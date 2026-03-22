بدا الأمر منذ البداية وكأنه مباراة عادية في ميامي. سيطر فريق «الهيرونز» على الكرة في معظم الوقت، لكنه بدا ضعيفًا للغاية في الهجمات المرتدة — لا سيما في غياب رودريغو دي بول. ومع ذلك، سجل «الهيرونز» الهدف الأول. وجاء الهدف من مصدر غير متوقع. كان غونزالو لوجان أول من استجاب لكرة طائشة داخل منطقة الجزاء، وتغلب على حارس المنتخب الأمريكي الأول مات فريز بعد أربع دقائق فقط من بدء المباراة.

لكن فريق NYCFC سرعان ما رد. ارتكب ميكايل، اللاعب الجديد في فريق ميامي، خطأً سهلاً على حافة منطقة الجزاء. استغل نيكو فرنانديز الفرصة، وسدد الكرة بقوة لتصطدم بالعارضة وتدخل المرمى متجاوزةً داين سانت كلير الذي كان عاجزاً عن التصدي لها. كانت هناك فرص أخرى للزوار. تصدى فريز لتسديدة ميسي ببراعة قبل أن يسدد الأخير تسديدة ملتفة مميزة ارتطمت بالقائم بعد ذلك بوقت قصير.

نجح الفريق المضيف في تعديل النتيجة إلى 2-1 في بداية الشوط الثاني بفضل هجمة مرتدة سلسة. تراجع ماكسي موراليس إلى المساحة الخالية ومرر الكرة إلى أغوستين أوجيدا، الذي سجل الهدف. لكن ميامي تمكن من تسجيل هدف التعادل. وبالطبع، كان ميسي هو صانع الهدف، حيث خدع فريز من مسافة بعيدة. ثم منحهم ميكايل التقدم 3-2 بعد 10 دقائق، حيث قفز لتلقي عرضية نوح ألين بضربة رأس رائعة. بعد ذلك، أصبحت الأجواء متوترة بعض الشيء. سعى نادي نيويورك سيتي إلى تسجيل الهدف الثالث، واضطر سانت كلير إلى القيام ببعض التصديات الرائعة في الدقائق الأخيرة. وفي الوقت نفسه، قام ميكايل ولوجان بإبعاد الكرات المتتالية من الخلف.

GOAL يقيم لاعبي إنتر ميامي في ملعب يانكي ستاديوم...