Christian Pulisic, USMNT
Ryan Tolmich

تقييمات لاعبي المنتخب الأمريكي لكرة القدم في مباراة البرتغال: كريستيان بوليسيتش وزملاؤه عاجزون عن مجاراة المنافس في هزيمة ثانية على التوالي

لعبت الولايات المتحدة بمزيد من الحماس وخلقت عددًا لا بأس به من الفرص لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، لكنها لم تنجح أبدًا في إتقان التفاصيل الأخيرة على جانبي الملعب

أتلانتا -- بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة بالحديث عن الحماس، خرج المنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال بقوة. لم يكن هناك نقص في الجهد أو الروح القتالية أمام البرتغال، لا سيما في الدقائق الأولى. كانت هناك لحظات ستثير إحباط ماوريسيو بوكيتينو، نعم، لكنه حصل عموماً على الكثير مما طلبه.

ما افتقر إليه المنتخب الأمريكي يوم الثلاثاء هو اللحظات ذات الجودة الحقيقية. أما البرتغال فقد تمتعت بها، وكان ذلك هو الفارق في الفوز 2-0.

برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، صنع كلا الهدفين. استغل ترينكاو الفرصة في الشوط الأول، حيث استغل كل المساحة التي فتحها له فرنانديز ليسجل الهدف الأول. استغل جواو فيليكس فرصته أيضًا، وعاقب المنتخب الأمريكي على دفاعه السيئ في الكرات الثابتة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. كانت تلك اللحظات هي الفارق، وكلاهما سيترك المنتخب الأمريكي محبطًا.

ومما زاد الطين بلة أن المنتخب الأمريكي كان لديه فرصه الخاصة. كريستيان بوليسيتش، الذي لا يزال عدم تسجيله للأهداف موضوعًا للجدل، حصل على بعض الفرص الجيدة للتسجيل. لم يسجل النجم الأمريكي أي هدف في آخر ثماني مباريات دولية (534 دقيقة) - وهي أطول فترة جفاف تهديفي له مع المنتخب الوطني وثاني أطول فترة من حيث الدقائق.

كان هناك لاعبون آخرون اقتربوا من التسجيل أيضًا. أجبر مالك تيلمان الحارس على التصدي لتسديدة مبكرة. أخطأ ويستون ماكيني المرمى في الدقائق الأولى من المباراة. كما أخطأ فولارين بالوغون، الذي دخل من على مقاعد البدلاء، المرمى أيضًا. 

هل يشكل الافتقار إلى التنفيذ والجودة مصدر قلق مع اقتراب كأس العالم؟ ربما. لكن هذا كان أيضاً منتخب البرتغال القادر على المنافسة على اللقب هذا الصيف. كان من المتوقع أن يقدموا لحظات سحرية. لم تجد الولايات المتحدة أي لحظات من هذا القبيل - ولهذا السبب انتهت المباراة بهزيمة أخرى بفارق أهداف أمام قوة أوروبية.

موقع "GOAL" يصنف لاعبي المنتخب الأمريكي لكرة القدم في ملعب مرسيدس-بنز...

    حارس المرمى والدفاع

    مات فريز (7/10):

    تصدى لتسديدة خطيرة من فرنانديز في بداية المباراة، مما حدد مسار المباراة إلى حد ما. قدم بعض اللحظات الرائعة التي من المرجح أن تكون قد عززت مكانه في التشكيلة هذا الصيف.

    أنتوني روبنسون (5/10):

    ربما كان بإمكانه العودة إلى الخلف بقوة أكبر قليلاً عند الهدف الأول للبرتغال؟ لم يكن سيئاً بخلاف ذلك، لكنه لم يكن في أفضل حالاته أيضاً.

    أوستون تراستي (6/10):

    كان بإمكانه تقليص الزاوية بدلاً من صد الكرة في هدف البرتغال. لكن يمكن فهم سبب اتخاذه هذا القرار، وبخلاف ذلك، كان أداءه جيداً للغاية أمام منتخب البرتغال الذي اختبره بشدة.

