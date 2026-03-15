لم تظهر أي علامات للتوتر على حامل اللقب، الذي تقدم في النتيجة بعد سبع دقائق فقط. بعد هجمة متقنة من الجانب الأيسر، انطلق جواو كانسيلو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعرض لعرقلة من جيبريل سو في تدخل أخرق. لم يتردد الحكم في الإشارة إلى نقطة الجزاء، فتقدم رافينها وسدد ركلة جزاء على طريقة «بانينكا» ليمنح فريقه التقدم.

وبعد 10 دقائق فقط، حصل البرازيلي على فرصة أخرى من ركلة جزاء، حيث كان كانسيلو مرة أخرى هو من قام بالمهمة الصعبة داخل منطقة الجزاء، متجاوزًا الدفاعات، لتصطدم الكرة بذراع خوسيه كارمونا. وبعد مراجعة VAR، وقف رافينها لتسديد ركلة الجزاء الثانية له في المباراة، وهذه المرة سدد الكرة بقوة وبشكل منخفض في الزاوية السفلية.

لم تشهد معظم الدقائق المتبقية من الشوط الأول الكثير من الإثارة، لكن في المرة الوحيدة التي اخترق فيها البلوغرانا دفاع إشبيلية، سجلوا هدفاً. هذه المرة كان داني أولمو هو من سجل الهدف، بعد انطلاقة متأخرة داخل منطقة الجزاء لتوصله بتمريرة من مارك برنال. سدد اللاعب الدولي الإسباني الكرة من اللمسة الأولى في الزاوية، ليبدو أنه حسم المباراة في الشوط الأول. كان ذلك حتى نجح إشبيلية في تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أرسل خوانلو سانشيز عرضية جميلة إلى أوسو، الذي سدد الكرة بهدوء في الزاوية البعيدة.

وعادت الأمور إلى نصابها في بداية الشوط الثاني، حيث سجل رافينها ثلاثية ليحسم المباراة. وبفضل عمل ذكي على حافة منطقة الجزاء، تمكن الجناح من فتح مساحة صغيرة، قبل أن تتحول تسديدته إلى كرة منحنية وتهزم الحارس.

وختتم كانسيلو أمسية رائعة بتسجيله هدفاً، حيث توغل إلى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك ليزيد من معاناة الضيوف، ورغم أن إشبيلية سجلت هدفاً آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن ذلك جاء متأخراً جداً.

