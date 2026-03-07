Goal.com
D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

تقييم لاعبي إنتر ميامي في مباراة ضد دي سي يونايتد: ليونيل ميسي ورودريغو دي بول يقدمان أداءً رائعاً ويقودان فريق هيرونز إلى النجاة من موقف صعب في الدقائق الأخيرة

حافظ فريق هيرونز على فوزه الثاني هذا الموسم أمام أكثر من 70,000 متفرج في ملعب M&T Bank Stadium في بالتيمور.

 قبل وقت طويل من صافرة البداية، كان من الواضح أن الجماهير في بالتيمور كانت تؤيد إنتر ميامي، على الرغم من أنها كانت تسمى بالزوار. كان هذا اليوم يومهم أيضًا، حيث حصل آلاف المشجعين الذين اكتظوا بالملعب لمشاهدة سحر ليونيل ميسي على ما يستحقونه عندما فاز فريق هيرونز بنتيجة 2-1 في ملعب M&T Bank Stadium.

سجل الأرجنتيني الهدف الذي أثبت أنه هدف الفوز، مما ساعد إنتر ميامي على تجاوز دي سي يونايتد. كانت هذه هي الفوز الثاني على التوالي لميامي بعد خسارة ساحقة 3-0 أمام لوس أنجلوس إف سي في المباراة الافتتاحية، وعلى الرغم من أن معظم المباراة كانت سهلة نسبيًا، إلا أن هيرونز اضطروا إلى بذل بعض الجهد في النهاية.

بدأ ميامي المباراة في الدقيقة 17 عندما سجل رودريجو دي بول هدفًا ليمنح ميامي التقدم 1-0. بعد 10 دقائق فقط، تضاعف هذا التقدم عندما تغلب ميسي على الحارس شون جونسون ليكمل تمريرة رائعة من ماتيو سيلفيتي.

منذ ذلك الحين، سارت المباراة بشكل سلس - حتى تغير الوضع فجأة. أعطى هدف في الدقيقة 75 بعض الأمل لفريق دي سي يونايتد، ولكن في النهاية، تمكن الزوار من الصمود أمام ضغط دي سي في الدقائق الأخيرة. لم يكن هذا أفضل أداء لهم، ولكنه كان فوزًا، وهو ما سيقبله ميامي في هذا الوقت من العام.

تقييم GOAL للاعبي إنتر ميامي من ملعب M&T...

    حارس المرمى والدفاع

    داين سانت كلير (5/10):

    لحظة صعبة أخرى للكندي. لكن لكي نكون منصفين، لم يكن هذا خطأه بالكامل. لقد أبلى بلاءً حسناً في التصدي للتسديدة الأولى، لكنه لم يستطع سوى صدها إلى باريبو الذي سجل هدفاً سهلاً.

    نوح ألين (7/10):

    كان نشطًا للغاية حيث ركزت ميامي على اللعب على الجانب الأيسر. وعندما حصل على الكرة، كان يدفعها إلى الأمام بشكل عام.

    ميكايل (6/10):

    كان دقيقًا في التعامل مع الكرة وتصدى لبعض اللحظات الصعبة عندما لم تكن الكرة في حوزته. كان أداءه قويًا.

    ماكسي فالكون (7/10):

    هل كان بإمكانه أن يتقدم قليلاً في هدف دي سي؟ على الرغم من ذلك، كان الأفضل قليلاً بين لاعبي خط الدفاع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه كان جيداً جداً في التعامل مع الكرة.

    فاكوندو مورا (5/10):

    كان أداءه جيدًا بشكل عام، لكنه فقد باريبو في هدف دي سي يونايتد، مما سمح له بتسجيل الهدف.

    وسط الملعب

    يانيك برايت (8/10):

    قام بتدخل رائع لمنع فرصة كبيرة لفريق دي سي يونايتد. قام بالعديد من الأمور الصغيرة التي سهلت المباراة على ميامي.

    رودريغو دي باول (8/10):

    سجل هدفًا وحصل على عدة فرص أخرى. كان أداؤه كما هو متوقع منه، على الرغم من أنه أضاع فرصة واضحة لتسجيل هدف آخر في نهاية المباراة.

    هجوم

    ماتيو سيلفيتي (7/10):

    كانت تمريرته الحاسمة لميسي مثالية. تطلبت تلك التمريرة لمسة إضافية من الدقة والبراعة، وقد وضعها في المكان المناسب ليصنع لحظة حاسمة.

    تيلاسكو سيغوفيا (6/10):

    أعد هدف دي بول، ورغم أن لاعب الوسط كان عليه بذل الكثير من الجهد، إلا أن رؤية سيغوفيا في العثور عليه عبر منطقة الجزاء كانت عاملاً أساسياً أيضاً. لكنه كان متساهلاً بعض الشيء في التمريرة الخاطئة التي أدت إلى هدف باريبو.

    ليونيل ميسي (7/10):

    لم تكن مباراة رائعة لميسي، لكن حتى مبارياته العادية تأتي مع هدف أو هدفين. كان هذا هدفًا رائعًا لم يترك أي فرصة لجونسون، وانتهى به الأمر ليكون هدف الفوز.

    جيرمان بيرتيرامي (6/10):

    لم يسجل أي هدف، لكنه بدا أكثر نشاطًا ومشاركة من المباريات الأولى. ومع ذلك، فإن قلقًا يساورنا لأنه لم يحصل سوى على فرصة واحدة حقيقية للتسجيل.

    البدلاء والمدير

    تاديو أليندي (6/10):

    حل محل سيلفيتي لكنه لم يكن بنفس المستوى.

    غونزالو لوجان (غير متاح):

    دخل في الدقائق الأخيرة من المباراة لينهيها.

    خافيير ماسكيرانو (7/10):

    لم يكن مثالياً، لكنه كان أفضل. لا يزال عليه إيجاد طريقة لإشراك بيرتيرامي بشكل أكبر، لكن هذه مشكلة الأسبوع المقبل. في الوقت الحالي، ستحصل ميامي على النقاط.

