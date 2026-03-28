Goal.com
مباشر
Christian Pulisic, USMNT
Ryan Tolmich

ترجمه

تقييمات لاعبي المنتخب الأمريكي لكرة القدم في مباراة بلجيكا: بعد بداية قوية، سحق «الشياطين الحمر» المتألقون المنتخب الأمريكي في شوط ثانٍ سيئ

فقرات ومقالات
حققت الولايات المتحدة بعض النقاط الإيجابية خلال الشوط الأول، لكن الشوط الثاني أظهر العديد من النقاط المثيرة للقلق بالنسبة لفريق ماوريسيو بوكيتينو

أتلانتا -- كانت هناك 45 دقيقة من التفاؤل الحقيقي للمنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال. كان الفريق يسيطر على المباراة، ويتنافس على قدم المساواة مع بلجيكا، وفي تلك اللحظة، كان يتفوق في المواجهة. كان ويستون ماكيني قد سجل هدفه، ودفاع المنتخب الأمريكي كان صامدًا، وكان كل شيء على ما يرام لفريق ماوريسيو بوكيتينو.

ثم انهار كل شيء. 

ما بدأ كتعثر تحول إلى انهيار كامل، وهو ما سيمنح بوتشيتينو والمنتخب الأمريكي الكثير ليفكروا فيه بينما يستعدون لمواجهة فرق مثل هذه في المباريات القليلة المقبلة.

في النهاية، انتهت المباراة بنتيجة 5-2 لصالح بلجيكا، وكانت النتيجة مستحقة. بعد تسجيل هدف سهل قبل نهاية الشوط الأول بضربة بعيدة المدى من زينو ديباست، ألحق البلجيكيون أذىً بالمنتخب الأمريكي طوال الشوط الثاني. إذا كانت هناك طريقة لتلقي هدف، فقد وجد المنتخب الأمريكي عمومًا طريقة لتلقيه: فقدان التغطية، ركلة جزاء، تسديدات مذهلة إلى القائم البعيد. كان هناك هدف متاح للجميع، وكانت جميعها تأتي من الجانب البلجيكي من الملعب.

سجل دودي لوكباكيو هدفين، حيث دخل من على مقاعد البدلاء ليسجل هدفاً في الدقيقة 68 ليكون الهدف الرابع لبلجيكا قبل أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 82. شارك أمادو أونانا وتشارلز دي كيتيلير في المتعة أيضاً، حيث سدد الأول كرة قوية من مسافة بعيدة قبل أن يسجل الثاني من ركلة جزاء بعد ست دقائق. كان هذان الهدفان بمثابة إعلان استسلام المنتخب الأمريكي، حيث حولت أهداف لوكباكيو المباراة من هزيمة مذلة للولايات المتحدة إلى ما يشبه الإحراج.

لحسن حظ المنتخب الأمريكي، كان باتريك أجيمانغ حاضراً لينهي اليوم بنبرة إيجابية نوعاً ما، حيث سجل هدفاً متأخراً ليجعل النتيجة تبدو أفضل قليلاً. لكن لا يمكن تجميل الأمر: كان هذا يوماً صعباً للمنتخب الأمريكي، يوماً أعاد بعض المخاوف التي سادت أجزاء كبيرة من عام 2025.

تصنف GOAL لاعبي المنتخب الأمريكي من ملعب مرسيدس بنز...

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    مات تيرنر (4/10):

    لا يمكن لومه على الهدف الأول الذي سجلته بلجيكا، كما أنه لم يكن بوسعه فعل الكثير في الأهداف الأخرى. قام ببعض التصديات الجيدة، لكن أي يوم تتلقى فيه خمسة أهداف لا يمكن اعتباره يوماً جيداً.

    أنتوني روبنسون (7/10):

    كان عودته إلى الفريق فارقاً كبيراً. سدد كرة في بداية المباراة ثم ساعد في تسجيل الهدف الأول. من السهل ملاحظة مدى تحسن أداء الفريق بوجوده على أرض الملعب.

    تيم ريم (4/10):

    حظ سيئ في قرار اللمس باليد. لم يتعرض للهجوم في الهجمات المرتدة بالشكل الذي كان يُخشى منه، بالنظر إلى المخاوف المحيطة به، لكنه بالتأكيد كان بإمكانه أن يكون أفضل في جميع الجوانب الأخرى.

