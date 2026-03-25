Man Utd Bayern Munich Women
Ameé Ruszkai

تقييمات لاعبات مانشستر يونايتد في مباراة بايرن ميونيخ: أخطاء دفاعية مكلفة، والخصم المألوف بيرنيل هاردر تضع «الشياطين الحمر» على شفا الخروج من دوري أبطال أوروبا

سيتعين على مانشستر يونايتد الفوز في ألمانيا الأسبوع المقبل لمواصلة مشواره الأول في دوري أبطال أوروبا للسيدات، بعد أن تعرض للهزيمة 3-2 أمام بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي مساء الأربعاء. أظهر «الشياطين الحمر» قدرة كبيرة على الصمود، حيث تمكنوا مرتين من التعويض بعد تأخرهم بهدف واحد، وبدا أنهم في طريقهم إلى التعادل الذي كان سيمنحهم فرصة أكبر للتأهل، إلى أن حسم هدف موموكو تانيكاوا في الدقائق الأخيرة النتيجة لصالح بطل ألمانيا.

بدا أن مانشستر يونايتد سيواجه ليلة صعبة عندما فتحت هاردر التسجيل بعد 98 ثانية فقط. كانت المهاجمة السابقة لتشيلسي شوكة في جانب مانشستر يونايتد طوال السنوات الأربع التي قضتها في إنجلترا، وواصلت هنا ما بدأته، حيث استقبلت تمريرة مثالية من أريانا كاروسو وسددت الكرة بهدوء في شباك فالون توليس-جويس. لكن يونايتد استقر في المباراة وتعادل في منتصف الشوط الأول، عندما سجلت لو تيسييه من مسافة 12 ياردة بعد أن لمست غلوديس فيغوسدوتير تسديدة ليا شولر بيدها.

وقد ساعد ذلك بالتأكيد في تهدئة أعصاب يونايتد، وواصل الفريقان لعب مباراة متكافئة للغاية من ذلك الحين، حيث تبادلا فرصًا غير مؤكدة دون أن يخلق أي منهما فرصًا واضحة حتى تمت إضافة هدف آخر في وقت متأخر من المباراة. كانت معظم التصديات التي اضطرت توليس-جويس وإينا محمودوفيتش إلى القيام بها سهلة، في حين حظيت كل من فيغوسدوتير وشولر بفرص جيدة من العرضيات لم تتمكنا من استغلالها بالشكل الأمثل.

بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل، حتى سلسلة من الأهداف في الدقائق الأخيرة. أولاً، استعادت هاردر تقدم بايرن بضربة مماثلة، حيث انطلقت هذه المرة نحو تمريرة رائعة من تانيكاوا وسددت الكرة في مرمى توليس-جويس لتسجل هدفها الخامس في ثماني مباريات ضد يونايتد. لكن، مرة أخرى، رد الفريق المضيف، حيث مرت خمس دقائق فقط قبل أن تلتقط هانا لوندكفيست ركلة ركنية من لو تيسييه وتسددها برأسها في مرمى محمودوفيتش لتعادل النتيجة مرة أخرى.

لكن عندما ردت تانيكاوا على ذلك بعد بضع دقائق فقط لتستعيد تقدم بايرن، لم يعد لدى يونايتد ما يرد به. فريق مارك سكينر، في أول ظهور له في الدور الرئيسي، أثار الإعجاب في أوروبا وأبلى بلاءً حسناً في مواجهة فريق رائع لم يخسر سوى مرة واحدة طوال الموسم، وحافظ على النتيجة متقاربة. ومع ذلك، لمواصلة هذه المغامرة، سيحتاجون إلى الفوز في ميونيخ الأسبوع المقبل.

GOAL يقيم لاعبي مانشستر يونايتد في أولد ترافورد...

    حارس المرمى والدفاع

    فالون توليس-جويس (6/10):

    لم تضطر إلى القيام بالعديد من التصديات البارزة، حيث كانت معظم محاولات بايرن موجهة إليها مباشرة.

    هانا لوندكفيست (7/10):

    سجلت هدفاً رائعاً بالرأس لتعادل النتيجة 2-2 وفازت بمعظم المواجهات الفردية لتبقي كيت هادئة نسبياً.

    مايا لو تيسييه (7/10):

    سجلت ركلة جزاء رائعة وأرسلت ركلة ركنية رائعة ساهمت في هدف لوندكفيست، لكن دفاعها هُزم بسهولة بكرات بسيطة خلف الدفاع لصالح هاردر في مناسبتين كلفتا الفريق الكثير. 

    ميلي تيرنر (5/10):

    لم تكن المهمة سهلة أبدًا، لكنها ولي تيسييه لم تراقبا هاردر عن كثب ولعبتا بخط دفاعي مرتفع للغاية.

    فريدولينا رولفو (5/10):

    لم تتمكن من الدخول في أجواء المباراة هجومياً وعانت في الفوز بالصراعات الدفاعية.

    خط الوسط

    جوليا زيجيوتي أولمي (7/10):

    قدمت أداءً رائعًا في الممرات، وفازت بالعديد من المواجهات الفردية وحملت الكرة بشكل جيد. كما كانت جيدة في الاستحواذ على الكرة.

    هيناتا ميازاوا (5/10):

    أظهرت لمحات من براعتها لكنها كانت بشكل عام غير دقيقة في عودتها إلى الملاعب مع النادي، بعد أن لعبت مع اليابان في نهائي كأس آسيا في أستراليا نهاية الأسبوع الماضي.

    ليزا نالسوند (6/10):

    قدمت بعض اللحظات الجيدة لكنها لم تشارك بشكل كافٍ لتشكل تهديداً حقيقياً.

    هجوم

    جيس بارك (5/10):

    كانت نشطة عندما شاركت في اللعب، لكنها كانت محصورة بشكل أساسي خارج الملعب.

    ليا شولر (6/10):

    بذلت جهدًا كبيرًا لإحداث الفارق وسببت مشاكل للفريق المنافس، مثل عندما حصلت على ركلة الجزاء. لكنها غالبًا ما أخطأت في تنفيذها.

    ميلفين مالارد (6/10):

    مثل العديد من اللاعبات الأخريات، كانت جيدة عندما تمكنت من إحداث تأثير، لكن فرصها للقيام بذلك كانت محدودة.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    سيمي أوجو (غير متاح):

    تشارك في المراحل النهائية.

    جايد ريفيير (غير متاح):

    مشاركة أخرى متأخرة نسبياً.

    مارك سكينر (6/10):

    كانت يداه مقيدة بسبب توفر اللاعبين، وقد بذل قصارى جهده بالخيارات المتاحة له، حيث واجه فريقه بايرن ميونيخ وجهاً لوجه. كان عليه أن يكون أكثر حذراً من تهديد هاردر في العمق بعد الهدف الأول، وربما كان عليه أن يجعل فريقه يتراجع قليلاً إلى الخلف.

