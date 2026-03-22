تقييمات لاعبي مانشستر سيتي في مباراة أرسنال: نهائي نيكو أورايلي! ابن المدينة يحقق المجد في كأس كاراباو بهدفين حاسمين

ثم سجل أورايلي هدفاً آخر بعد أربع دقائق بضربة رأس، ليحسم بذلك فوز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة للمرة التاسعة، والخامسة تحت قيادة غوارديولا.

كان الشوط الأول بمثابة حرب استنزاف، وشبه في بعض الأحيان مباراة دولية رفيعة المستوى في رياضة الرجبي حيث كان كلا الفريقين يهدفان فقط إلى التقدم في الملعب. لعب جيمس ترافورد دوراً كبيراً، حيث قام بثلاث تصديات متتالية لإحباط محاولات كاي هافرتز وبوكايو ساكا (مرتين). سيطر أرسنال على مجريات اللعب دون أن يخلق فرصاً تذكر، في حين كانت المحاولة الوحيدة الجديرة بالذكر لمانشستر سيتي هي رأسية هالاند التي مرت فوق العارضة.

انقلب الوضع بعد الاستراحة حيث بدأ مانشستر سيتي في فرض سيطرته على المباراة. بدأ جيريمي دوكو في السيطرة على بن وايت، وأجبر كيبا على الخروج من مرماه، ليحصل على ركلة حرة وبطاقة صفراء للحارس الإسباني التعيس. ازدادت ثقة مانشستر سيتي، ولم يكن مفاجئاً أن يتقدموا في النتيجة، حتى لو استفادوا من ضعف يدي كيبا، حيث استغل أورايلي الموقف تماماً وأظهر تصميماً حقيقياً على الانخفاض وتسديد الكرة برأسه في المرمى الخالي.

ارتفعت معنويات مانشستر سيتي وسعى الفريق إلى إحراز المزيد من الأهداف، ولم يمض وقت طويل حتى سجل هدفاً آخر عن طريق لاعبي الظهيرين، حيث أرسل نونيس عرضية إلى أورايلي الذي كان غير مراقب ليقفز مرة أخرى ويحسم أول لقب للموسم، ويوجه ضربة يأمل مانشستر سيتي أن تهز ثقة أرسنال في سباق اللقب.

GOAL يقيم لاعبي مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي...