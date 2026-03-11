تقييم لاعبي أرسنال في مباراة باير ليفركوزن: كاي هافرتز يطارد ناديه السابق، بينما يتألق نوني مادويكي بعد تعثر بوكايو ساكا ودفاع الغانرز في تعادل دوري أبطال أوروبا

على الرغم من البداية القوية لأرسنال، لم تكن هناك فرص واضحة لكلا الفريقين في الشوط الأول. كان غابرييل مارتينيلي الأقرب إلى افتتاح التسجيل عندما انتهت حركة جماعية رائعة بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة.

لكن المدفعجية تلقوا صدمة فور بداية الشوط الثاني، عندما تقدم ليفركوزن بالكرة مباشرة من ركلة البداية إلى مارتن تيرييه الذي سددها برأسه نحو المرمى. نجح ديفيد رايا في إبعاد الكرة فوق العارضة، لكنه لم يستطع منع أندريتش من تسجيل هدف من ركلة ركنية عندما انسل اللاعب الدولي الألماني إلى القائم الخلفي.

سيطر أرسنال على نصف ملعب ليفركوزن في بقية الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من اختبار حارس مرمى ليفركوزن يانيس بلاسفيتش، وكان يوريين تيمبر الأقرب إلى التعادل عندما سدد الكرة برأسه من مسافة قريبة.

في النهاية، أنقذهم نوني مادويكي من الهزيمة عندما اقتحم منطقة الجزاء وتعرض لعرقلة من مالك تيلمان، ليتولى هافرتز تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال في بايرنارينا...