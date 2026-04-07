"تكتيكات اللعب": سون هيونغ-مين لا يسجل الأهداف - لكن إليكم كيف جعله فريق لوس أنجلوس إف سي (LAFC) أخطر صانع ألعاب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)

لم يكن سون هيونغ-مين بحاجة إلى النظر قبل تمرير الكرة. فقد كان يعلم تمامًا إلى أين يتجه دينيس بوانغا. إنها الحركة السريعة المميزة لجناح فريق لوس أنجلوس إف سي، وهي انطلاقة سريعة في الممر الأيسر بين الظهير الأيمن وقلب الدفاع. وفي المباراة ضد أورلاندو سيتي نهاية الأسبوع الماضي، لم يحتج سون سوى إلى نظرة خاطفة للتأكد من أن بوانغا ينفذ حركته المميزة.

وبالطبع فعل ذلك. في الدقيقة 20، استلم سون الكرة على خط المنتصف، وهو في منتصف خطوته. بعد أربع لمسات وست ثوانٍ، كانت الكرة في شباك المرمى. انطلق بوانغا بعيدًا احتفالاً بالهدف. استمتع سون بالمشهد، وهو يشاهد شريكه في الهجوم يسجل أول ثلاثة أهداف رائعة سيسجلها خلال الدقائق السبع التالية. كان لوس أنجلوس إف سي يسيطر تمامًا على المباراة في ذلك الوقت. بحلول الدقيقة 28 من المباراة، كان لوس أنجلوس إف سي متقدمًا 4-0. كان سون قد صنع ثلاث تمريرات حاسمة وأرسل العرضية التي أدت إلى هدف في مرماه للهدف الرابع.

كان هذا نوعاً مختلفاً من الهيمنة عما توقعه الكثيرون من قائد المنتخب الكوري. كان من المفترض أن يأتي سون إلى لوس أنجلوس ليكون المهاجم الحاد، الهداف الذي يضيف 20 هدفاً إلى 15 هدفاً سجلها بوانغا. بالطبع، ستكون التمريرات الحاسمة جزءاً من كل ذلك. لكن سون، كما قيل لنا، كان هدافاً، وليس صانع ألعاب.

ربما كان هذا الوصف ساذجًا بعض الشيء في المقام الأول - فتمريراته الحاسمة الـ 81 مع توتنهام تتحدث عن نفسها. لكن قلة هم الذين توقعوا أن سون سيحقق 10 تمريرات حاسمة وهدفًا واحدًا فقط خلال 10 مباريات في جميع المسابقات - دون أن يسجل أي هدف في دوري MLS. هناك، بالطبع، طريقتان للنظر إلى هذا الأمر.

الأول هو أن هذا الأمر مثير للقلق. أفضل هداف في فريق LAFC لا يسجل أهدافًا. هذا أمر منطقي. لكن التفسير الثاني، وربما الأكثر منطقية، هو أن أفضل هداف في فريق LAFC أصبح الآن أفضل صانع أهداف في الفريق أيضًا. لا يسجل سون أهدافًا في الغالب لأنه يقدم تمريرات حاسمة كثيرة. هذا لاعب يتم استخدامه في نظام مختلف، بطريقة جديدة، ويُطلب منه القيام بأشياء مختلفة، وهو يزدهر تمامًا.