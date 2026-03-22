Araujo Raphinha Yamal Barcelona
Tom Maston

تقييمات لاعبي برشلونة في مباراة رايو فاليكانو: رونالد أراوخو البطل غير المتوقع، وجوان غارسيا يبرز في ظل تراجع نادر لرافينيا ولامين يامال، في فوز صعب بالدوري الإسباني

حافظ برشلونة يوم الأحد على سيطرته على سباق لقب الدوري الإسباني، رغم أنه اضطر إلى بذل جهد كبير لتحقيق فوزه 1-0 على رايو فاليكانو. وسجل رونالد أراوخو الهدف الوحيد في المباراة لصالح الفريق الكتالوني، لكن الأداء المخيب للآمال الذي قدمه خط هجومه المليء بالنجوم جعل الفريق مديناً بفضل حارس المرمى جوان غارسيا الذي قدم مرة أخرى تصديات مذهلة.

كان من المفترض أن يفتتح رايو التسجيل في الدقيقة الأولى عندما اخترق دفاع برشلونة من الجانب الأيسر، لكن غارسيا تصدى ببراعة لتسديدة كارلوس مارتين من مسافة قريبة. ثم أهدر رافينيا فرصة سانحة في الطرف الآخر عندما انطلق متخلصاً من دفاع الضيوف، لكن تسديدته ذهبت بعيداً عن المرمى.

نجح متصدر الدوري في التقدم في منتصف الشوط الأول عندما ارتقى أراوجو أعلى من الجميع ليرسل رأسية من ركلة ركنية لعبها جواو كانسيلو لتسكن الشباك بعد ارتطامها بالقائم، وكاد الفريق يضاعف النتيجة عندما ارتطمت تسديدة رافينها بالعارضة بعد أن انحرفت عن مسارها.

بدأ رايو يكتسب الثقة بعد الاستراحة، حيث أجرى المدرب إينيغو بيريز تبديلات هجومية، واضطر غارسيا مرتين إلى بذل قصارى جهده للحفاظ على شباك فريقه نظيفة، حيث أبعد أولاً تسديدة ألفارو غارسيا حول القائم، قبل أن يظهر ردود فعل رائعة ليصد رأسية أوناي لوبيز من ركلة ركنية.

واصل رايو الضغط من أجل التعادل، حيث سدد ألفونسو إسبينو كرة منحنية فوق العارضة من موقع جيد، قبل أن يتألق غارسيا مرة أخرى في التصدي لتسديدة خورخي دي فروتوس، ليمنح برشلونة فارق سبع نقاط في صدارة الترتيب قبل مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

GOAL يقيم لاعبي برشلونة في كامب نو...

    حارس المرمى والدفاع

    خوان غارسيا (9/10):

    بدا أنه يعاني أحيانًا من الإصابة التي تعرض لها ضد نيوكاسل، لكنه تصدى ببراعة لتسديدة مارتين في الدقيقة الأولى، ثم مرة أخرى في الشوط الثاني ليصد رأسية أوناي لوبيز. وتوج أداءه الرائع بتصدي رائع لتسديدة دي فروتوس في الدقائق الأخيرة.

    رونالد أراوخو (8/10):

    بدا أن رايو يستهدف جناحه في وقت مبكر، لكنه صمد أمام الاختبار بشكل جيد. نقل الكرة إلى الأمام بشكل جيد في بعض الأحيان. قفز أعلى من الجميع ليكسر التعادل.

    باو كوبارسي (7/10):

    قضى معظم المباراة في تمرير الكرات من العمق، بينما كان جيداً في إبعاد الكرات عندما طُلب منه إيقاف هجمات رايو.

    جيرارد مارتين (6/10):

    قدم أداءً قوياً إلى جانب كوبارسي مرة أخرى. يواصل التحسن كمدافع مركزي.

    جواو كانسيلو (7/10):

    شكل تهديداً هجومياً مرة أخرى، سواء عند الانطلاق إلى الأطراف أو عند التراجع إلى خط الوسط. ساهمت تمريرته من كرة ثابتة في صنع هدف أراوجو.

    خط الوسط

    فيرمين لوبيز (7/10):

    كان رائعاً في المساحات الضيقة، حيث غالباً ما كان يخرج من المواقف الصعبة لينطلق بهجمات برشلونة. بدا أنه تعرض لإصابة في الشوط الثاني، مما قد يكون أدى إلى استبداله في الدقيقة 60.

    مارك برنال (6/10):

    نسج الأمور جيدًا في خط الوسط، ومرر بضع تمريرات لافتة للنظر. تم استبداله بكاسادو في الشوط الثاني.

    بيدري (7/10):

    تمكن بطريقة ما من الاحتفاظ بالكرة في عدة مناسبات عندما بدا أنه محاط باللاعبين، وقام بالعديد من التمريرات المكسرة للخطوط في الشوط الأول. لكنه لم يكن دقيقاً بنفس القدر بعد الاستراحة.

    هجوم

    لامين يامال (5/10):

    قدم الكثير من الحركات المراوغة والحيل والانطلاقات، لكنه غالبًا ما كان يبالغ في محاولاته للمرواغة في أداء محبط من المراهق. كان محظوظًا بعض الشيء لتفادي الحصول على بطاقة صفراء ثانية في الشوط الثاني.

    روبرت ليفاندوفسكي (4/10):

    تراجع إلى العمق ليربط اللعب جيدًا في مناسبتين، لكنه بالكاد لمس الكرة في الثلث الأخير. افتقر إلى التمريرات، لكنه لم يكن متحركًا بما يكفي، مما أدى إلى استبداله في الشوط الأول.

    رافينها (3/10):

    على الرغم من تسجيله خمسة أهداف في آخر مباراتين، بدا أنه يفتقر إلى الثقة. أهدر فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل، وكثيراً ما أرسل تمريرات نهائية سيئة إلى منطقة الجزاء. لم يكن في مستواه على الإطلاق.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    فييران توريس (5/10):

    بالتأكيد كان أكثر نشاطًا من ليفاندوفسكي، لكنه لم يحصل على الكرة بنفس القدر.

    داني أولمو (6/10):

    قام ببعض اللمسات الجيدة وسدد كرة مرت بعيدة عن المرمى بعد أن حل محل فيرمين.

    مارك كاسادو (5/10):

    لم يشارك بشكل كبير في المباراة في خط الوسط بعد أن حل محل برنال.

    ماركوس راشفورد (غير متاح):

    دخل بديلاً ليامال في الدقائق العشر الأخيرة وقام ببعض الهجمات الخطيرة من الجانب الأيسر.

    تشافي إسبارت (غير متاح):

    حل محل كانسيلو في الدقيقة الأخيرة.

    هانسي فليك (5/10):

    ربما دفع ثمن عدم إراحة المزيد من اللاعبين بعد مجهوداتهم في منتصف الأسبوع. نجا بفارق ضئيل في النهاية.

