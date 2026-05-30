مباشر
Krishan Davis

جابرييل تحول من بطل إلى صفر .. تقييمات لاعبي آرسنال في ليلة خسارة دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان!

تعرض آرسنال لهزيمة قاسية بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا. أخطأ جابرييل ماجالهايس المرمى في ركلة الترجيح الحاسمة، ليمنح حامل اللقب لقبًا أوروبيًا ثانيًا على التوالي في بودابست.

خلافاً لكل التوقعات، بدأ فريق آرسنال المباراة بشكل مثالي بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة السادسة. فقد أدى تمريرة طويلة من ماركينيوس، والتي أبعدها لياندرو تروسارد بالقرب من خط الوسط، إلى وضع هافيرتس في موقع مثالي، فاختتم الألماني الهجمة بتسديدة لا يمكن صدها فوق العارضة.

سمح هذا الهدف لآرسنال بالقيام بما يجيده: التراجع والدفاع. كان جابرييل، على وجه الخصوص، استثنائيًا، حيث قام بعدة تدخلات حاسمة في بقية الشوط الأول، لاسيما تدخل متزامن تمامًا على خفيشا كفاراتسخيليا داخل منطقة الجزاء بينما كان الأخير يستعد للتسديد.

ومع ذلك، ظل الجانرز يشكلون تهديدًا في الهجمات المرتدة، مما أجبر حارس مرمى باريس ماتفي سافونوف على صد عرضية أرضية من بوكايو ساكا، ثم رؤية تسديدة هافيرتس، تصدى لها ماركيينيوس في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تمريرة جميلة.

لكن كل جهودهم ذهبت سدى بعد مرور ساعة من اللعب، عندما فوجئ كريستيان موسكيرا بتمريرة ثنائية سريعة وأسقط كفاراتشيليا داخل منطقة الجزاء بتدخل غير دقيق. تقدم ديمبيلي لتنفيذ ركلة الجزاء وتعادل النتيجة، مما قلب مجريات المباراة.

ولكي يصمدوا حتى الوقت الإضافي، كان على "الجانرز" صد سلسلة من الهجمات: حيث أبعد مايلز لويس-سكيلي تسديدة من كفاراتسخيليا إلى القائم، وقام ديفيد رايا بصد تسديدة من برادلي باركولا برد فعل سريع، ثم سدد فيتينيا تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 89.

شهدت الأشواط الإضافية، التي اتسمت بالحذر، لحظة حاسمة عندما سقط نوني مادويكي، الذي دخل للتو، تحت ضغط نونو مينديز؛ ورفض الحكم طلب آرسنال بركلة جزاء، وهو قرار أكده نظام الفيديو المساعد (VAR). ونظرًا لعدم وجود فرص حقيقية، حُسمت المباراة بركلات الترجيح بعد انحراف تسديدة فيكتور جيوكيريس في اللحظات الأخيرة.

خلال ركلات الترجيح، أخطأ إبيريتشي إيزي المرمى، لكن رايا أنقذ فريقه بتصديه الرائع لتسديدة مينديش. استمرت السلسلة في مرحلة الموت المفاجئ، وبعد نجاح الركلة الخامسة لباريس، تقدم جابرييل وسدد الكرة في سماء بودابست، ليمنح الفوز للبطل الحالي.

ويقدم موقع "جول" تقييمات لاعبي آرسنال في ليلة خسارة النهائي الحلم أمام باريس سان جيرمان..

    حارس المرمى والدفاع

    ديفيد رايا (7/10):

    اضطر إلى الخروج بسرعة من منطقة الجزاء ليصد بصعوبة تسديدة من فابيان رويز، ولم يحالفه الحظ في ركلة الجزاء التي سددها ديمبيلي، لكنه رد بسرعة ليصد تسديدة باركولا ويعترض عرضية في الوقت الإضافي. وقام بصد ركلة حاسمة خلال ركلات الترجيح.

    كريستيان موسكيرا (4/10):

    بدا كالحلقة الضعيفة قبل انطلاق المباراة، وقاتل بضراوة لكنه عوقب لاعتراضه كفاراتسخيليا داخل منطقة الجزاء. تم استبداله على الفور.

