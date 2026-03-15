تقييمات لاعبي برشلونة في مباراة إشبيلية: رافينها، بطل الثلاثية، يتألق في المباراة، بينما يثير جواو كانسيلو الإعجاب مجدداً في فوز ساحق

استعاد برشلونة صدارته المريحة لدوري الدرجة الأولى الإسباني بعد ظهر يوم الأحد، بفوزه على إشبيلية بنتيجة 5-2، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد. وكانت هذه مباراة مثمرة أخرى لرافينها، الذي سجل ثلاثية في هذه المباراة. وجاء هدفان من أهدافه من ركلتي جزاء، بينما جاء الهدف الثالث من كرة مرتدة ارتفعت عالياً حسمت المباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني.

لم تظهر أي علامات للتوتر على حامل اللقب، الذي تقدم في النتيجة بعد سبع دقائق فقط. بعد هجمة متقنة من الجانب الأيسر، انطلق جواو كانسيلو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعرض لعرقلة من جيبريل سو في تدخل أخرق. لم يتردد الحكم في الإشارة إلى نقطة الجزاء، فتقدم رافينها وسدد ركلة جزاء على طريقة «بانينكا» ليمنح فريقه التقدم.

وبعد 10 دقائق فقط، حصل البرازيلي على فرصة أخرى من ركلة جزاء، حيث كان كانسيلو مرة أخرى هو من قام بالمهمة الصعبة داخل منطقة الجزاء، متجاوزًا الدفاعات، لتصطدم الكرة بذراع خوسيه كارمونا. وبعد مراجعة VAR، وقف رافينها لتسديد ركلة الجزاء الثانية له في المباراة، وهذه المرة سدد الكرة بقوة وبشكل منخفض في الزاوية السفلية. 

لم تشهد معظم الدقائق المتبقية من الشوط الأول الكثير من الإثارة، لكن في المرة الوحيدة التي اخترق فيها البلوغرانا دفاع إشبيلية، سجلوا هدفاً. هذه المرة كان داني أولمو هو من سجل الهدف، بعد انطلاقة متأخرة داخل منطقة الجزاء لتوصله بتمريرة من مارك برنال. سدد اللاعب الدولي الإسباني الكرة من اللمسة الأولى في الزاوية، ليبدو أنه حسم المباراة في الشوط الأول. كان ذلك حتى نجح إشبيلية في تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أرسل خوانلو سانشيز عرضية جميلة إلى أوسو، الذي سدد الكرة بهدوء في الزاوية البعيدة.

وعادت الأمور إلى نصابها في بداية الشوط الثاني، حيث سجل رافينها ثلاثية ليحسم المباراة. وبفضل عمل ذكي على حافة منطقة الجزاء، تمكن الجناح من فتح مساحة صغيرة، قبل أن تتحول تسديدته إلى كرة منحنية وتهزم الحارس.

وختتم كانسيلو أمسية رائعة بتسجيله هدفاً، حيث توغل إلى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك ليزيد من معاناة الضيوف، ورغم أن إشبيلية سجلت هدفاً آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن ذلك جاء متأخراً جداً. 

GOAL يقيم لاعبي برشلونة من ملعب Spotify Camp Nou...

    حارس المرمى والدفاع

    خوان غارسيا (6/10):

    لم يكن بوسعه فعل أي شيء لمنع أهداف إشبيلية، ونادراً ما تم اختباره في حالات أخرى.

    تشافي إسبارت (5/10):

    فقد مراقبة لاعب الخصم الذي سجل الهدف، لكنه قدم أداءً قوياً في بقية المباراة.

    باو كوبارسي (6/10):

    مثل معظم خط دفاع برشلونة، لم يضطر إلى بذل جهد كبير.

    جيرارد مارتين (7/10):

    كان الأقوى بين قلب الدفاعين، حيث واجهوا بعض الهجمات الخطيرة من إشبيلية.

    جواو كانسيلو (8/10):

    حصل على ركلتي جزاء وسجل هدفاً لتتويج أداء رائع

    • إعلان
    خط الوسط

    بيدري (7/10):

    يقدم دائمًا أداءً يستحق 7 من 10، ولم يكن الأمر مختلفًا هنا. 

    مارك برنال (7/10):

    كان نشطًا في وسط الملعب، حيث أبعد أي خطر وحافظ على تقدم برشلونة.

    داني أولمو (8/10):

    سجل هدفاً رائعاً وقاد اللعب من مركز رقم 10، حيث مرر الكرة إلى رافينها في كثير من الأحيان.

    هجوم

    روني باردجي (7/10):

    أدى دوره بشكل جيد حتى استبدله الإسباني في الشوط الثاني

    روبرت ليفاندوفسكي (5/10):

    يوم هادئ بالنسبة للمهاجم المخضرم، الذي لم يحصل على أي فرصة تذكر باستثناء فرصة بالرأس ذهبت بعيداً عن المرمى.

    رافينيا (9/10):

    كان مصدر تهديد على طول خط الهجوم واستحق ثلاثيته. حتى مع تسجيله لهدفين من ركلتي جزاء، بدا دائماً أن البرازيلي سيحرز هدفاً.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    فيرمين لوبيز (7/10):

    أثبت وجوده بعد دخوله من مقاعد البدلاء بتسجيله تمريرة حاسمة للهدف الخامس.

    رونالد أراوخو (6/10):

    استمتع بوقته على أرض الملعب، حيث كان إشبيلية قد خسر المباراة بحلول الوقت الذي دخل فيه الملعب.

    لامين يامال (6/10):

    لم يكن له التأثير الذي كان يأمله من مقاعد البدلاء، لكنه لم يكن بحاجة إلى بذل جهد إضافي.

    مارك كاسادو (6/10):

    لعب إلى جانب فيرمين ثم غافي في الوسط، ومرر مجموعة من التمريرات الرائعة في الوقت الذي كان فيه برشلونة في وضع مريح.

    غافي (غير متاح):

    شارك في ظهور قصير بمناسبة عودته من إصابة طويلة في الركبة.

    هانسي فليك (8/10):

    حسم المباراة في الشوط الأول بفضل اختياراته، ثم تمكن من إجراء تغييرات في التشكيلة قبل نصف ساعة من نهاية المباراة.

