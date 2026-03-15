Tom Maston

تقييمات لاعبات مانشستر يونايتد في مباراة تشيلسي: خطأ دومينيك يانسن الكارثي يكلف «الشياطين الحمر» غالياً في الهزيمة بنهائي كأس الرابطة

خسر مانشستر يونايتد نهائي كأس الرابطة للسيدات يوم الأحد بنتيجة 2-0 أمام تشيلسي، بعد خطأ فادح من دومينيك يانسن أهدى لورين جيمس الهدف الأول. وسيطر فريق مارك سكينر على مجريات المباراة في بريستول طوال التسعين دقيقة، لكن آماله في العودة إلى المباراة تبددت على يد البديلة آجي بيفر-جونز في الشوط الثاني.

كادت إليزابيث تيرلاند أن تفتتح التسجيل في الدقيقتين الأوليين عندما أجبرت هانا هامبتون على التصدي لتسديدة من مسافة 25 ياردة، لكن يونايتد تأخر في النتيجة عندما استولت جيمس على الكرة من يانسن بعد أن أخطأت في السيطرة عليها عقب رمية تماس بالقرب من منطقة الجزاء الخاصة بفريقها. وبذلك تمكنت نجمة المنتخب الإنجليزي جيمس من المراوغة داخل منطقة الجزاء وتضليل فالون توليس-جويس بتسديدتها.

سعى يونايتد للرد، حيث هددت تيرلاند المرمى مرة أخرى، أولاً بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى من حافة المنطقة، ثم بتسديدة زاوية ارتطمت بالعارضة. لكن مايا لو تيسييه اضطرت للتأهب في الطرف الآخر، حيث ركضت للخلف لتمنع أليسا طومسون من التسجيل بعد أن انطلقت مهاجمة الولايات المتحدة نحو المرمى.

أهدرت إلين وانغرهايم أفضل فرصة لـ يونايتد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عندما أخطأت التسديد من مسافة قريبة بعد انطلاقة رائعة وتمريرة عرضية من ميلفين مالارد، بينما سددت ليزا نالسوند كرة قوية تصدى لها هامبتون بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

لكن تشيلسي تمكنت في النهاية من فرض سيطرتها على المباراة وحسمت أول لقب لها هذا الموسم عندما تغلبت بيفر-جونز على هانا لوندكفيست وسددت الكرة من مسافة قريبة لتتجاوز توليس-جويس.

GOAL يقيم لاعبات يونايتد في ملعب أشتون جيت...

    حارس المرمى والدفاع

    فالون توليس-جويس (5/10):

    تسبب جيمس في الهدف الأول الذي سجل في شباكها من القائم القريب. لم يكن لديها أي فرصة في التصدي لهدف بيفر-جونز الذي حسم المباراة.

    جايد ريفيير (7/10):

    قدمت أداءً ممتازًا في مواجهة التهديد المزدوج من طومسون وبالتيمور على الجانب الأيسر لتشيلسي، كما ساهمت في الهجوم أيضًا.

    مايا لو تيسييه (7/10):

    تدخل رائع على طومسون أبقى يونايتد في المباراة في أواخر الشوط الأول. تواصل إثارة الإعجاب في قلب الدفاع.

    دومينيك يانسن (3/10):

    مباراة اتسمت بخطأها الفادح. تسببت جيمس في مشاكل لها طوال المباراة، لكن ذلك لا يبرر الخطأ الذي منح تشيلسي هدف التقدم.

    هانا لوندكفيست (5/10):

    كانت قوية بما يكفي في مركز الظهير الأيسر حيث حاولت التعامل مع سرعة ريتينغ كانيريد. لكنها لم تكن قوية بما يكفي لمنع بيفر-جونز من التسجيل بعد انتقالها إلى الجانب الأيمن.

    خط الوسط

    جيس بارك (5/10):

    لم تكن قريبة بأي شكل من مستواها المعهود. أظهرت بعض اللمسات الجيدة، لكن تشكيلة الفريق لم تسمح لها بالانطلاق إلى الداخل كما كانت ترغب.

    ليزا نالسوند (5/10):

    حضور قوي في قلب خط وسط يونايتد، حتى لو لم تقدم الكثير في الاستحواذ على الكرة. اختبرت هامبتون في بداية الشوط الثاني.

    جوليا زيجيوتي أولمي (7/10):

    كانت رائعة في المساحات الضيقة وحركت مانشستر يونايتد ببعض التمريرات الأمامية الرائعة.

    ميلفين مالارد (5/10):

    تغلبت على برونز مرة واحدة في الشوط الأول، لكنها لم تتمكن من إحداث تأثير على الجانب الأيسر. كانت أفضل قليلاً عندما انتقلت إلى الجانب الأيمن قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكنها لم تكن في أفضل حالاتها.

    هجوم

    إيلين وانغرهايم (4/10):

    قدمت بعض اللحظات الجيدة في الاحتفاظ بالكرة، لكنها افتقرت إلى الجودة أو الثقة اللازمة لإزعاج دفاع تشيلسي. أهدرت فرصتها الكبيرة قبل نهاية الشوط الأول.

    إليزابيث تيرلاند (7/10):

    بدت مستمتعة باللعب ضمن الثنائي الهجومي، حيث شكلت تهديداً أكبر من أي لاعبة أخرى في صفوف يونايتد. أجبرت هامبتون على التصدي لتسديدة مبكرة، كما سددت الكرة في العارضة في أداء إيجابي.

  • اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    فريدولينا رولفو (5/10):

    كان عليها أن تبذل جهدًا أكبر لإيقاف العرضية التي أدت إلى هدف بيفر-جونز.

    ليا شولر (5/10):

    أداء أفضل قليلاً من وانغرهايم، لكنها لم تقدم ما يكفي.

    سيمي أوجو (غير متاح):

    تسببت في مشاكل خلال مشاركتها القصيرة.

    مارك سكينر (5/10):

    ساعد تغيير النظام تيرلاند، لكنه أدى إلى تراجع تأثير لاعبيه الرئيسيين مثل بارك ومالارد. ومن الواضح أنه لا يمكن تجنب الأخطاء الفردية الفادحة.

