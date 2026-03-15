تقييمات لاعبي ليفربول في مباراة توتنهام: «القاتل» دومينيك سزوبوسلاي يكرر إنجازه - لكن آندي روبرتسون وجو جوميز يقدمان أداءً دفاعيًا سيئًا في تعادل محبط

على الرغم من الصعوبات التي واجهها الفريق مؤخرًا، استقر توتنهام جيدًا، وقام سوزا، الذي انضم للفريق في يناير، باختبار حارس المرمى أليسون بيكر بتسديدة بعيدة المدى. ومع ذلك، كان الريدز هم من كسروا التعادل عندما سدد زوبوسلاي ركلة حرة منحنية من مسافة 25 ياردة، رغم أن غولييلمو فيكاريو كان عليه أن يتصرف بشكل أفضل.

كاد كودي جاكبو أن يضاعف تقدم ليفربول عندما أبعد فيكاريو تسديدته من حافة منطقة الجزاء إلى القائم، لكن توتنهام ظل يشكل تهديداً، وسدد ريتشارليسون رأسية مرت بعيداً قبل أن يجبر أليسون على التصدي لتسديدة من ركلة ركنية.

حرم زميله في المنتخب البرازيلي ريتشارليسون من تسجيل هدف مرة أخرى بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني بعد انطلاقه نحو المرمى، بينما سدد ريو نغوموها الكرة فوق العارضة من موقع جيد خلال ظهوره الأول المثير للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل محمد صلاح وهوغو إكيتيكي الملعب في محاولة من ليفربول لإنهاء المباراة، لكنهم تلقوا ضربة قاسية أخرى عندما سدد ريتشارليسون الكرة بقوة لتتجاوز أليسون بعد عمل جيد من راندال كولو مواني.

GOAL يقيم لاعبي ليفربول في أنفيلد...