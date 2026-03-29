تقييمات لاعبي البرتغال في مباراة المكسيك: «لا رونالدو، لا متعة»... «السيليساو» تكتفي بتعادل محبط في ظل إصابة نجمها

أظهرت البرتغال صلابة دفاعية لكنها لم تقدم الكثير في الهجوم، واضطرت إلى الاكتفاء بالتعادل السلبي أمام منتخب المكسيك الذي شهد تغييرات كبيرة في تشكيلته، في ظل غياب كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة. سيطر لاعبو روبرتو مارتينيز على الكرة في معظم أوقات المباراة، لكنهم لم يتمكنوا من ترجمة ذلك إلى نتائج ملموسة. وسجل الفريقان معاً ثلاث تسديدات على المرمى فقط على مدار 90 دقيقة لم تكن لتبقى في الذاكرة.

كان غونكالو راموس الأقرب للتسجيل في الدقائق الأولى، عندما حول تمريرة برونو فرنانديز نحو المرمى، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم. ثم أضاع الكرة تمامًا في محاولة للرجوع بالكرة بعد ذلك بوقت قصير. من جانبها، لم تخلق المكسيك سوى القليل من الفرص في الاتجاه المعاكس. ركض راؤول خيمينيز في المساحات الخلفية وحصل على فرصتين غير واضحتين للتسجيل، لكنه لم يحظَ أبدًا بفرصة واضحة لتغيير مجرى المباراة. 

اقترب فرنانديز من التسجيل في بداية الشوط الثاني، لكن تسديدته القوية من على حافة منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى. تبع ذلك فرصة للمكسيك، لكن تسديدة روبرتو ألفارادو مرت بجوار القائم. قدم "التري" أداءً هجومياً أفضل مع تقدم المباراة. شكل الشاب أرماندو غونزاليس خطورة بعد دخوله من مقاعد البدلاء، وأضاع أفضل فرصة للفريق المضيف في المباراة عندما سدد رأسية من مسافة ثلاثة ياردات مرت بجوار القائم. 

أظهر منتخب البرازيل بعض المقاومة في الدقائق الأخيرة، لكن التشكيلة التي شهدت تغييرات كثيرة لم تتمكن من صنع أي فرصة قوية تهدد مرمى المكسيك. في النهاية، كان هذا تعادلاً مقبولاً لفريق لا يعمل بنفس الكفاءة بدون لاعبه الأساسي. 

GOAL يقيم لاعبي البرتغال في ملعب أزتيكا...

  Matheus Nunes Getty

    حارس المرمى والدفاع

    روي سيلفا (6/10):

    لم يواجه اختبارات صعبة في الشوط الأول. ولم يكن لديه الكثير ليفعله في الشوط الثاني أيضًا. 

    ماتيوس نونيس (6/10):

    حمل الكرة بشكل جيد، وقام ببعض التدخلات الدفاعية. لكنه لم ينجح في إكمال أي تمريرة عرضية. 

    أنطونيو سيلفا (5/10):

    قضى معظم وقته في تمرير الكرة جانبيًا. كان يومًا هادئًا جدًا بالنسبة له. 

    ريناتو فيغا (7/10):

    قام بتدخل دفاعي حاسم لمنع هدف مؤكد. أداء هادئ في الخلف من الشاب. 

    نونو مينديز (7/10):

    لم تتح له فرصة كبيرة للقيام بتمريراته الهجومية المعهودة، لكنه تولى المهام الدفاعية على أكمل وجه. 

    خط الوسط

    روبن نيفيس (7/10):

    45 دقيقة رائعة في وسط الملعب. لا يزال مهمًا جدًا لهذا الفريق. 

    سامو (7/10):

    أبهر الجميع بعد انضمامه إلى التشكيلة. كان بإمكانه تمرير الكرة إلى الأمام أكثر، لكنه لم يفقدها أبدًا. 

    برونو فرنانديز (8/10):

    صنع فرصة تلو الأخرى، وتواصل جيدًا مع زملائه. تم استبداله قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، وربما كان يتساءل عما كان بإمكانه فعله أكثر من ذلك. 

    هجوم

    فرانسيسكو كونسيكاو (6/10):

    كان يسعى دائمًا لمواجهة لاعب الخصم، وبذل جهدًا كبيرًا في الجري. لكنه كان يفتقر إلى الدقة في التمريرة الأخيرة. 

    غونكالو راموس (5/10):

    سدد الكرة في القائم في بداية المباراة، ثم أضاع فرصة من مسافة 5 ياردات. أداء مخيب للآمال من لاعب باريس سان جيرمان. 

    جواو فيليكس (6/10):

    قدم بعض اللحظات المشرقة واللمسات الرائعة، لكنه لم يقدم الجودة اللازمة لكسر التعادل. 

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    جواو كانسيلو (6/10):

    قدم تمريرات جيدة، وأدى مهمته الدفاعية على أكمل وجه، وبدا مرتاحاً في التعامل مع الكرة. 

    ديوغو دالوت (6/10):

    أداء جيد على الجانب الأيمن. ستكون المنافسة بينه وبين نونيس على هذا المركز مثيرة للاهتمام. 

    فيتينها (6/10):

    أضاف المزيد من الإبداع في خط الوسط. 

    جواو نيفيس (5/10):

    لم تصل سوى عدد قليل من تمريراته إلى الثلث الأخير من الملعب، وهو ما لن يسعد مدربه. 

    بيدرو نيتو (5/10):

    كان من الممكن طرده فورًا بعد أن أمسك برأس أحد اللاعبين المنافسين. لم يعوض عن ذلك بأداء إيجابي يذكر. 

    غونكالو غيديس (5/10):

    لم يلمس الكرة إلا نادراً

    توماس أراوجو (7/10):

    كان جيدًا في التمركز ومنظمًا في الخلف. يستحق المزيد من الدقائق. 

    باولينيو (7/10):

    حظي بترحيب كبير من الجماهير المكسيكية نظراً لأنه يلعب في نادي تولوكا. أظهر بعض المهارات والحركات الفنية. 

    ترينكاو (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير. 

    روبرتو مارتينيز (5/10):

    مباراة محبطة. سيكون سعيدًا بالتأكيد بالجهد الدفاعي، لكنه منزعج من عدم قدرة فريقه على صنع الكثير في غياب رونالدو.  

