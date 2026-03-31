تقييمات لاعبي إنجلترا في مباراة اليابان: كول بالمر يقدم أداءً سيئًا في ويمبلي، بينما يخيب فيل فودن الآمال مجددًا، لتنتهي المباراة التحضيرية لكأس العالم بهزيمة مخيبة للآمال

شهدت آخر مباراة لإنجلترا قبل انتهاء موسم الأندية 2025-2026 خسارتها 1-0 على أرضها أمام اليابان في مباراة ودية يوم الثلاثاء. أجرى توماس توخيل 10 تغييرات على التشكيلة التي بدأت المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أوروغواي يوم الجمعة الماضي، حيث أشرك معظم لاعبيه المفضلين الذين من المتوقع أن يشاركوا في كأس العالم - باستثناء هاري كين وجود بيلينجهام اللذين يعانيان من عدم اللياقة البدنية - لكنهم قدموا أداءً متقطعًا أثار المزيد من التساؤلات حول فرصهم في تحقيق المجد هذا الصيف.

في منتصف الشوط الأول، تقدمت اليابان في النتيجة. فقد كول بالمر الكرة بسهولة أمام كاورو ميتوما، الذي أطلق هجمة مرتدة سريعة، انتهت بتسجيل جناح برايتون هدفاً من تمريرة عرضية منخفضة أرسلها كيتو ناكامورا من الجانب الأيمن لإنجلترا.

وكادت إنجلترا أن تعادل النتيجة بعد ذلك بوقت قصير، عندما أرسل جوردان بيكفورد تمريرة طويلة رائعة إلى أنتوني جوردون الذي كان يركض خلف دفاع الضيوف، لتصل الكرة في النهاية إلى إليوت أندرسون على حافة منطقة الجزاء، لكن تسديدته الملتفة ارتطمت بالعارضة. كما اصطدمت كرة اليابان بالعارضة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، عندما تجاوز أياسي أويدا مصيدة التسلل، لكن تسديدته تصدى لها إزري كونسا لتصطدم بالعارضة.

قبل أقل من 15 دقيقة على نهاية الشوط الثاني، سدد ماركوس راشفورد كرة قوية من نصف طائرة تصدى لها الحارس زيون سوزوكي، بينما أطلق جارود بوين الكرة المرتدة بعيدًا عن المرمى، حيث أظهرت إنجلترا أخيرًا بعض الرغبة في محاولة التعادل مرة أخرى.

أشرك توخيل دان بيرن وهاري ماجواير من مقاعد البدلاء لتعزيز خطورة المضيفين في الكرات الثابتة، وسدد قلب دفاع مانشستر يونايتد رأسية تم إبعادها من على خط المرمى بعد ثوانٍ من دخوله الملعب، لكن تلك كانت أقرب فرصة للأسود الثلاثة للتسجيل، وخرجوا وسط صيحات الاستهجان بعد أربع دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع.

    حارس المرمى والدفاع

    جوردان بيكفورد (6/10):

    تلقى هدفًا في مرمى إنجلترا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024 عندما كان لي كارسلي مدربًا مؤقتًا، وهي فترة امتدت 536 يومًا. قام ببعض التصديات الجيدة وكان ممررًا جيدًا من الخلف.

    بن وايت (5/10):

    كانت اليابان تعلم أن وايت سيتقدم إلى الأمام ويترك مساحة خلفه، واستغلت ذلك بشكل مثالي، لا سيما من خلال الهجوم على تلك المنطقة من الملعب، مما أدى إلى هدف ميتوما الافتتاحي. لم يقدم ما يكفي بالكرة لتبرير استبعاده، خاصة مع غياب ألكسندر-أرنولد. تم استبداله بليفرامينتو.

    إزري كونسا (6/10):

    استخدم سرعته في الاسترداد بشكل جيد، كما كان هادئًا في الاستحواذ. تم استبداله في وقت متأخر بمجواير.

