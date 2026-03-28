GFX Man City WSL
Ameé Ruszkai

تقييمات لاعبات مانشستر سيتي في مباراة مانشستر يونايتد: فيفيان ميدما تتألق بينما يكتسح بطل الدوري الإنجليزي للسيدات المرتقب ملعب أولد ترافورد

تقييمات
مانشستر سيتي
دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
فيفيان ميديما
K. Casparij
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
استحوذت فيفيان ميدما على الأضواء في المباراة التي سحق فيها مانشستر سيتي منافسه في أولد ترافورد بعد ظهر يوم السبت، حيث أذل مانشستر يونايتد بفوزه الساحق 3-0، ليخطو خطوة كبيرة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات الأول له منذ 10 سنوات. سجلت ميدما هدفين برأسها في دقيقتين من الشوط الأول، مما منح سيتي انطلاقة قوية وأسس لتقدم مريح لم يتزعزع، قبل أن تختتم كيرستين كاسباري المباراة بعد الاستراحة لترفع فريق أندريه جيجلرتز إلى صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة.

عندما أُعلن عن تشكيلة الفريقين قبل انطلاق المباراة، بدا الأمر مقلقاً بالنسبة لمانشستر يونايتد. فلم يتمكن «الشياطين الحمر» من إدراج سوى لاعبين اثنين من اللاعبين الأساسيين في خط الميدان ضمن قائمة البدلاء، وكانوا قد خاضوا مباراة ذهاب صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ قبل ثلاثة أيام فقط. أما مانشستر سيتي، فكان لاعبوه في كامل لياقتهم وأقوى مما كانوا عليه في المباراة السابقة، بعد عودة لاعبيهم الأربعة المشاركين في كأس آسيا، حيث شارك ثلاثة منهم في التشكيلة الأساسية. وقد تجلى هذا الشعور في الدقائق العشرين الأولى، حيث سيطر مانشستر سيتي على مضيفه، وهاجم بلا هوادة ليحقق تقدمًا مستحقًا بنتيجة 2-0.

بعد ثوانٍ من تسديدة لورين هيمب التي ارتطمت بالعارضة، كسرت ميدما التعادل، حيث سددت رأسية من القائم القريب فوق فالون توليس-جويس في الدقيقة 17. وفي غضون ثوانٍ قليلة، أصبح النتيجة 2-0، حيث سجلت ميدما هدفاً آخر بضربة رأس، هذه المرة من عرضية كاسباري التي وجدت زميلتها في المنتخب الهولندي، أفضل هدافة في تاريخ الدوري الإنجليزي للسيدات، دون رقابة داخل منطقة الجزاء مع تشتت دفاع يونايتد. واعتقدت ريبيكا كناك أنها سجلت الهدف الثالث بعد ذلك بوقت قصير، لكن هدفها بضربة رأس ألغي لأسباب لم يفهمها معظم الحاضرين.

أبقى هذا التأجيل مانشستر يونايتد في مباراة كانت تمر من أمامه إلى حد كبير، حتى حسمت كاسباري النتيجة بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني. اختتمت تسديدتها عند القائم الخلفي هجمة مرتدة سريعة رائعة من سيتي، بدأت بتمريرة ذكية من ميدما لتحرير هيمب وتابعتها الجناح بتمريرة رائعة من الجانب الأيسر، سددتها الظهير الأيمن بقوة في شباك المرمى.

كان هذا النتيجة انعكاساً لما حدث في المباراة. في حين أن يونايتد لم يكن منافساً في هزيمة تضع فرصه في حجز مقعد أوروبي في خطر حقيقي، أصبح سيتي الآن على وشك الفوز بأول لقب في الدوري الإنجليزي للسيدات منذ 10 سنوات بفضل التألق الذي تمكن من إظهاره بشكل رائع هنا، على أرض الخصم.

GOAL يقيم لاعبات مانشستر سيتي في أولد ترافورد...

