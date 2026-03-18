Gill Clark

تقييمات لاعبي ليفربول في مباراة غالطة سراي: محمد صلاح يتحول من صفر إلى بطل، ودومينيك سوبوسلاي يتألق مجدداً في فوز الريدز الساحق بدوري أبطال أوروبا

تأهل ليفربول بسهولة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بفوزه 4-0 على غالطة سراي على ملعب أنفيلد. وعوض فريق أرني سلوت خسارته 1-0 الأسبوع الماضي في تركيا بأداء مهيمن أمام جماهيره. وقدم دومينيك زوبوسلاي مرة أخرى أداءً ملهمًا مع «الريدز»، بينما لعب محمد صلاح دورًا بارزًا أيضًا على الرغم من إهداره لركلة جزاء في الشوط الأول.

بدأ «الريدز» المباراة بقوة وكسروا التعادل في الدقيقة 25 عن طريق زوبوسلاي، حيث أرسل أليكسيس ماك أليستر تمريرة من ركلة ركنية إلى لاعب الوسط الذي كان يتربص على حافة منطقة الجزاء، مما سمح للاعب الدولي المجري بالانطلاق نحو الكرة وتسديدها بقوة منخفضة عبر المرمى لتسكن الشباك.

ومع ذلك، كان ليفربول يستحق تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول الذي سيطر عليه. أهدر كل من صلاح وفلوريان فيرتز فرصتين جيدتين، بينما ارتطمت رأسية ماك أليستر بالعارضة. ثم حصل زوبوسلاي على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، لكن تسديدة صلاح كانت ضعيفة وسهلة التصدي من قبل الحارس أوغوركان تشاكير.

وعوض "الملك المصري" ليفربول في بداية الشوط الثاني، حيث مرر الكرة على طبق من ذهب لهوجو إكيتيكي ليضعها في الشباك ويجعل النتيجة 2-1 في مجموع المباراتين بعد عمل جيد من زوبوسلاي وماك أليستر. وبعد ثوانٍ قليلة، حسمت المباراة تقريبًا عندما تصدى تشاكير لتسديدة صلاح وارتدت الكرة إلى رايان جرافنبرخ الذي سددها في المرمى.

سيطر أصحاب الأرض تمامًا على المباراة وأضافوا هدفًا آخر في الدقيقة 60، عندما انطلق صلاح من الجهة اليسرى وسدد كرة رائعة حول تشاكير مسجلاً هدفه الخمسين في دوري أبطال أوروبا. كان هذا الهدف آخر مشاركة حقيقية لصلاح، حيث غادر الملعب بعد ذلك بوقت قصير بعد أن طلب استبداله، في اللحظة الوحيدة التي أفسدت ليلة أوروبية رائعة أخرى للريدز.

GOAL يقيم لاعبي ليفربول في أنفيلد...

    حارس المرمى والدفاع

    أليسون بيكر (7/10):

    لم يكن لديه الكثير ليفعله في الشوط الأول واكتفى بمشاهدة فريقه وهو يسيطر على المباراة في الشوط الثاني.

    جيريمي فرينبونج (7/10):

    واجه اللاعب الخطير يلمظ وأدى مهمته على أكمل وجه. كما قدم بعض اللحظات المتميزة في الهجوم.

    إبراهيما كوناتي (6/10):

    ساعده إصابة أوسيمهن الذي عانى كثيراً قبل خروجه من الملعب.

    فيرجيل فان ديك (7/10):

    لم يواجه أي مشاكل دفاعية طوال المباراة. شكل تهديداً في الكرات الهوائية.

    ميلوس كيركيز (8/10):

    أداء ممتاز من الظهير، مع بعض اللحظات الرائعة في الهجوم. 

    خط الوسط

    دومينيك سوبوسلاي (9/10):

    أداء رائع آخر من لاعب وسط ليفربول. سجل الهدف الأول، وحصل على ركلة جزاء، ولعب دوراً في الهدف الثاني لليفربول. 

    رايان جرافنبرخ (8/10):

    كان له تأثير كبير في خط الوسط وسجل الهدف الثالث الذي وسع الفارق بين الفريقين.

    أليكسيس ماك أليستر (7/10):

    سدد الكرة في العارضة في الشوط الأول، ومرر الكرة إلى زوبوسلاي ليسجل الهدف الأول، كما لعب دوراً مهماً في الهدف الثاني.

    هجوم

    محمد صلاح (9/10):

    أضاع فرصة جيدة وركلة جزاء في الشوط الأول، لكنه عوض ذلك بعد الاستراحة. ساهم في هدفين قبل أن يسجل هدفه الخمسين في دوري أبطال أوروبا بلمسة نهائية مميزة. بدا أنه تعرض لإصابة وتم استبداله في الدقائق الأخيرة.

    هوغو إكيتيكي (8/10):

    كان أداء الفرنسي متفاوتًا في بعض الأحيان، لكنه استغل فرصته جيدًا.

    فلوريان فيرتز (7/10):

    انحرفت تسديدته من مسافة قريبة في الشوط الأول، وقدم تفاعلًا رائعًا مع صلاح قبل أن يسجل الهدف الرابع لليفربول.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    كودي جاكبو (6/10):

    حل محل صلاح لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف.

    كورتيس جونز (6/10):

    حل محل فرينبونج.

    فيديريكو كييزا (غير متاح):

    دخل كبديل في وقت متأخر جدًا.

    تري نيوني (غير متاح):

    لم يشارك سوى في الدقائق الأخيرة.

    ريو نغوموها (غير متاح):

    شارك هو الآخر في الدقائق الأخيرة فقط.

    أرني سلوت (7/10):

    أداء أفضل بكثير من فريقه، الذي استحق الفوز وحجز مكانه في ربع النهائي بسهولة. نتيجة وأداء سيخففان بعض الضغط عن مدرب ليفربول، على الأقل في الوقت الحالي.