    مارك جوي (6/10):

    تم تعيينه كقائد للفريق بعد استبعاد القائد المعتاد كين. كان أكثر جرأة في تمريراته من كونسا، لكنه نادراً ما نجح في ذلك. تم استبداله ببيرن مع اقتراب نهاية المباراة.

    نيكو أورايلي (5/10):

    استغل قوته البدنية الكبيرة في استعادة الكرات المرتدة في الوسط والثلث الأخير من الملعب، لكنه لم يكن صلبًا تمامًا في الخلف. تم استبداله بهال.

    خط الوسط

    إليوت أندرسون (6/10):

    أكثر لاعب وسط في إنجلترا قدرة على الربط بين الخطوط، حيث يستعيد الكرة ويدفع باللعب إلى الأمام إما بحمله للكرة أو بتمريراته الممتازة.

    كوبي ماينو (5/10):

    كان دقيقاً في الاستحواذ على الكرة، لكنه كان متأخراً دفاعياً، حيث أضاع بعض التدخلات والاعتراضات المهمة. تم استبداله بغارنر.

    كول بالمر (4/10):

    حظي بحرية إبداعية كاملة بصفته اللاعب رقم 10 الأساسي، لكنه لم يقدم الكثير، وفقد الكرة باستمرار وتسبب في خسارة الكرة بسهولة مما أدى إلى هدف ميتوما. تم استبداله ببوين.

    هجوم

    مورغان روجرز (4/10):

    أكد توخيل في خريف 2025 أنه يرى روجرز في مركز رقم 10، لذا كان قراره بإبعاده إلى الجناح في البداية محيرًا للغاية. لم يلمس الكرة تقريبًا حتى انتقل إلى مركز أكثر بعد دخول بوين.

    فيل فودن (4/10):

    اللاعب الوحيد الذي حافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية التي واجهت أوروغواي في غياب كين. لعب في مركز المهاجم الوهمي وأظهر بعض اللمحات من الجودة في التمرير، لكنه لم يقدم الكثير داخل منطقة الجزاء. تم استبداله بسولانكي.

    أنتوني جوردون (4/10):

    شارك كثيراً لكنه أهدر الفرص التي أتيحت له. أخطأ في اللعب بعدد كبير من اللمسات بدلاً من تجاوز المدافعين بسرعته. تم استبداله براشفورد.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    تينو ليفرامينتو (5/10):

    دخل بديلاً عن وايت. لم يهاجم بنفس القوة التي أظهرها مدافع أرسنال، مما أضر بإنجلترا التي كانت متأخرة بهدف واحد عند دخوله.

    لويس هول (6/10):

    دخل بديلاً لأوريلي. كان أكثر رغبة من زميله في نيوكاسل ليفرامينتو في الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب.

    جارود بوين (5/10):

    حل محل بالمر. تسبب في متاعب لليابان بفضل تمركزه الأكثر انحرافاً مقارنةً بروجرز، الذي بدأ المباراة في الجناح الأيمن.

    دومينيك سولانكي (5/10):

    دخل بديلاً لفودن الذي لعب في مركز المهاجم الوهمي، لكنه لم يقدم الأداء المطلوب منه.

    ماركوس راشفورد (5/10):

    حل محل جوردون. كان تمريره غير دقيق، لكنه على الأقل شكل تهديداً.

    جيمس غارنر (5/10):

    حل محل ماينو. تم إيقاف "فالفيردي الصغير" الخاص بتوشيل إلى حد كبير.

    دان بيرن (غير متاح):

    دخل بديلاً في الدقائق الأخيرة بدلاً من جويهي.

    هاري ماجواير (غير متاح):

    دخل أيضًا في الدقائق الأخيرة، ليحل محل كونسا. سدد رأسية قوية تم إبعادها من على خط المرمى بلمسته الأولى.

    توماس توخيل (4/10):

    بدت إنجلترا وكأنها فريق من الغرباء، وقد فقدت الكثير من الزخم قبل انطلاق كأس العالم.