    كريس ريتشاردز (6/10):

    كان أداءه جيدًا بما فيه الكفاية. لكن تراستي كان الأكثر سيطرة بين الاثنين

    أليكس فريمان (6/10):

    كان اختبارًا جيدًا له، وقد أدى بشكل جيد بشكل عام. مر ببعض اللحظات المتهورة، لكنه لم يبدُ متأخرًا عن الوتيرة أمام أفضل خصم واجهه حتى الآن.

    خط الوسط

    أيدان موريس (5/10):

    كان متأخراً بخطوة أو خطوتين في كلا الهدفين، وأحياناً يكون ذلك هو الفارق. لكن هذا تقييم قاسٍ بعض الشيء، بالنظر إلى الطريقة الجيدة التي تعامل بها مع خط وسط البرتغال المليء بالنجوم خلال معظم المباراة.

    سيباستيان بيرهالتر (6/10):

    كانت هذه فرصة كبيرة واختباراً له، وقد أدى أداءً جيداً. كان هؤلاء أفضل لاعبي خط وسط واجههم على الإطلاق، ورغم أنه لم يفز بالمعركة بالتأكيد، إلا أنه حافظ على النتيجة أقرب مما يتوقع معظم الناس بالنظر إلى موهبة البرتغال.

    هجوم

    مالك تيلمان (7/10):

    سعى مبكراً لتسجيل هدف واستمر في البناء من هناك. لم يحظَ باللحظة الكبيرة التي كان يستحقها، لكنه أظهر بالتأكيد علامات على قدرته على اللعب في هذا المستوى.

    تيم وياه (6/10):

    انطلق عدة مرات من الجانب الأيمن، لكن لم يكن ذلك كافياً لإزعاج البرتغال.

    ويستون ماكيني (5/10):

    تسبب في خسارة الكرة التي أدت إلى هدف البرتغال الأول، لكنه كان في موقف صعب هناك. كما أتيحت له فرصة مبكرة، لكنه أضاعها.

    كريستيان بوليسيتش (5/10):

    نعم، تم تقييمه على أساس منحنى، ونعم، كان غالبًا ما يشارك في أفضل لحظات المنتخب الأمريكي، لكنه كان بحاجة ماسة إلى تسجيل هدف. اقترب من ذلك، لكن الأمر لم يحدث، مما يعني أن الجدل حول مستواه سيستمر.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    ماكس أرفستن (6/10):

    دخل الملعب في الشوط الثاني ولم يكن أفضل أو أسوأ من روبنسون، وهو أداء مقبول بالنظر إلى مباراة بلجيكا.

    تانر تيسمان (5/10):

    يمكنني أن أفهم سبب رغبة بوكيتينو في إضافة لاعب آخر إلى خط الوسط، لكن ذلك لم يؤدِ بالتأكيد إلى مزيد من السيطرة.

    باتريك أجيمانغ (7/10):

    قدم أداءً جيدًا في إحدى اللقطات عندما وصل إلى خط النهاية وصد مدافعًا. كان له تأثير واضح.

    فولارين بالوغون (5/10):

    حاول التسديد مرة واحدة، لكن الزاوية لم تكن مواتية أبدًا.

    جو سكالي (5/10):

    لمس الكرة عدة مرات، لكنه لم يقدم أكثر من ذلك.

    جيو رينا (6/10):

    لحظة حقيقية واحدة فقط ضاعت منه. كان سلساً في المرات الأخرى التي حصل فيها على الكرة.

    بريندن آرونسون (6/10):

    تقدم جيدًا إلى الأمام مما جعل البرتغال تشعر ببعض الانزعاج.

    كريستيان رولدان (6/10):

    حصل على خطأ وارتكب بضعة أخطاء أخرى، لذا لا يمكن القول إن وجوده لم يكن ملموساً.

    مارك ماكنزي (غير متاح):

    دخل الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    ماوريسيو بوكيتينو (6/10):

    سيكون محبطًا للغاية بسبب الأهداف التي استقبلتها الولايات المتحدة، وعدم تسجيل أي هدف في المقابل. هل تعلم ما يكفي لتسهيل عملية اختيار التشكيلة؟