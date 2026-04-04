كان ريال مدريد هو الفريق الأكثر هجومية في معظم فترات المباراة، لكنه لم يستفد كثيرًا من ذلك. شكّل مبابي مصدر تهديد مستمر على الجانب الأيسر، وبغياب فينيسيوس جونيور الذي بقي على مقاعد البدلاء، لعب دور المحور الرئيسي طوال معظم الشوط الأول، مما أجبر حارس المرمى على القيام بعدد من التصديات الرائعة في الدقائق الأولى.

لكن مايوركا استغل الفرص، واستفاد من فرصته الوحيدة الحقيقية في الشوط الأول. فشل إدواردو كامافينجا في مراقبة لاعب مايوركا داخل منطقة الجزاء، وأدى تبادل الكرة الجيد على الجناح، الذي تلاه عرضية متقنة، إلى منح مانو مورلانس، الذي كان في وضع مفتوح تماماً، الوقت الكافي للسيطرة على الكرة وتسجيل الهدف قبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير.

ضغط ريال مدريد، واستحق التعادل في الدقائق الأخيرة عندما سدد ترينت ألكسندر-أرنولد ركلة ركنية وارتقى إيدر ميليتاو لتسجيل هدف التعادل. سعى "البلانكوس" بعد ذلك لتسجيل هدف الفوز، لكنهم عوقبوا عندما سجل المهاجم المخضرم فيدات موريكي هدفاً قوياً في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتركهم متأخرين بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة قبل مواجهة "البلوجرانا" مع أتلتيكو مدريد في وقت لاحق من اليوم.

