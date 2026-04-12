تقييمات لاعبي مانشستر سيتي في مباراة تشيلسي: نيكو أورايلي يثبت جدارته مجددًا وريان شيركي يبدع في أداءً مذهلاً، بينما يعيد فريق بيب جوارديولا القوي إحياء سباق اللقب

لعب تشيلسي بثقة أكبر في الشوط الأول وسبب الكثير من المتاعب لمانشستر سيتي في الهجمات المرتدة، لكنه افتقر إلى بعض الدقة في الثلث الأخير من الملعب. ونجا مانشستر سيتي من هدف محقق عندما سدد مارك كوكوريلا الكرة في الشباك، لكن الحكم أعلن أنه كان في وضع تسلل بفارق ضئيل. كانت الفرصة الوحيدة لفريق بيب جوارديولا في أول 45 دقيقة هي تسديدة ضعيفة من رايان شيركي مباشرة إلى روبرت سانشيز، والتي جاءت نتيجة ضغط أورايلي القوي على إستيفاو ويليان.

ثم استغل أورايلي قوته البدنية ليضع سيتي في المقدمة في بداية الشوط الثاني، متخلصاً من أندريه سانتوس ليحول عرضية شيركي الشيطانية برأسه إلى الشباك. انطلق سيتي بعد ذلك بقوة، وبعد ست دقائق، ضاعفوا تقدمهم. خلق شيركي مساحة لنفسه بالمرور بالكرة عبر المنطقة ثم أرسل تمريرة إلى قدمي جويهي، الذي لم يخطئ في التسجيل.

وتحسن يوم مانشستر سيتي الجيد أكثر عندما أضاف دوكو الهدف الثالث، حيث سرق الكرة من مويسيس كايسيدو قبل أن يقتحم منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تجاوزت سانشيز.

