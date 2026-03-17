Richard Martin

تقييمات لاعبي مانشستر سيتي في مباراة ريال مدريد: خطأ «لمس الكرة باليد» من برناردو سيلفا يقضي على آمال العودة، وبيب جوارديولا يخسر مرة أخرى أمام «البلانكوس» في دوري أبطال أوروبا

تلقى برناردو سيلفا بطاقة حمراء للمرة الأولى في مسيرته، في مباراة قد تكون بمثابة وداع كابوسي لدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، حيث خسر فريق بيب جوارديولا على أرضه 2-1 أمام ريال مدريد، ليودع البطولة بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين في دور الـ16. وتلقى برناردو عقوبة مزدوجة بعد أن لمس الكرة بيده على خط المرمى أثناء تسديدة فينيسيوس جونيور، ليحرز البرازيلي هدفاً من ركلة جزاء، مما وضع سيتي أمام مهمة شبه مستحيلة.

سجل فينيسيوس هدفاً آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق فوزاً آخر لريال مدريد بعد أن كان إرلينغ هالاند قد أدرك التعادل في نهاية الشوط الأول، ليحسم البرازيلي بثنائيةه خروج مانشستر سيتي للمرة الثالثة على التوالي على يد حامل لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، والرابعة خلال خمس سنوات.

ولإثارة حماس الجماهير قبل انطلاق المباراة، عُرضت على الشاشة الكبيرة مقاطع فيديو لأعظم عودة في تاريخ مانشستر سيتي، بدءاً من جيلينغهام وتوتنهام في حقبة ما قبل أبوظبي وصولاً إلى سيرجيو أغويرو وإلكاي غوندوغان اللذين استعادا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير من الموسم. وجاء في التعليق: "لقد كنا في وضع صعب من قبل، وتم استبعادنا، لكننا تحدينا الصعاب مراراً وتكراراً. نحن نؤمن".

بدأ مانشستر سيتي المباراة وكأنه يشعر حقًا بأن العودة قادمة، وعندما تصدى تيبو كورتوا لتسديدة رودري، بعد لحظات من إحباطه لتسديدة ريان شيركي، أشار إلى الجماهير لتشجيع الفريق. لكن مانشستر سيتي بدا دائمًا عرضة للهجمات المرتدة السريعة لريال مدريد وكاد أن يستقبل هدفًا عندما ارتطمت تسديدة فينيسيوس بالقائم ثم رأى برناردو يصد الكرة المرتدة على خط المرمى. 

وانتهى بهم الأمر إلى مصير أسوأ عندما شجع الحكم كليمنت توربين على مراجعة اللعبة بواسطة تقنية الفيديو المساعد (VAR) ومنح ركلة جزاء قبل طرد برناردو. 

على عكس مباراة الذهاب، حافظ فينيسيوس على رباطة جأشه من نقطة الجزاء ومنح ريال مدريد تقدمًا يبدو أنه لا يمكن تجاوزه بأربعة أهداف أمام 10 لاعبين. ساد الصمت على ملعب الاتحاد، وبدا أن كل الأمل قد تلاشى من قلوب المشجعين. لكن لم ييأس اللاعبون، وبعد محاولات عديدة وتصديات متتالية من كورتوا، سجل هالاند هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير.

واصل مانشستر سيتي الضغط في الشوط الثاني، لكن الحارس البديل أندري لونين، الذي حل محل كورتوا المصاب، أحبط محاولات أصحاب الأرض، حيث تصدى لتسديدة هالاند، بينما شاهد رودري وأنطوان سيمينيو وحتى عبد القادر خوسانوف يسددون الكرة بعيداً عن المرمى، في حين ألغيت هدفان لرايان آيت نوري وجيريمي دوكو بداعي التسلل. 

فقد مانشستر سيتي الثقة في نهاية المباراة، فاستغل فينيسيوس الفرصة وسجل هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك بعد لحظات من إلغاء هدف له بسبب التسلل.

GOAL تقيم لاعبي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد...

