تقييمات لاعبي أرسنال في مباراة إيفرتون: ماكس داومان، أنت نجم! التأثير المذهل للواعد الشاب يقود «المدفعجية» إلى فوز حاسم على «التوفيز» في دفعة قوية لسباق اللقب

فاز أرسنال على إيفرتون بنتيجة 2-0 بفضل أداء مذهل في الدقائق الأخيرة من المباراة يوم السبت، وتأثير لا يُصدق من اللاعب ماكس داومان البالغ من العمر 16 عامًا. فقد دخل المراهق الملعب كبديل ليرسل عرضية حاسمة سجل منها فيكتور جيوكيريس الهدف الأول، ثم سجل الهدف الثاني بنفسه في مشاهد مذهلة حقًا في شمال لندن.

في الدقيقة 17، انطلق دوايت ماكنيل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية نحو المرمى، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم، وذلك بعد ثوانٍ معدودة من قيام ريكاردو كالافيوري بصدّ رائع لمنع الجناح من التسجيل داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 23، ألقى كاي هافرتز بنفسه على الأرض داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من مايكل كين، لكن لم يتم احتساب ركلة جزاء. أظهرت الإعادة أنه ربما تعرض لعرقلة، لكن المبالغة في السقوط لعبت بالتأكيد دوراً في عدم احتساب الركلة. 

في ضربة قوية لميكيل أرتيتا وآمال آرسنال في الصدارة، تم استبدال جوريان تيمبر قبل نهاية الشوط الأول بسبب إصابة عضلية واضحة.

أنقذ رايا مرماه بتصدي رائع بعد الاستراحة، عندما استدار بيتو داخل المنطقة وسدد كرة أرضية، لكن الحارس الإسباني مد قدمه ليحرمه من التسجيل.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، أشرك أرتيتا ماكس داومان، بعد أن كان قد أشرك فيكتور جيوكيريس بدلاً من هافيرتز، في محاولة يائسة من أرسنال لتسجيل هدف الفوز. 

ولعب داومان دورًا رئيسيًا في الهدف الأول لأرسنال، حيث أرسل عرضية رائعة إلى داخل منطقة الجزاء تم تمريرها إلى جيوكيريس ليسجل الهدف، قبل أن يسجل هدفًا رائعًا منفردًا في اللحظات الأخيرة. يا له من تأثير. 

GOAL يقيم لاعبي أرسنال في ملعب الإمارات...

    حارس المرمى والدفاع

    ديفيد رايا (7/10):

    ساعده العارضة في بداية المباراة. قام ببعض التصديات القوية في الشوط الأول، قبل أن يظهر ردود فعل رائعة ليحرم بيتو من التسجيل. كان عليه أن يكسب هذا الشباك النظيفة.

    جوريان تيمبر (6/10):

    تم استبداله بعد 36 دقيقة بعد أن بدا أنه تعرض لإصابة عضلية، في ضربة قوية للمدرب ميكيل أرتيتا.

    ويليام ساليبا (7/10):

    حاول الخروج من الدفاع كلما أمكنه ذلك، لكن إيفرتون تعامل مع ذلك بشكل جيد. صمد جيدًا أمام القوة البدنية لإيفرتون.

    غابرييل (6/10):

    قوي في التدخلات. مر ببعض اللحظات العصيبة مع الكرة، لكنه لم يكن الوحيد في ذلك.

    ريكاردو كالافيوري (7/10):

    تصدى بشكل استثنائي لتسديدة ماكنيل في بداية المباراة. ارتكب بعض الأخطاء في التعامل مع الكرة، لكنه قاتل جيدًا. تم استبداله بهينكابي.

    خط الوسط

    مارتن زوبيمندي (6/10):

    يغطي مساحة كبيرة من الملعب. قد تخذله تقنيته أحيانًا، لكن اجتهاده هو سبب وجوده في الفريق. تم استبداله بدوومان في خطوة جريئة من أرتيتا.

    ديكلان رايس (7/10):

    فقد حذاءه في أول 20 ثانية بعد تدخل بدا مؤلماً. أدى أداءً جيداً مع الكرة؛ سمح لمكنيل بالمرور منه عندما سدد الكرة في القائم، لكنه تعافى جيداً دفاعياً.

    إبيريتشي إيزي (6/10):

    كافح لإيجاد إيقاعه. أجبر بيكفورد على التدخل بفضل محاولة ممتازة في الشوط الثاني، ثم أجبره على التصدي لتسديدة أخرى. عكست رغبته الشديدة في صنع الفارق قلق أرسنال، لكنها لم تكلل بالنجاح.

    هجوم

    بوكايو ساكا (6/10):

    هاجم إيفرتون كلما أمكنه ذلك وبدا محبطًا بعض الشيء طوال الشوط الثاني. 

    كاي هافرتز (5/10):

    غضب بشدة عندما لم يُمنح ركلة جزاء. عانى في الحصول على الكرة طوال المباراة وتم استبداله بعد مرور ساعة. لم يكن يومه.

    نوني مادويكي (5/10):

    لم يستطع التغلب على غارنر. غير الجانب الذي يلعب فيه في هجمة واحدة سريعة؛ فهو أكثر فاعلية بكثير على الجانب الأيمن. تم استبداله مباشرة بعد تلك الهجمة الفردية.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    كريستيان موسكيرا (5/10):

    حل محل تيمبر المصاب. قضى وقتًا طويلاً في نصف ملعب إيفرتون لكنه عانى في صنع الفارق. كاد يسجل هدفًا في مرماه، لكن الغريب أن الحكم احتسب الكرة ركلة مرمى. 

    فيكتور جيوكيريس (6/10):

    حل محل هافيرتز. لم يحصل على الكثير من التمريرات حتى سجل هدف الفوز.

    غابرييل مارتينيلي (6/10):

    حل محل مادويكي في الدقيقة 60. واجه صعوبة هو الآخر حتى أجبر بيكفورد على التصدي لتسديدته في الدقائق الأخيرة.

    بييرو هينكابي (6/10):

    حل محل كالافيوري. اندمج في الدفاع دون أي مشاكل ومرر الكرة إلى جيوكيريس ليسجل هدف الفوز. 

    ماكس داومان (9/10):

    دخل المراهق المبكر بديلاً لزوبيمندي وأصبح له دور حاسم على الفور تقريباً. أدت تمريرته الرائعة إلى هدف جيوكيريس الفائز، ثم سجل الهدف الثاني. وهو لم يكمل حتى شهادة الثانوية العامة! 

    ميكيل أرتيتا (5/10):

    لا يزال أرسنال يعاني في اختراق دفاعات الفرق المنافسة، ولم تسمح تشكيلته ببداية سريعة. كانت شكواه في الشوط الثاني من إضاعة إيفرتون للوقت مبالغاً فيها بعض الشيء، بالنظر إلى الطريقة التي لعب بها الغانرز هذا الموسم، لكن الغانرز أنجزوا المهمة مرة أخرى. عندما يحالفك الحظ... 

