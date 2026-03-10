Goal.com
Lamine Yamal Barcelona HICGetty/GOAL
تقييم لاعبي برشلونة في مباراة نيوكاسل: ركلة جزاء لامين يامال في اللحظات الأخيرة تنقذ البلوغرانا المتعثر وتضمن تعادلاً غير مستحق في دوري أبطال أوروبا

حافظ لامين يامال على رباطة جأشه ليحول ركلة جزاء في آخر لحظة من المباراة ويحقق لبرشلونة تعادلاً غير مستحق 1-1 مع نيوكاسل في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب سانت جيمس بارك يوم الثلاثاء. كان النجم الشاب للبلوغرانا، مثله مثل بقية زملائه، قد قدم أداءً سيئاً في تاينسايد ولم يكن ليكون لديه ما يشكو منه لو أن الجناح الآخر، هارفي بارنز، كان قد حسم المباراة لصالح فريقه.

ومع انتهاء الوقت المحتسب بدل الضائع البالغ أربع دقائق، وما زال مشجعو الفريق المضيف يحتفلون بهدف بارنز من عرضية جاكوب ميرفي، ارتكب مالك ثياو خطأ على داني أولمو داخل المنطقة، مما سمح ليامال بإنقاذ البلوغرانا من الهزيمة بتسديده ركلة الجزاء في الاتجاه المعاكس لحارس المرمى آرون رامسديل.

النتيجة النهائية كانت في صالح الضيوف، ولا سيما خط هجومهم الذي عانى من سوء التسديد، لكن الكتالونيين لم يهتموا بذلك على الإطلاق، حيث أنهم الآن بحاجة فقط إلى أي فوز في كامب نو الأسبوع المقبل للتأهل إلى ربع النهائي.

GOAL تقيم جميع لاعبي برشلونة الذين شاركوا في المباراة في سانت جيمس بارك...

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    حارس المرمى والدفاع

    جوان جارسيا (5/10):

    أظهر مهاراته الرائعة في التصدي للكرات بتصديه الممتاز لتسديدة إيلانغا، لكنه كان يجب أن يكون أفضل بكثير في هدف بارنز، كما بدا غير مستقر في التعامل مع الكرات العالية.

    رونالد أراوخو (5/10):

    تم اختياره بشكل مفاجئ في الجانب الأيمن من خط الدفاع الرباعي وسط مشاكل الإصابات التي يعاني منها برشلونة في مركز الظهير، وقام بعمل جيد في إيقاف بارنز نسبيًا حتى اختفائه في وقت متأخر من المباراة.

    باو كوبارسي (6/10):

    لا يبدو أن من يلاعب هذا اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مهمًا، فهو يؤدي أداءً جيدًا في جميع الأحوال. قدم كوبارسي أداءً رائعًا آخر في مباراة بدنية في ملعب معادٍ.

    جيرارد مارتين (6/10):

    أداء جيد في مركز الظهير الأيسر، حيث قام بالعديد من التمريرات القوية وكان قويًا في الهواء.

    جواو كانسيلو (4/10):

    لم يقدم الكثير في الهجوم - وهو أمر غير معتاد بالنسبة له - ولم يكن مفاجئًا أن تأتي العرضية التي أسفرت عن هدف بارنز من جانبه.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    وسط الملعب

    مارك برنال (5/10):

    كان في حالة جيدة من حيث تسجيل الأهداف مؤخرًا، ولكن على الرغم من أنه بذل الكثير من الجهد أمام خط الدفاع الرباعي، إلا أنه لم يكن له تأثير كبير على سير المباراة. لكن من الخطأ أن نكون قاسيين عليه، فهو لا يزال في الثامنة عشرة من عمره.

    بيدري (4/10):

    لم يكن أداء لاعب برشلونة الأهم هذا اليوم مبهراً. فاز في العديد من المواجهات الفردية وحصل على الكثير من الكرات، لكنه فشل في صنع أي فرص لزملائه، كما عانى من صعوبة في السيطرة على المباراة. تم استبداله قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

    فيرمين لوبيز (5/10):

    كان أداؤه مثيرًا للإعجاب، مما يجعل من السهل فهم سبب إشراكه في مثل هذه المباراة، لكن على الرغم من صنعه لفرصتين في الشوط الأول، وإجباره رامسديل على التدخل، إلا أنه كان أقل خطورة بعد الاستراحة.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    هجوم

    لامين يامال (5/10):

    أولئك الذين حضروا إلى سانت جيمس بارك على أمل رؤية لمحات من عبقرية المراهق غادروا خائبين الأمل. لقد تم إبعاد يامال عن المباراة بواسطة هول، لكنه كان له الكلمة الأخيرة بفضل عرقلة ثياو لأولمو. لكن يجب أن ننسب الفضل إلى من يستحقه، فقد سدد ركلة الجزاء بهدوء شديد.

    روبرت ليفاندوفسكي (3/10):

    أداء صعب المشاهدة من أحد أفضل المهاجمين في التاريخ. بدا ليفاندوفسكي بعيدًا عن مستواه طوال المباراة، كما أنه فقد الكرة في بعض الأحيان. حصل على فرصة كبيرة في الشوط الثاني، لكنه أهدرها كما كان متوقعًا.

    رافينها (4/10):

    كان أمسية غير عادية بالنسبة للبرازيلي، الذي صنع فرصة واحدة فقط، لليفاندوفسكي. في الحقيقة، كان من المفاجئ أنه بقي على أرض الملعب طوال 90 دقيقة، وربما كان فليك يتمنى لو أنه استبدل رافينها، نظراً لأنه فقد بارنز في الهدف الأول من المباراة.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    البدلاء والمدير

    ماركوس راشفورد (5/10):

    دخول متأخر للغاية لليفاندوفسكي، لكنه لم يكن لديه الوقت الكافي لتكرار بطولاته في الدوري في سانت جيمس بارك. سيضغط الآن من أجل المشاركة في مباراة الإياب في كامب نو.

    داني أولمو (5/10):

    دخل بديلاً لبيدي الذي كان أداءه مخيباً للآمال، وحصل على ركلة جزاء ساعدت برشلونة على تحقيق التعادل بفضل مهاراته الفنية في منطقة الجزاء.

    مارك كاسادو (غير متاح):

    بديل مماثل لبرنال، الذي تعرض لإصابة قبل خروجه بـ 15 دقيقة من نهاية المباراة.

    فيران توريس (غير متاح):

    لم يشارك إلا بعد هدف نيوكاسل لفيرمين.

    تشافي إسبارت (لم يشارك):

    حل محل أراوخو في الدقائق الأخيرة.

    هانسي فليك (4/10):

    من الواضح أن اختياراته تأثرت بالإصابات، لكن تشكيلته الدفاعية كانت غريبة، وقد انكشفت في نهاية المطاف عند هدف نيوكاسل. كما استغرق فليك وقتًا طويلاً جدًا في استبدال ليفاندوفسكي، في حين كان رافينها مجرد لاعب ثانوي طوال المباراة. وبالنظر إلى كل هذه العوامل، يمكن القول إن مدرب برشلونة كان محظوظًا بخروجه من هذه المباراة بتعادل 1-1.

