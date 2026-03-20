Richard Martin

تقييمات لاعبي مانشستر يونايتد في مباراة بورنموث: إهانة لهاري ماجواير! خطأ فادح من قلب دفاع المنتخب الإنجليزي يبدد تألق برونو فرنانديز

سجل هاري ماجواير عودته إلى منتخب إنجلترا بطريقة غير مرغوب فيها، حيث طُرد من الملعب خلال التعادل المخيب للآمال الذي حققه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 أمام بورنموث. وتقدم «الشياطين الحمر» مرتين في الشوط الثاني، بفضل ركلة جزاء سجلها برونو فرنانديز، ثم بهدف في مرماه سجله جيمس هيل. لكنهم تعرضوا للتعادل في كل مرة، وكان لديهم ما يدعوهم للاعتراض على هدف التعادل الأول الذي سجله «الشيريز».

سدد مانشستر يونايتد 11 تسديدة في الشوط الأول، وهو أكبر عدد من التسديدات واجهه بورنموث منذ التعادل المثير 4-4 في أولد ترافورد في ديسمبر. وكان يونايتد هو الفريق الأفضل أداءً بفارق كبير، لكنه افتقر إلى الهدوء في الثلث الأخير من الملعب. فقد أماد ديالو تركيزه عندما حاول السيطرة على تمريرة من ماتيوس كونها كانت ستمنحه فرصة للتسجيل، بينما تصدى حارس مرمى بورنموث جورجي بيتروفيتش لتسديدتين من الإيفواري وكونها.

مع افتقار كلا الفريقين إلى الفعالية الهجومية، كان من المحتم أن يأتي الهدف من خطأ، وقد جاء ذلك على شكل سحب القميص من أليكس خيمينيز على كونها. سمح ذلك لفيرنانديز بالتقدم وتسجيل هدفه الثامن هذا الموسم، والرابع من ركلة جزاء.

اعتقد مانشستر يونايتد أنه كان يجب منحه ركلة جزاء ثانية عندما أوقع أدريان تروفيرت أماد، لكن بورنموث شن هجمة مرتدة سريعة وتعادل عن طريق رايان كريستي، الذي سدد الكرة في المرمى بعد تمريرة من تروفيرت. لم يركز مانشستر يونايتد على هذا القرار، وبعد أربع دقائق فقط عاد للتقدم بفضل هدف ذاتي من هيل نتج عن ركلة ركنية رائعة من فرنانديز.

لكن المزيد من الإثارة كان في انتظارنا. تخلص إيفانيلسون بلمسة ذكية من ماجواير، فدب الذعر في قلب المدافع ودفعه أرضًا، ليحصل على العقوبة القصوى. تقدم إيلي جونيور كروبي، الذي سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من مباراة ديسمبر الغنية بالأهداف، ليحول الكرة بهدوء من ركلة جزاء، تاركًا مانشستر يونايتد ينتظر فوزه الأول على بورنموث منذ عام 2023.

هذا التعادل يعني أن مانشستر يونايتد سيبقى في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بغض النظر عما سيحدث في المباريات الأخرى هذا الأسبوع، لكنه سيشعر أنه أضاع فرصة للتقدم نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

GOAL تقيم لاعبي مانشستر يونايتد في ملعب فيتاليتي...

    حارس المرمى والدفاع

    سين لامينز (7/10):

    أبلى بلاءً حسناً في التصدي لتسديدة رايان، وبذل قصارى جهده لإبعاد تسديدة أليكس سكوت بعد أن ارتطمت بالعارضة. وكالعادة، تعامل بشكل جيد مع التهديدات الهوائية.

    ديوغو دالوت (6/10):

    كان مسؤولاً عن بعض اللعب الهجومي المتميز، على الرغم من أنه ارتكب خطأين، أحدهما تسديدة غير دقيقة، والآخر تمريرة خطيرة.

    هاري ماجواير (5/10):

    خاطر بتلقي ركلة جزاء لدفعه إيفانيلسون في الشوط الأول، وتم معاقبته في النهاية على نفس المخالفة. ليست الطريقة المثالية للاحتفال بعودته إلى منتخب إنجلترا.

    ليني يورو (7/10):

    كان أداءه قوياً طوال المباراة باستثناء لحظة واحدة عندما تجاوزه تروفرت.

    لوك شو (6/10):

    وجد نفسه في موقف دفاعي في مناسبتين عندما وضعه رايان تحت الضغط.

    خط الوسط

    كوبي ماينو (6/10):

    ساعدت تحركاته الذكية مانشستر يونايتد في إيجاد ثغرات في دفاع بورنموث.

    كاسيميرو (6/10):

    تأثرت أدائه في هذه المباراة بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها في الشوط الأول لقيامه بسحب ماركوس تافيرنييه، ولم يلعب بثقته أو قوته المعتادة.

    برونو فرنانديز (7/10):

    لم يكن في أفضل حالاته، لكنه كان مسؤولاً عن الهدفين، وكان اللاعب الذي لطالما اعتمد عليه مانشستر يونايتد للحصول على الإلهام.

    هجوم

    أماد ديالو (7/10):

    قدم بعض اللحظات المثيرة وكان أخطر مهاجمي مانشستر يونايتد، لكنه فقد تركيزه بشكل محبط عندما مرر له كونها الكرة.

    بريان مبيومو (6/10):

    أظهر حركة جيدة لكنه لم يستطع تحويلها إلى فرص جيدة. تم استبداله بسيسكو.

    ماتيوس كونها (7/10):

    تسبب في إزعاج بورنمو على الجانب الأيسر منذ البداية، وأثمرت مكره في النهاية عندما حصل على ركلة جزاء. تم استبداله في الدقيقة 82 بعد طرد ماغواير بالبطاقة الحمراء.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    بنجامين سيسكو (5/10):

    لم يكن هناك دور بديل مميز هذه المرة.

    أيدن هيفن (غير متاح):

    أبعد رأسية بن دوك في الدقائق الأخيرة.

    مانويل أوغارتي (غير متاح):

    حل محل كاسيميرو لإعطاء بعض الطاقة في الدقائق الأخيرة لحماية النقطة.

    ماسون ماونت (غير متاح):

    ظهور قصير في الدقائق الأخيرة لإعلان عودته من الإصابة.

    مايكل كاريك (6/10):

    أشرف على شوط أول واعد ولا يمكن لومه على خسارة التقدم. فعل ما كان عليه فعله لحماية النقطة بإشراك هيفن وكاسيميرو.