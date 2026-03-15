تقييمات لاعبي ليفربول في مباراة توتنهام: «القاتل» دومينيك سزوبوسلاي يكرر إنجازه - لكن آندي روبرتسون وجو جوميز يقدمان أداءً دفاعيًا سيئًا في تعادل محبط

أضاع ليفربول فرصة الصعود إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادله 1-1 مع توتنهام المتعثر يوم الأحد. وبدا أن هدف دومينيك زوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة، وهو رابع أهدافه من هذا النوع هذا الموسم، سيكون هدف الفوز لفريق أرني سلوت، لكن ريتشارليسون ظهر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليخطف نقطة لفريق «السبيرز».

على الرغم من الصعوبات التي واجهها الفريق مؤخرًا، استقر توتنهام جيدًا، وقام سوزا، الذي انضم للفريق في يناير، باختبار حارس المرمى أليسون بيكر بتسديدة بعيدة المدى. ومع ذلك، كان الريدز هم من كسروا التعادل عندما سدد زوبوسلاي ركلة حرة منحنية من مسافة 25 ياردة، رغم أن غولييلمو فيكاريو كان عليه أن يتصرف بشكل أفضل.

كاد كودي جاكبو أن يضاعف تقدم ليفربول عندما أبعد فيكاريو تسديدته من حافة منطقة الجزاء إلى القائم، لكن توتنهام ظل يشكل تهديداً، وسدد ريتشارليسون رأسية مرت بعيداً قبل أن يجبر أليسون على التصدي لتسديدة من ركلة ركنية.

حرم زميله في المنتخب البرازيلي ريتشارليسون من تسجيل هدف مرة أخرى بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني بعد انطلاقه نحو المرمى، بينما سدد ريو نغوموها الكرة فوق العارضة من موقع جيد خلال ظهوره الأول المثير للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل محمد صلاح وهوغو إكيتيكي الملعب في محاولة من ليفربول لإنهاء المباراة، لكنهم تلقوا ضربة قاسية أخرى عندما سدد ريتشارليسون الكرة بقوة لتتجاوز أليسون بعد عمل جيد من راندال كولو مواني.

GOAL يقيم لاعبي ليفربول في أنفيلد...

    حارس المرمى والدفاع

    أليسون بيكر (8/10):

    كان عليه أن يقدم أفضل ما لديه ليصد محاولات سوزا وريتشارليسون (ثلاث مرات). خرج من مرماه بشكل جيد ليقطع الكرات العالية بهدوء تام.

    دومينيك سزوبوسلاي (8/10):

    كان رائعاً من الناحية الدفاعية في التعامل مع تيل وغيره. استخدم الكرة بشكل جيد في الهجوم. توج أداءه بهدف آخر من ركلة حرة.

    جو جوميز (4/10):

    واجه صعوبات في بعض الأوقات أمام سولانكي. بدا أنه يفتقر إلى الثقة.

    فيرجيل فان ديك (6/10):

    خسر في أكثر من مناسبة أمام ريتشارليسون، لكنه استعاد توازنه جيدًا في بعض الأحيان.

    آندي روبرتسون (4/10):

    أهدر فرصتين للهجوم المرتد بسبب لمسات غير دقيقة. أدى فشله في التصدي لكولو مواني إلى هدف التعادل الذي سجله ريتشارليسون.

    خط الوسط

    رايان جرافنبرخ (7/10):

    استخدم ساقيه الطويلتين بشكل روتيني لاستعادة الكرة في وسط الملعب وإطلاق هجمات ليفربول.

    أليكسيس ماك أليستر (6/10):

    كان يسعى دائمًا لاستلام الكرة وإعادة توزيعها في أسرع وقت ممكن. لعب بعض التمريرات الذكية، خاصةً إلى نغوموها. فقد الكرة كثيرًا في الثلث الأخير من الملعب.

    فلوريان فيرتز (7/10):

    سيطر على المباراة في الشوط الأول حيث كان نشطًا للغاية في منطقة جزاء توتنهام. تراجع أداؤه قليلاً بعد الاستراحة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60.

    هجوم

    جيريمي فرينبونغ (5/10):

    خاض معركة جيدة مع سبنس وخرج منها متفوقًا في بعض الأوقات. افتقر إلى الحسم في الثلث الأخير من الملعب.

    كودي جاكبو (5/10):

    لعب كمهاجم مركزي وعمل بلا كلل بعيدًا عن الكرة. سدد كرة تصدى لها فيكاريو وأبعدها إلى القائم، لكن تسديداته أو تمريراته النهائية كانت مخيبة للآمال.

    ريو نغوموها (8/10):

    تأقلم تدريجياً مع أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن بحلول الوقت الذي تم استبداله بعد مرور ساعة من المباراة، كان اللاعب الأكثر خطورة على أرض الملعب. تجاوز بورو في العديد من المرات، ولولا ضعف التسديد لكان قد سجل هدفاً في المباراة.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    هوغو إكيتيكي (5/10):

    شكل تهديدًا في الهجمات المرتدة، لكن تمريراته الأخيرة وتسديداته كانت بعيدة عن المرمى، بما في ذلك خلال هجمة مرتدة في الدقائق الأخيرة.

    محمد صلاح (7/10):

    كان بمثابة شرارة حقيقية بعد استبدال فرينبونج. صنع فرصًا وسدد كرة تصدى لها فيكاريو.

    كورتيس جونز (6/10):

    لم يكن حادًا مثل فيرتز، لكنه قدم أداءً قويًا لمدة نصف ساعة.

    تري نيوني (غير متاح):

    حل محل جاكبو في الدقائق الثماني الأخيرة تقريبًا.

    فيديريكو كييزا (غير متاح):

    دخل الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع بينما كان ليفربول يسعى لتسجيل هدف الفوز.

    أرني سلوت (4/10):

    بالنظر إلى مستوى توتنهام، كانت النتيجة كارثية. لم تنجح جميع التغييرات التي أجراها، حتى لو حصل بعض النجوم على قسط من الراحة. أثبتت قلة الفعالية الهجومية مرة أخرى أنها مكلفة، حيث أهدروا المزيد من النقاط في الدقائق الأخيرة.

