تقييمات لاعبي تشيلسي في مباراة باريس سان جيرمان: «البلوز» يتكبدون أسوأ هزيمة في تاريخهم بدوري أبطال أوروبا، بعد أن قضت أخطاء مامادو سار ومويسيس كايسيدو على حلم العودة

تقدم باريس سان جيرمان في هذه المباراة، ووسع الفارق إلى أربعة أهداف في المجموع، بعد مرور ست دقائق فقط من بداية اللقاء. فشل الظهير الأيمن المؤقت مامادو سار في السيطرة على كرة طويلة أرسلها الحارس ماتفي سافونوف خلف دفاع تشيلسي، مما سمح لخفيشا كفاراتشيليا بالانقضاض عليها وتسديدها في شباك روبرت سانشيز.

وبعد أقل من 10 دقائق، سجل باريس سان جيرمان هدفاً آخر. فقد فقد مويسيس كايسيدو الكرة في وسط الملعب، وانطلق الضيوف بسرعة، ليمرر أشرف حكيمي الكرة إلى برادلي باركولا الذي سددها في الزاوية العليا.

سجل كفاراتشيليا هدفاً آخر في الدقيقة 30، لكن الهدف ألغي بسبب رفع راية التسلل في اللحظة الأخيرة، قبل أن ينطلق باركولا بعيداً عن خط دفاع تشيلسي المتقدم ليطلق تسديدة مرت بعيدة عن المرمى. في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، قام سافونوف بصدّتين رائعتين في الجهة المقابلة لإحباط محاولات جواو بيدرو وكول بالمر، بينما تصدى سانشيز لتسديدة باركولا بعد هجمة مرتدة سريعة من الركلة الركنية التي تلت ذلك.

وبعد ثوانٍ من إجبار ليام ديلاب سافونوف على التصدي مرة أخرى، سجل باريس سان جيرمان هدفاً آخر؛ حيث مرر كفاراتشيليا الكرة إلى حكيمي، الذي فقدها لصالح أندريه سانتوس على حافة منطقة الجزاء، لكن الكرة المرتدة سقطت في مكان مناسب لسيني مايولو الذي سددها في الزاوية العليا.

واضطر تشيلسي لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين بعد خروج تريفو تشالوباه على نقالة بسبب الإصابة، بعد أن استنفد أصحاب الأرض جميع تبديلاتهم الخمسة، لكن باريس سان جيرمان خفف من ضغطه ولم تضاف أي دقائق إضافية، لينتهي معاناة أصحاب الأرض سريعاً.

