كان من المفترض أن يسجل ميامي هدفاً في الدقائق الأولى عندما مرر ميسي الكرة إلى جيرمان بيرتيرامي. لكن اللاعب الدولي المكسيكي أضاع الفرصة رغم أن المرمى كان مفتوحاً أمامه. ثم سجل فريق ريد بولز الهدف الأول. انطلق جوليان هول، الذي قدم أداءً ممتازاً طوال المباراة، بسرعة على الجناح، وتجاوز مدافعه، ثم مرر الكرة إلى خورخي روفالكابا الذي سددها في المرمى متجاوزاً الحارس العاجز.

وعادل هيرونزالنتيجة بآخر ركلة في الشوط الأول. أرسل رودريغو دي بول عرضية إلى القائم البعيد، استقبلها ماتيو سيلفيتي وسددها في الزاوية السفلية.

كان من المفترض أن يسجل ميسي هدفاً بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، لكنه سدد الكرة بعيداً عن المرمى بعد أن تخلص من مدافعه. لم يخطئ بيرتيرامي بعد ذلك بوقت قصير. وصلت الكرة إلى المكسيكي داخل منطقة الجزاء، فاستدار وسددها بقوة مسجلاً هدفه الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

اعتقد فريق ريد بولز أنه سجل الهدف الثاني في الدقيقة 60، لكن كيد كاويل كان في وضع تسلل بفارق ضئيل قبل أن يسجل روبرت فولودر هدفاً رائعاً. لكنهم نجحوا في التعادل في النهاية. وكان هول في قلب الحدث مرة أخرى، حيث استدار وتغلب على مدافعه، وأرسل عرضية إلى زميله الشاب أدري محمدي الذي سجل الهدف.

ضغط الضيوف من أجل تسجيل هدف الفوز. لكن ميامي أظهر بعض الجودة الدفاعية في الدقائق الأخيرة. وبعد أن أجبر لويس سواريز إيثان هورفاث على التصدي لتسديدة رائعة في الدقيقة 90، بدا التعادل عادلاً.

