفة إلى شيء غير مناسب. لكن مع لاعبين مثل دينيس بوانجا أو سوني، لديك القدرة على التحرك"، قال دوس سانتوس.

    التعديلات التكتيكية

    وحتى الآن، أوفى دوس سانتوس بوعده. إذا ما ألقينا نظرة على تشكيلات الفرق أو البيانات المعتادة الخاصة بكل مباراة، نجد أن سون يُدرج غالبًا في مركز المهاجم. لكنه ليس بأي حال من الأحوال لاعبًا يقود خط الهجوم، ويستغل المساحات خلف الظهير الأخير. بل إن سون يتمتع بحرية كبيرة في التنقل. أحيانًا ينطلق بسرعة إلى اليمين. وفي أحيان أخرى، يتراجع إلى العمق ويرسل الكرات إلى الأمام. بل إنه لعب أحيانًا وظهره إلى المدافعين. في المباراة ضد سانت لويس سيتي الشهر الماضي، بدأ سون المباراة في مركز رقم 10.

    إنه تشكيل مفاجئ، لا سيما بسبب مهارات سون التهديفية. لكنه منطقي للغاية أيضًا. بوانغا موهبة هائلة، لكنه أيضًا أحادي البعد إلى حد ما. المهاجم الغابوني هو جناح معكوس يلعب في الجانب الأيسر. ربما يكون الأفضل في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في القيام بنفس الشيء مرارًا وتكرارًا. ولا يمكن إيقافه حقًا. كان من الممكن أن يكون إثبات سون لنفسه في مركز مشابه أمرًا مزعجًا. لكن بدلاً من ذلك، تكيف لوس أنجلوس إف إيه سي مع الوضع. وهذا يعني أن العديد من اللاعبين يجب أن يقدموا بعض التضحيات. ربما يضغط بوانغا أكثر قليلاً مما اعتاد عليه. ويقلل سون من الركض خلف الدفاع.

    الإحصائيات الفردية تستحق القراءة أيضًا. أرقام بوانغا الهجومية أكثر إثارة للإعجاب من أي وقت مضى. فهو في المرتبة 95 بين جميع المهاجمين من حيث عدد اللمسات في منطقة جزاء الخصم. وهو في المرتبة 94 من حيث عدد التسديدات لكل 90 دقيقة. والعكس صحيح بالنسبة لسون. فهو يلمس الكرة أقل في منطقة جزاء الخصم، في حين انخفض عدد تسديداته. لكنه يتصدر الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في عدد الفرص الكبيرة التي صنعها لكل 90 دقيقة بسبع فرص، ويحتل المركز الرابع في الدوري من حيث إجمالي الفرص التي صنعها بـ 15 فرصة.

    كل شيء حولهما يسير على ما يرام أيضًا. ناثان أورداز، الشاب الخريج من الأكاديمية، بذل جهدًا كبيرًا. أضاف ديفيد مارتينيز الأهداف إلى أدائه، ويحتل المركز الثالث في الفريق من حيث الفرص التي صنعها.

    الإحصائيات التي تفسر قلة الأهداف

    ومع ذلك، فإن هذا لا يفسر تمامًا الرقم «صفر» الذي يظهر في إحصائيات أهداف سون. فهناك بعض العوامل التي يصعب قياسها كمياً. يبلغ متوسط الأهداف المتوقعة لسون 1.9 هدف. وهو يسدد 3.3 تسديدة في كل 90 دقيقة. أما معدل تسديداته على المرمى في كل 90 دقيقة فهو منخفض بعض الشيء — حيث يبلغ 0.55 فقط. وبجمع كل هذه الأرقام معًا، نجد أن 17 في المائة من تسديداته تصيب المرمى.

    وربما يكمن التناقض هنا. أكثر من أي شيء آخر، سون بارع في توجيه الكرة نحو المرمى. في موسم 2025 من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، كانت 58 في المائة من تسديداته على المرمى. وفي موسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وجه 46 في المائة من محاولاته نحو المرمى - وهي أدنى نسبة له في السنوات الخمس منذ أن بدأ موقع FotMob بتتبع تلك البيانات.

    ربما يكون هناك عنصر من العشوائية هنا، إذن. ربما تكون هذه فترة جفاف شديدة. لا يزال يقوم بجميع التمريرات الصحيحة. جميع الحركات المنطقية موجودة. يمرر في الوقت المناسب ولا يتصرف بأنانية خاصة مع الكرة أيضًا. لكن خبراء لغة الجسد قد يلاحظون أن هناك القليل من الإحباط يظهر هنا وهناك - من خلال هز الكتفين أو الإيماءات أو الصراخ. يبدو أن هذا نوع من الركود في بداية الموسم. وحتى لو كان سون قد تراجع مستواه بشكل سريع، وهو أمر مستبعد للغاية، فإن انخفاضاً في الأرقام بهذه الدرجة المتطرفة غير محتمل إحصائياً.

    بعبارة أخرى، سون يمر بفترة ركود.

    هل هناك المزيد؟

    ومع ذلك، هناك أمر واحد واضح: إن قلة أهداف سون لا تهم كثيرًا في الوقت الحالي. ففريق لوس أنجلوس إف إيه سي يتصدر ترتيب القسم الغربي. وقد خاض ست مباريات، فاز في خمس منها وتعادل في واحدة. وهناك فريق واحد فقط - فانكوفر وايتكابس - سجل أهدافًا أكثر منهم، كما أن الفريق يتمتع بأفضل سجل دفاعي في الدوري، حيث لم يستقبل أي هدف حتى الآن. هناك حجة أكثر بساطة وأساسية يمكن طرحها هنا، وهي أن كرة القدم هي ببساطة رياضة جماعية، وإذا كان الفريق يفوز، فهل يهم أي من هذا كثيراً؟

    لذا، يصبح الأمر مسألة أنظمة. هل يفوز لوس أنجلوس إف إيه سي بسبب الدور الجديد لسون، أم على الرغم منه؟ ربما يكون جزء من سبب تألق لوس أنجلوس إف إيه سي هو أن سون كان مستعداً للتكيف. إذا كان عليه أن يصبح صانع الألعاب الرئيسي لكي يفوز لوس أنجلوس إف إيه سي، فمن المؤكد أن هذه تضحية سيكون مستعداً لتقديمها. ثم هناك الأمر الذي ربما ضاع في خضم كل هذا: سون لاعب كرة قدم جيد جدًا جدًا جدًا، ومن المرجح أن يخرج من هذه الفترة العصيبة.

    إذا استطاع الاستمرار في تقديم التمريرات الحاسمة بنفس المعدل، وإضافة بعض الأهداف التي لا مفر منها إلى أدائه، فسيصبح الفريق الجيد جدًا أفضل بكثير. سون في أفضل حالاته الآن. الجزء المخيف؟ ما زال هناك المزيد في انتظاره.