    ويليام ساليبا (6/10):

    كان أقل تأثيراً من شريكه في قلب الدفاع، لكنه قام بعمل دفاعي مهم ووزع الكرة بشكل جيد.

    غابرييل ماجالهايس (7/10):

    كان مهيبًا في المواجهات الفردية، وقام بالعديد من التدخلات الحاسمة للحفاظ على فريقه في المباراة، قبل أن يضيع، لأسفه الشديد، ركلة الجزاء الحاسمة.

    بييرو هينكابي (7/10):

    كان يقظاً للغاية وعدوانيًا في مواجهة المهاجمين الخطرين، وقام بتدخل حاسم داخل منطقة الجزاء.

    لاعب خط الوسط

    ديكلان رايس (6/10):

    ربما لم يكن مؤثرًا بالقدر الذي كان يتمنى، لكنه ركض بلا كلل وبذل قصارى جهده لإرباك نجوم خط وسط باريس سان جيرمان.

    مايلز لويس-سكيلي (7/10):

    في سن التاسعة عشرة، لم يبدُ أنه يشعر بالغربة على أكبر المسارح؛ فقد وزع تمريراته بهدوء ودافع جيدًا. وقام بتصدٍ حاسم لتحويل تسديدة متأخرة من كفاراتسخيليا إلى القائم.

    مارتن أوديجارد (5/10):

    ضغط بلا هوادة وقدم فرصة ذهبية لهافيرتس بتمريرة ذكية، وكان دوره الرئيسي هو الدفاع من الأمام. تم استبداله بعد التعادل.

    خط الهجوم

    بوكايو ساكا (6/10):

    أظهر روحًا جماعية من خلال انطلاقه إلى الأمام وتقديمه دعمًا دفاعيًا قيمًا، لكنه تلقى بطاقة صفراء بسبب تدخل عنيف وأضاع عدة فرص هجومية واعدة.

    كاي هافيرتس (8/10):

    إنه يحب نهائيات دوري أبطال أوروبا! سجل هدفًا رائعًا في بداية المباراة، وكان حضوره البدني بمثابة حل لفريقه.

    لياندرو تروسارد (7/10):

    قدم تمريرة حاسمة غير مقصودة إلى هافيرتس، وأظهر حسًا ممتازًا مع الكرة.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدرب

    جوريان تيمبر (6/10):

    كان أداؤه متواضعًا بعض الشيء عند عودته من الإصابة، لكنه دخل المباراة بشكل جيد وأظهر صلابة دفاعية.

    فيكتور جيوكيريس (5/10):

    لم يجد إيقاعه أبدًا وتلقى بطاقة صفراء بسبب خطأ ارتكبه بدافع الإحباط في منطقته. كاد تسديدته المتأخرة، التي انحرفت عن مسارها، أن تصيب المرمى. ومع ذلك، سجل ركلة الجزاء بهدوء.

    نوني مادويكي (7/10):

    أظهر خطورة واعتقد أنه سيحصل على ركلة جزاء بعد اختراقه للدفاع، لكن دون جدوى.

    جابرييل مارتينيلي (5/10):

    لم ينجح في تمرير الكرة الحاسمة، رغم وجود زميلين في مواقع جيدة. كما فقد الكرة عدة مرات، إلا أنه وجه تسديدة رائعة على المرمى.

    إيبيريتشي إيزي (5/10):

    استغل قوته البدنية بشكل جيد وبدا هادئًا وهو يحمل الكرة، لكنه أضاع ركلة الجزاء التي حصل عليها.

    مارتن زوبيمندي (5/10):

    بدا متعبًا بعض الشيء رغم دخوله الملعب في الوقت الإضافي.

    ميكيل أرتيتا (6/10):

    طريقة قاسية لخسارة نهائي. نجح خطته التكتيكية بشكل مثالي لفترات طويلة، لكن فريقه ربما سجل هدفًا مبكرًا، حيث اضطر للدفاع عن تقدمه لمدة 84 دقيقة، ولولا اندفاع موسكويرا، لربما نجح في ذلك.