  • حارس المرمى والدفاع

    أياكا ياماشيتا (6/10):

    لم تضطر إلى القيام بالعديد من التصديات، لكنها كانت مترددة بعض الشيء عند التقاط الكرات العرضية. لحسن حظها، لم تُعاقب على تلك الأخطاء.

    كيرستين كاسباري (9/10):

    كانت رائعة في الهجوم والدفاع. قدمت تمريرة عرضية رائعة لهدف مييدما الثاني، وسجلت هدفاً رائعاً لهدف سيتي الثالث.

    جيد روز (8/10):

    كانت جزءًا أساسيًا من دفاع سيتي الذي لم يسمح لهجوم يونايتد بأي فرصة للتسجيل.

    ريبيكا كناك (8/10):

    أظهرت شراكتها الرائعة مع روز في عرض قوي آخر. كانت محظوظة لعدم تسجيلها هدفاً عندما تم إلغاء هدفها بالرأس لأسباب غير معروفة للغالبية.

    أليكس غرينوود (8/10):

    تحركت بشكل جيد في جميع أنحاء الملعب، لدرجة أنها كادت أن تسجل هدفاً في الثواني الأولى من المباراة. نفذت ركنيات رائعة، بما في ذلك الركنية التي سددتها ميدما برأسها لتكسر التعادل.

  • خط الوسط

    سام كوفي (8/10):

    غطت مساحة كبيرة من الملعب، وفازت بمعظم المواجهات الثنائية، وكانت ممتازة في الاستحواذ على الكرة.

    يوي هاسيغاوا (7/10):

    عودة رائعة إلى الملاعب مع النادي. كانت رائعة في التعامل مع الكرة وكان بإمكانها تسجيل هدف، لكنها أهدرت فرصة رائعة.

    فيفيان ميدما (9/10):

    كانت رائعة في جميع المجالات. سجلت هدفين رائعين بالرأس، وقدمت تمريرة رائعة في التمهيد للهدف الثالث، كما بذلت جهداً كبيراً في الدفاع، وفازت في معظم المواجهات الفردية.

  • هجوم

    أوبا فوجينو (7/10):

    لم يكن محوريًا في هجوم سيتي بقدر زملائه، لكنه تسبب في بعض المشاكل الحقيقية عندما شارك في اللعب وكان بإمكانه تسجيل هدف في وقت مبكر. كما بذل جهدًا كبيرًا في العمل بدون الكرة.

    خديجة شو (7/10):

    لم تحظَ بفرص كثيرة، باستثناء تسديدة أجبرت توليس-جويس على التصدي لها ببراعة، وتمريرة عرضية من هيمب انزلقت لتصل إليها لكنها أخطأتها بفارق ضئيل. لم تشعر بالإحباط، بل قامت بالعديد من الأعمال الجيدة داخل وخارج منطقة الاستحواذ لمساعدة الفريق بشكل كبير.

    لورين هيمب (8/10):

    سيطرت على الجانب الأيسر طوال فترة ما بعد الظهر، وقدمت بعض التمريرات العرضية الممتازة، بما في ذلك تلك التي سجلت منها كاسباريج الهدف.

  • اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    كيرولين (7/10):

    دخلت بديلاً لمييدما في الدقائق العشرين الأخيرة، عندما كانت المباراة تقترب من نهايتها بفوز مريح لمانشستر سيتي. ومع ذلك، أظهرت بعض اللمحات الجيدة في فرصة نادرة في مركز الوسط، حيث أظهرت سيطرتها الممتازة على الكرة وحركتها السريعة لتفادي التحديات ودفع مانشستر سيتي إلى الأمام.

    ماري فاولر (غير متاح):

    دخلت الملعب في الدقائق الأخيرة.

    أندريه جيجلرتز (8/10):

    واجه بعض القرارات الصعبة في اختيار التشكيلة مع عودة اللاعبات من كأس آسيا، لكنه أصاب في كل اختياراته حيث حقق فريقه فوزاً رائعاً.

