تقييمات لاعبي تشيلسي في مباراة إيفرتون: ليام روزينيور، هذه أزمة! روبرت سانشيز وويسلي فوفانا يقدمان أداءً سيئًا بينما يتراجع «البلوز» في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا

تعرض تشيلسي لهزيمة قاسية في أول زيارة له إلى ملعب هيل ديكنسون، حيث خسر 3-0 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت. وكان «البلوز» يأملون في التعافي من هزيمتهم يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بنفس النتيجة أمام باريس سان جيرمان، لكنهم عانوا بدلاً من ذلك أمام فريق «التوفيز» بقيادة ديفيد مويس، الذي اقترب بفارق نقطتين من فريق ليام روزينيور في الترتيب.

بعد بداية متعثرة، تلقى تشيلسي هدفاً في الدقيقة 33. أرسل جيمس غارنر تمريرة مباشرة خلف الدفاع إلى بيتو الذي انفصل عن ويسلي فوفانا، ونجح المهاجم في التغلب على روبرت سانشيز الذي اندفع نحوه بضربة خفيفة ليمنح إيفرتون التقدم.

وفي أول هجوم لهم بعد تأخرهم بهدف، كاد الضيوف أن يعادلوا النتيجة. لكن جوردان بيكفورد تصدى لتسديدة إنزو فرنانديز البهلوانية من الكرة الثانية بعد ركلة ركنية، ليقدم حارس مرمى إنجلترا رقم 1 واحدة من أفضل تصدياته هذا الموسم.

كما وجد تشيلسي صعوبة في إيجاد الفرص في الشوط الثاني، حيث اختبر فرنانديز بيكفورد مرة أخرى بعد أن فشل إيفرتون في إبعاد الكرة من منطقة الجزاء، قبل أن يندفع أصحاب الأرض إلى الطرف الآخر ويضاعفوا تقدمهم. تسلل إدريسا جوي بين فرنانديز ومارك كوكوريلا لينتزع الكرة من تشيلسي وينطلق بسرعة إلى المساحة الخالية. ثم مرر لاعب الوسط السنغالي الكرة إلى بيتو، الذي سدد كرة قوية تسللت بين أرجل سانشيز وتدحرجت عبر خط المرمى.

أشرك روزينور إستيفاو ويليان الذي تعافى من الإصابة بحثاً عن شرارة ما، وكاد الشاب البرازيلي أن يسجل مباشرة من ركلة ركنية بعد دخوله بوقت قصير، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالعارضة.

لكن أمسيّة تشيلسي انتقلت من سيئة إلى أسوأ عندما أضاف إيفرتون الهدف الثالث. تفوّق بيتو على فوفانا في استلام ركلة مرمى طويلة من بيكفورد، حيث انطلق إليميان ندياي وتجاوز مويسيس كايسيدو قبل أن يوجه الكرة إلى الزاوية العليا.

انتهت معاناة تشيلسي بعد خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليؤكد الفريق خسارته الرابعة على التوالي في جميع المسابقات قبل انطلاق فترة التوقف الدولية في مارس.

GOAL يقيم لاعبي تشيلسي في ملعب هيل ديكنسون...

    حارس المرمى والدفاع

    روبرت سانشيز (2/10):

    يبدو أن ثقته بنفسه قد تهاوت تمامًا بعد استبداله بفيليب يورجنسن المصاب، مما سمح لتسديدة بيتو بالمرور من بين ساقيه لتسجل الهدف الثاني. تعامل مع الكرة بتهور وكان محظوظًا لعدم تسجيل بيتو هدفًا مباشرًا عندما سُلبت منه الكرة في الدقائق الأولى من المباراة أيضًا.

    مالو غوستو (5/10):

    تقدم كثيرًا في الشوط الذي لعبه، لكنه نادرًا ما تلقى تمريرات. تم استبداله بغارناشو في الشوط الثاني بعد إصابته بمرض في وقت سابق من الأسبوع.

    ويسلي فوفانا (3/10):

    تعرض للضغط من بيتو طوال المباراة. قدم سلسلة من الأداء السيئ المقلق مؤخرًا.

    جوريل هاتو (5/10):

    المدافع الوحيد في تشيلسي الذي لم يبدُ متأثرًا بالضغط العالي والتهديد البدني من إيفرتون.

    مارك كوكوريلا (4/10):

    مباراة أخرى كان من الممكن أن يستفيد فيها تشيلسي من قيادة كوكوريلا بدلاً من تراجع أدائه في المعركة.

    خط الوسط

    مويسيس كايسيدو (3/10):

    بدأ المباراة في خط الوسط، ولم يكن رائعاً. انتقل إلى مركز الظهير الأيمن، وكان أداءه أسوأ. أمسية مقلقة للاعب الذي كلف النادي 116 مليون جنيه إسترليني. تم استبداله بأدارابيويو قبل أن يتلقى بطاقة صفراء قد تؤدي إلى إيقافه.

    روميو لافيا (4/10):

    مباراة هادئة وصعبة في بعض الأحيان في مشاركة نادرة كأساسي وفرصة ممتدة لإثارة الإعجاب. تم استبداله بـ سانتوس قبل مرور ساعة من المباراة.

    إنزو فرنانديز (5/10):

    بدا أن الطريق الأكثر احتمالاً لتسجيل تشيلسي للأهداف يمر عبر الأرجنتيني، على الرغم من أن جهوده أحبطها بيكفورد الذي كان في أفضل حالاته.

    هجوم

    كول بالمر (5/10):

    تنقل بين الخطوط بحثًا عن الكرة ومحاولًا صنع الفارق، لكنه واجه باستمرار حشدًا من اللاعبين ذوي القمصان الزرقاء.

    جواو بيدرو (4/10):

    تم إقصاؤه من المباراة بواسطة مدافعي إيفرتون الضخام. تم استبداله بـ ديلاب في وقت متأخر من المباراة.

    بيدرو نيتو (4/10):

    لم يقدم أي شيء يذكر على أي من الجناحين، وتم استبداله في النهاية باستيفاو.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    أليخاندرو غارناشو (4/10):

    حل محل غوستو في الشوط الثاني. لم يكن له أي تأثير يذكر.

    أندريه سانتوس (4/10):

    دخل بديلاً عن لافيا. لعب التمريرة التي اعترضها جويي وأدت إلى الهدف الثاني لإيفرتون.

    إستيفاو ويليان (6/10):

    دخل بديلاً لنيتو. برز على الفور كأفضل لاعب في تشيلسي.

    ليام ديلاب (غير متاح):

    حل محل بيدرو عندما كان الفريق متأخراً 3-0.

    توسين أدارابيويو (غير متاح):

    استبدل كايسيدو في الدقائق الأخيرة.

    ليام روزينيور (3/10):

    تشيلسي في مأزق بعد أن فقد الزخم الذي اكتسبه مع تولي المدرب الجديد منصبه. ستكون فترة التوقف الدولية طويلة، حيث سيتعين على الفريق استيعاب أربع هزائم متتالية.