    حارس المرمى والدفاع

    جيانلويجي دوناروما (6/10):

    أنقذ كرات جيدة من براهم وتشواميني (مرتين)، على الرغم من أنه قام بحركة محفوفة بالمخاطر بالخروج من منطقته للتصدي لفينيكوس، حتى لو لم يتم معاقبته على ذلك

    ماتيوس نونيس (7/10):

    دافع جيدًا أمام فينيسيوس في عدة مناسبات. ابتعد في الغالب عن المهام الهجومية وتم استبداله بسيمينيو في محاولة من سيتي لتحقيق عودة غير متوقعة.

    عبد القادر خوسانوف (8/10):

    بصيص أمل وسط الظلام. أظهر سرعة استعادته للياقة البدنية بتدخل رائع على براهيم، كما انتزع الكرة من قدمي فينيسيوس. فاز بقلوب العديد من المشجعين.

    روبن دياس (5/10):

    عانى أمام فينيسيوس وبراهيم، ولم يكن من المفاجئ رؤيته يُستبدل في الشوط الأول بغيهي.

    ريان آيت-نوري (6/10):

    تعاون بشكل جيد مع دوكو على الجانب الأيسر في الشوط الأول. سجل هدفاً بضربة رأس في نهاية المباراة، لكنه كان في وضع تسلل.

    • إعلان
    خط الوسط

    برناردو سيلفا (3/10):

    فقد أعصابه عندما لمس الكرة بيده، مما أنهى المباراة فعليًا. لم يكن لديه أي حق في الاعتراض على القرار رغم احتجاجه الشديد عليه. لحظة من عدم الانتباه لم تكن لتتوقعها من قائد مانشستر سيتي، وطريقة حزينة لوداعه على الأرجح للمسابقة كلاعب في صفوف الفريق.

    رودري (7/10):

    أظهر ثقة وقيادة منذ البداية حتى تم استبداله بغونزاليس في الدقيقة 74 بعد أن بذل كل ما في وسعه. 

    تيجاني ريندرز (5/10):

    قدم شوطاً أول باهتاً لم يسهم فيه سوى بتصديه لبعض التسديدات، وتم استبداله بقسوة في نهاية الشوط الأول بأكي.

    هجوم

    ريان شيركي (6/10):

    أخيرًا شارك في المباراة وأضفى بعض الحيوية على هجوم مانشستر سيتي في بداية المباراة المثيرة، على الرغم من أنه كان ينبغي عليه أن يجعل كورتوا يعمل بجهد أكبر بتسديدته المبكرة. أخطأ المرمى بقليل من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.

    إرلينغ هالاند (6/10):

    أهدر فرصتين قبل أن يسجل هدفه الصعب. أهدر فرصتين أخريين بعد الاستراحة، مما دفع جوارديولا إلى استبداله.

    جيريمي دوكو (7/10):

    تغلب على ألكسندر-أرنولد، ومثلما حدث في مباراة الذهاب، كانت مراوغاته المتعرجة داخل منطقة الجزاء تستحق إنهاءً أفضل من زملائه.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    مارك غويه (5/10):

    توقف عن اللعب في اللحظات الأخيرة، مما سمح لفينيكوس بالفوز بالمباراة.

    ناثان آكي (6/10):

    عزز الدفاع خلال معظم الشوط الثاني حتى الهجوم المتأخر لريال مدريد.

    عمر مارموش (6/10):

    لم يساهم بأكثر من هالاند.

    أنطوان سيمينيو (5/10):

    أخطأ المرمى في محاولته الوحيدة.

    نيكو أورايلي (5/10):

    انطلق ريال مدريد بعد دخوله الملعب، على الرغم من أن ذلك لم يكن بالضرورة خطأه.

    بيب جوارديولا (5/10):

    كان اختيار ريندرز بدلاً من أورايلي قراراً خاطئاً، كما أن استبدال هالاند لم يكن منطقياً. ومع ذلك، كانت يداه مقيدة بالفعل بسبب لحظة جنون برناردو. لا يزال ألم هزيمته أمام ريال مدريد مستمراً، ولن تكون هذه طريقة مناسبة لتوديع دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