    مارك ماكنزي (5/10):

    ترك مساحة كبيرة لدوكو في الهدف الثاني لبلجيكا، على الرغم من أن الكثيرين كان بإمكانهم التصرف بشكل أفضل في تلك اللحظة. لكن بخلاف ذلك، كان أداؤه جيدًا نسبيًا.

    تيم وياه (5/10):

    تعرض لعدة مواقف صعبة على يد دوكو، لكن هذا كان سيحدث لأي ظهير، ناهيك عن جناح تحول إلى ظهير. كان هناك توازن واضح في هذا المركز، حيث أراد بوكيتينو أن يهاجم فريقه رغم المخاوف الدفاعية. ضد أي لاعب آخر غير دوكو، ربما كان الأمر سيسير بشكل أفضل.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    خط الوسط

    جوني كاردوسو (7/10):

    أداء أفضل بكثير من لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد. لن يسكت النقاد، لكنه سيخفف من حدة انتقاداتهم قليلاً بعد بعض اللحظات الجيدة، خاصة في الهجمات المرتدة لبلجيكا.

    تانر تيسمان (6/10):

    كان أداءه جيدًا إلى حد ما وساعد في إخماد بعض الأزمات. لم يكن أداءً مذهلاً، لكنه قدم دليلاً إضافيًا على قدرته على المنافسة كلاعب وسط دفاعي على مستوى عالٍ.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    هجوم

    مالك تيلمان (6/10):

    كان من الممكن رؤية الذعر على وجهه وهو يحاول إيقاف الهجمة الثانية لبلجيكا. كان التناغم جيدًا ومرّ ببعض اللحظات الجيدة في الهجوم، لكنه لم يكن ديناميكيًا بما يكفي.

    ويستون ماكيني (8/10):

    كان يهدد المرمى طوال الشوط الأول قبل أن يسجل الهدف الأول أخيرًا. يمكن القول إن مستواه الجيد قد عبر المحيط الأطلسي.

    كريستيان بوليسيتش (5/10):

    كان لديه بعض اللحظات الجيدة مع الكرة لكنه لم يحقق أي نتيجة. سيشعر بالإحباط لعدم تمكنه من اختبار حارس المرمى أكثر مما فعل.

    فولارين بالوغون (5/10):

    ركض جيدًا في المساحات، لكنه لم يلمس الكرة كثيرًا. ونتيجة لذلك، كان غير فعال كمهاجم حقيقي.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    كريستيان رولدان (6/10):

    كان هناك موقف واحد تراجع فيه إلى الخلف واستعاد الكرة. لكنه لم يكن جيدًا مثل كاردوسو بأي حال من الأحوال. 

    أليكس فريمان (6/10):

    لم يبدو خارج المكان، لكنه لم يفعل شيئًا لوقف الانهيار.

    ماكس أرفستن (4/10):

    دخل الملعب وتعرض على الفور لهزيمة ساحقة على يد لوكباكيو. كان في موقف صعب، لكنها كانت لحظة قاسية.

    سيباستيان بيرهالتر (5/10):

    ارتدت الكرة منه في الهدف الأخير لبلجيكا. حصل على بعض الأخطاء، لكنه لم يفعل أي شيء مذهل.

    جيو رينا (5/10):

    حصل على الكرة عدة مرات، لكنه لم يكن خطيرًا كما كان في الخريف.

    جو سكالي (5/10):

    لا شيء يذكر بشكل خاص

    باتريك أجيمانغ (8/10):

    حصل على فرصة جيدة قبل لحظته الكبيرة وسجل هدفه بشكل جيد. لم تكن مشاركة طويلة، لكنها كانت مشاركة مؤثرة بالتأكيد.

    ريكاردو بيبي (7/10):

    سجل تمريرة حاسمة لهدف أجيمانغ. ضغط بشكل ممتاز لاستعادة الكرة وفتح المجال لتلك التسلسل الهجومي

    ماوريسيو بوكيتينو (5/10):

    من الصعب الحكم على المدرب بناءً على هذه المباراة وحدها، حيث تُقيَّم مباريات كهذه بشكل مختلف. هل تعلم أشياء جديدة؟ بالتأكيد. هل كان يفضل أن تكون النتائج أكثر إيجابية؟ بالطبع. الاختبار الحقيقي هو كيف سيكون رد فعله أمام البرتغال.

