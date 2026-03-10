Goal.com
Tottenham UCL split

تقييم لاعبي توتنهام في مباراة أتلتيكو مدريد: كارثة أنتونين كينسكي في دوري أبطال أوروبا تضع توتنهام في موقف صعب، وتكشف مرة أخرى عن التكتيكات السيئة لإيغور تودور

صرح إيغور تودور أنه واثق أكثر من أي وقت مضى من أن توتنهام، الذي يواجه خطر الهبوط، سيبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أداءه السيئ في عام 2026 استمر بهزيمة ساحقة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. كانت ليلة أخرى من الأخطاء الفردية المحرجة، إلى جانب نظام مربك منح العملاق الإسباني كل المبادرة التي احتاجها لإنهاء المباراة في مباراة الذهاب.

تأخر توتنهام 3-0 بعد 14 دقيقة، حيث كان الحارس أنتونين كينسكي، الذي شارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا بدلاً من غولييلمو فيكاريو الذي تعرض لانتقادات شديدة، أحد العديد من اللاعبين الذين وقعوا ضحية الأرضية الزلقة في مدريد. فقد انزلق أثناء محاولته تمرير الكرة من الخلف، مما أدى إلى تسليم الكرة مباشرة إلى جوليان ألفاريز، الذي أعادها بدوره إلى منطقة الجزاء لماركوس يورنتي، الذي استغل الفرصة وسجل الهدف الأول. 

مكي فان دي فين كرر خطأ حارس مرماه بعد أقل من 10 دقائق، حيث فقد توازنه بعد تمريرة بسيطة من بابي ماتار سار، مما سمح لأنطوان جريزمان بالركض نحو الكرة. كان المهاجم الفرنسي المخضرم لا يزال أمامه الكثير من العمل، لكنه جعل الأمر يبدو سهلاً عندما سدد الكرة في شباك المرمى مسجلاً الهدف الثاني للفريق المضيف. 

لكن ذلك لم يكن نهاية كارثة توتنهام. فمباشرة بعد استئناف المباراة، أخطأ كينسكي مرة أخرى، حيث أخطأ في تمريرة إلى ألفاريز، الذي كان أمامه مرمى خالٍ ليضع الكرة فيه. كان ذلك إيذاناً بنهاية ليلة الحارس البالغ من العمر 22 عاماً، على الرغم من أنه تلقى تصفيقاً حاراً من الجماهير المحلية. 

دخل فيكاريو الملعب لكنه استقبل هدفًا بعد وقت قصير عندما سدد أتلتيكو ركلة حرة سريعة نحو مرماه، فقام سار بتحويلها نحو مرماه، ورغم أن فيكاريو تصدى لها في البداية، إلا أن روبن لو نورماند سجلها في الشباك. لكن توتنهام تمكن من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، عندما تبادل بيدرو بورو الكرة مع ريتشارليسون قبل أن يسدد كرة أرضية في شباك المرمى ليمنح الفريق الضيف بصيص أمل ضئيل.

على الرغم من البداية المشرقة لتوتنهام في الشوط الثاني، سرعان ما سجل أتلتيكو هدفه الخامس. بعد تصدي رائع من يان أوبلاك لريتشارليسون في أحد طرفي الملعب، سجل ألفاريز هدفًا بعد 12 ثانية فقط من خلال هجمة مرتدة دقيقة تضمنت لمسة رائعة من جريزمان. 

سجل دومينيك سولانكي هدفًا آخر لفريق توتنهام قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعد تمريرة خاطئة من أوبلاك، مما خفف من صعوبة المهمة التي يواجهها توتنهام في شمال لندن الأسبوع المقبل.

GOAL تقيم لاعبي توتنهام في ملعب ميتروبوليتانو...

  حارس المرمى والدفاع

    حارس المرمى والدفاع

    أنطونين كينسكي (0/10):

    ربما أسوأ أداء لحارس مرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا. ارتكب خطأين فادحين في 14 دقيقة ثم تم استبداله. من السهل أن ينافس أداء لوريس كاريوس في نهائي 2018. 

    كيفن دانسو (4/10)

    ناضل في كل مواجهة، لكنه غالبًا ما كان يتخلف عن سرعة خط هجوم أتلتيكو.

    كريستيان روميرو (5/10)

    كان عودته إلى التشكيلة الأساسية موضع ترحيب، لكنه فشل في توفير القيادة التي كانت في أمس الحاجة إليها فريق توتنهام الخاسر.

    ميكي فان دي فين (3/10)

    بدا أحيانًا كبامبي على الجليد، حيث انزلق ومنح أتلتيكو هدفه الثاني في المباراة.

  وسط الملعب

    وسط الملعب

    بيدرو بورو (5/10):

    أحد القلائل الذين ارتدوا قميص توتنهام، على الرغم من أن حرصه على الضغط ترك عدة ثغرات كبيرة في الدفاع. 

    بابي ماتار سار (3/10):

    كان لمسته الأولى سيئة بالنسبة لشخص يلعب في قلب الملعب. 

    أرشي جراي (4/10):

    مثلما كان الحال ضد كريستال بالاس، كان أحد أفضل لاعبي توتنهام، لكنه غالبًا ما كان يغلب عليه الضغط المحموم من جانب أصحاب الأرض.  

    جيد سبنس (3/10):

    حاول أن يكون ذكيًا أكثر من اللازم في أكثر من مناسبة، مما أدى إلى فقدان الكرة وسمح لأتلتيكو بالانطلاق في هجمات مرتدة.

  هجوم

    هجوم

    ماتيس تيل (5/10):

    كان أحد أكثر اللاعبين مباشرة وهجومية في أداء توتنهام الضعيف، لكنه تم استبداله في الشوط الأول.

    ريتشارليسون (4/10):

    أضاع فرصة كبيرة للتسجيل قبل أن يسجل أتلتيكو هدفه الخامس، على الرغم من أنه أعد بورو لتسجيل الهدف الأول للفريق الضيف.

    راندال كولو ماني (2/10):

    لم يتمكن من السيطرة على الكرة، وعدة مرات أعاد الكرة مباشرة إلى لاعب أتلتيكو. تم استبداله في الشوط الأول.

  اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    غولييلمو فيكاريو (4/10):

    تلقى هدفين بعد دخوله الملعب، وفقد توتنهام أي جودة في التمرير من الخلف بمجرد استبداله لـ كينسكي.

    كونور غالاغر (5/10):

    قدم أداءً جيدًا ضد فريقه السابق عند دخوله الملعب، حيث ركض كثيرًا في وسط الملعب.

    دومينيك سولانكي (6/10):

    سجل هدفًا رائعًا وبدا نشيطًا، مما يطرح تساؤلات على تيودور حول سبب عدم إشراكه في التشكيلة الأساسية.

    تشافي سيمونز (5/10):

    حصل على الكثير من الكرات في آخر 20 دقيقة، لكن أتلتيكو كان سعيدًا بالسماح بذلك لأن المباراة كانت قد انتهت بالفعل.

    جواو بالينها (3/10):

    كافح بشدة لإظهار أي نوع من الجودة وتلقى ضربة قوية على الرأس في نهاية المباراة.

    إيغور تودور (3/10):

    سيتم طرح أسئلة حول سبب اختياره لإشراك حارس مرمى شاب في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا في مباراة صعبة كهذه.

