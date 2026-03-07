في الدقيقة 18، تقدم وريكسهام بشكل مفاجئ. تمريرة مباشرة من كالوم دويل إلى سام سميث الذي كان يركض خلف بينوا بادياشيل وتوسين أدارابيويو، وسدد المهاجم الكرة تحت روبرت سانشيز الذي قرر عدم الخروج للكرة، ليحرز الهدف الأول في مباراة كانت ستكون مثيرة.

قبل نهاية الشوط الأول، تعادل تشيلسي بفضل قليل من الحظ. تقدم ليام ديلاب بالكرة من وسط الملعب للهجوم، ثم مررها إلى أليخاندرو غارناشو، الذي سددها، لكن جورج توماسون أبعدها عن خط المرمى، لترتد إلى الحارس آرثر أوكونكو وتسكن الشباك.

تأخر تشيلسي مرة أخرى قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعد أن ضغط وريكسهام بقوة خلال معظم الشوط الثاني. سدد جوش وينداس كرة نصف طائرة من ركلة ركنية تم إبعادها، فقام دويل بتمريرها ببراعة مذهلة، تاركًا سانشيز في مكانه ووضع المضيفين في المقدمة مرة أخرى. لكن هذه الفرحة لم تدم طويلًا، حيث عاد البلوز إلى التعادل مرة أخرى في غضون دقائق. رفض أندري سانتوس الاستسلام على كرة طائشة على حافة منطقة جزاء وريكسهام، ومرر الكرة إلى جوش أشيمبونج الذي سددها في شباك المرمى.

كان هناك متسع من الوقت لحدوث دراما في نهاية الشوط التسعين. سدد بيدرو نيتو الكرة بقوة في العارضة في نهاية حركة رائعة، بينما كان تشيلسي يبحث عن هدف الفوز، بينما طُرد جورج دوبسون من وريكسهام بعد مراجعة VAR لتدخله العنيف على غارناشو، مع دخول المباراة في الوقت الإضافي.

بعد ست دقائق من الوقت الإضافي، تقدم تشيلسي للمرة الأولى في المباراة عندما أرسل داريو إيسوغو عرضية عميقة إلى غارناشو الذي كان متحرراً في العمق، فسددها بقدمه في الشباك.

لكن ذلك لم يكن نهاية المباراة. فشل تشيلسي مرة أخرى في التعامل مع ركلة ركنية، حيث مرر كيفر مور الكرة إلى لويس برانت الذي سددها إلى الشباك الخلفية، ولكن بعد مراجعة طويلة من قبل VAR، تم الحكم على برانت بأنه كان في وضع تسلل بفارق بضعة سنتيمترات، وتم إلغاء هدف التعادل.

وقد بذل وريكسهام قصارى جهده ضد تشيلسي وكاد أن يسجل هدف التعادل في الوقت الإضافي في نهاية الوقت الإضافي، حيث سدد لويس أوبراين كرة منحنية مرت بجوار القائم البعيد. لكن في الهجمة الأخيرة من المباراة، أضاف تشيلسي هدفه الرابع، حيث انطلق جواو بيدرو في هجمة مرتدة وسدد الكرة من مسافة 18 ياردة ليحجز مكان البلوز في قرعة ربع النهائي.

