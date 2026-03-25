تقييمات لاعبات مانشستر يونايتد في مباراة بايرن ميونيخ: أخطاء دفاعية مكلفة، والخصم المألوف بيرنيل هاردر تضع «الشياطين الحمر» على شفا الخروج من دوري أبطال أوروبا

بدا أن مانشستر يونايتد سيواجه ليلة صعبة عندما فتحت هاردر التسجيل بعد 98 ثانية فقط. كانت المهاجمة السابقة لتشيلسي شوكة في جانب مانشستر يونايتد طوال السنوات الأربع التي قضتها في إنجلترا، وواصلت هنا ما بدأته، حيث استقبلت تمريرة مثالية من أريانا كاروسو وسددت الكرة بهدوء في شباك فالون توليس-جويس. لكن يونايتد استقر في المباراة وتعادل في منتصف الشوط الأول، عندما سجلت لو تيسييه من مسافة 12 ياردة بعد أن لمست غلوديس فيغوسدوتير تسديدة ليا شولر بيدها.

وقد ساعد ذلك بالتأكيد في تهدئة أعصاب يونايتد، وواصل الفريقان لعب مباراة متكافئة للغاية من ذلك الحين، حيث تبادلا فرصًا غير مؤكدة دون أن يخلق أي منهما فرصًا واضحة حتى تمت إضافة هدف آخر في وقت متأخر من المباراة. كانت معظم التصديات التي اضطرت توليس-جويس وإينا محمودوفيتش إلى القيام بها سهلة، في حين حظيت كل من فيغوسدوتير وشولر بفرص جيدة من العرضيات لم تتمكنا من استغلالها بالشكل الأمثل.

بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل، حتى سلسلة من الأهداف في الدقائق الأخيرة. أولاً، استعادت هاردر تقدم بايرن بضربة مماثلة، حيث انطلقت هذه المرة نحو تمريرة رائعة من تانيكاوا وسددت الكرة في مرمى توليس-جويس لتسجل هدفها الخامس في ثماني مباريات ضد يونايتد. لكن، مرة أخرى، رد الفريق المضيف، حيث مرت خمس دقائق فقط قبل أن تلتقط هانا لوندكفيست ركلة ركنية من لو تيسييه وتسددها برأسها في مرمى محمودوفيتش لتعادل النتيجة مرة أخرى.

لكن عندما ردت تانيكاوا على ذلك بعد بضع دقائق فقط لتستعيد تقدم بايرن، لم يعد لدى يونايتد ما يرد به. فريق مارك سكينر، في أول ظهور له في الدور الرئيسي، أثار الإعجاب في أوروبا وأبلى بلاءً حسناً في مواجهة فريق رائع لم يخسر سوى مرة واحدة طوال الموسم، وحافظ على النتيجة متقاربة. ومع ذلك، لمواصلة هذه المغامرة، سيحتاجون إلى الفوز في ميونيخ الأسبوع المقبل.

