قبل وقت طويل من صافرة البداية، كان من الواضح أن الجماهير في بالتيمور كانت تؤيد إنتر ميامي، على الرغم من أنها كانت تسمى بالزوار. كان هذا اليوم يومهم أيضًا، حيث حصل آلاف المشجعين الذين اكتظوا بالملعب لمشاهدة سحر ليونيل ميسي على ما يستحقونه عندما فاز فريق هيرونز بنتيجة 2-1 في ملعب M&T Bank Stadium.

سجل الأرجنتيني الهدف الذي أثبت أنه هدف الفوز، مما ساعد إنتر ميامي على تجاوز دي سي يونايتد. كانت هذه هي الفوز الثاني على التوالي لميامي بعد خسارة ساحقة 3-0 أمام لوس أنجلوس إف سي في المباراة الافتتاحية، وعلى الرغم من أن معظم المباراة كانت سهلة نسبيًا، إلا أن هيرونز اضطروا إلى بذل بعض الجهد في النهاية.

بدأ ميامي المباراة في الدقيقة 17 عندما سجل رودريجو دي بول هدفًا ليمنح ميامي التقدم 1-0. بعد 10 دقائق فقط، تضاعف هذا التقدم عندما تغلب ميسي على الحارس شون جونسون ليكمل تمريرة رائعة من ماتيو سيلفيتي.

منذ ذلك الحين، سارت المباراة بشكل سلس - حتى تغير الوضع فجأة. أعطى هدف في الدقيقة 75 بعض الأمل لفريق دي سي يونايتد، ولكن في النهاية، تمكن الزوار من الصمود أمام ضغط دي سي في الدقائق الأخيرة. لم يكن هذا أفضل أداء لهم، ولكنه كان فوزًا، وهو ما سيقبله ميامي في هذا الوقت من العام.

